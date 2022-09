Devi realizzare un passo carrabile? Ecco quali sono i costi, se e quando si deve pagare la tassa per occupazione di suolo pubblico e come si richiede l'autorizzazione al Comune.

Il passo carrabile, chiamato anche passo carraio, è un accesso per il passaggio di un veicolo da una strada pubblica ad una zona privata, come per esempio, l’ingresso ad una pertinenza oppure ad un cancello di proprietà.

Per installare il passo carrabile, però, è necessario richiedere il permesso al Comune di ubicazione del proprio immobile o della propria proprietà e si devono anche pagare i relativi costi, oltre che, in alcuni casi, la tassa per occupazione di suolo pubblico.

Nel testo andremo a spiegare le diverse tipologie di passo carrabile, come funziona e qual è la normativa di riferimento. Ci soffermeremo soprattutto sulla questione relativa alle spese da affrontare, elencando quando si deve pagare per l’installazione del passo carraio e quando, invece, non è previsto nessun pagamento.

Cos’è il passo carrabile e quando si deve fare la richiesta al Comune

Chiunque abbia frequentato la scuola guida, sicuramente ricorderà le lezioni sul passo carrabile. Per fare un ripasso e per fornire una spiegazione semplice e chiara a tutti gli altri, spieghiamo subito cos’è e qual è la funzione del passo carraio. Si sottolinea, innanzitutto, che il passo carraio è disciplinato dal Codice della Strada.

Ma cos'è? Qual è la sua funzione? Si tratta di un accesso ad una zona privata da una strada pubblica. Vogliamo fare un esempio? Da una strada ad un garage. Il passaggio, naturalmente, è debitamente segnalato da un cartello che ha la funzione di far accedere il proprietario senza nessun problema o impedimento di qualsiasi altro tipo.

In virtù di queste ragioni, nessuno può sostare in quell’area. Cosa è consentito? Nelle aree segnalate dal passo carrabile si può solo sostare brevemente per caricare o scaricare merci. All’infuori di questa eccezione, la sosta è vietata. Non può nemmeno sostarvi il titolare del permesso della realizzazione del passo, anche se si tratta di un limite che, molto spesso, viene ignorato.

Parliamo, un attimo, della tipologia del passo carraio. Di quanti tipi è? Sostanzialmente, il passo carraio è di due tipologie: a raso, quando il varco si trova a livello della strada oppure può essere non a raso, in presenza di un dislivello.

Ci si potrebbe domandare: posso decidere autonomamente di mettere il cartello e segnalare il passaggio come passo carrabile davanti la mia pertinenza o sbocco sulla strada? La risposta è negativa. Bisogna farne richiesta al Comune e, a seconda dei casi, pagare il relativo costo annuale.

Pertanto, non si può pensare di affigere un cartello e dichiarare autonomamente il passo carraio, in quanto si rischiano multe e sanzioni amministrative non da poco.

Non possiamo dare una stima esatta e univoca del costo, in quanto varia in base al Comune. Si tratta di uno di quei costi che i Comuni decidono autonomamente, in quanto rientra nelle competenze locali. Il costo relativo al passo carraio rientra nella tipologia di tassa per occupazione di suolo pubblico.

Del costo, delle esenzioni e di chi deve e non deve pagare, ne parleremo successivamente. Per il momento, rimaniamo ancora sul terreno della richiesta e della concessione. Come si richiede?

Modalità e tempi vengono disciplinati dai vari enti locali, quindi, variano da un Comune all’altro. Possiamo dire, però, che in genere si deve compilare un apposito modulo nel quale si devono inserire i propri dati, la residenza e tutte le informazioni sull’area interessata al passo carraio.

Quando si paga il passo carrabile e chi deve pagarlo

Spiegato in linea generale cos’è e come funziona il passo carrabile, spostiamoci sulla questione relativa al pagamento. Quando si paga il passo carrabile? Dobbiamo rifarci, innanzitutto, alla tipologia del passo, ovvero a raso e non a raso.

Se il passo è a raso, allora non si dovrà pagare la tassa di occupazione del suolo pubblico. Sono esclusi dalla tassazione i passi a raso, ovvero quelli sullo stesso livello del manto stradale. Si tratta dei passi carrai che, solitamente, vengono realizzati davanti ai portoni e cancelli che si affacciano sulla strada.

In presenza di un passo carrabile, le auto non possono sostare; il divieto deve essere sempre segnalato con il cartello che deve indicarne la sua autorizzazione e realizzazione.

Parliamo dei costi da affrontare. Quando si richiede l’autorizzazione per il passo carrabile si deve affrontare la spesa relativa alle varie marche da bollo e il costo per ricevere il segnale indicatore.

E poi c’è la tassa annuale per l’occupazione del suolo pubblico, in base ai singoli regolamenti comunali. Possiamo anticipare che la tariffa da pagare varia in base alla superficie occupata, all’area richiesta e così via.

Quando non si paga

Abbiamo a lungo parlato di quando si deve pagare la tassa annuale per la realizzazione del passo carraio.

Non ci resta che occuparci dell'inverso della medaglia, ovvero quando non si paga. Infatti, anche in questo caso ci sono alcune eccezioni.

Innanzitutto, come abbiamo già detto, non sono soggetti al pagamento della tassa i passi a raso con il manto stradale, ma solo quelli la cui realizzazione comporta modifiche alla superficie stradale.

In genere, è prevista l'esenzione dal pagamento e anche agevolazioni di altro tipo, per le persone con disabilità e per i membri del nucleo familiare. Inoltre, è gratuito per gli Uffici Amministrativi, Forze di polizia e così via.