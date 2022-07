Passano gli anni e la patente è diventata illeggibile e sgualcita. In altre parole è deteriorata. Un vero e proprio problema, se ti dovessero fermare. Il rischio è che le forze dell'ordine possano decidere di ritirartela, rendendoti la vita più difficile. Ricordiamo, infatti, che la legge prevede che il conducente si porti sempre dietro la patente, in modo da poterla esibire in caso di un controllo.

Quanti di noi conservano la patente proprio dentro il portafoglio: è il modo più rapido ed agevole per essere sicuri di non dimenticare a casa la licenza di guida. Dopo qualche anno, però, il documento si rovina e diventa realmente illeggibile. A questo punto cosa è necessario fare? Premettiamo che il Codice della Strada non sanziona chi stia guidando con una patente sgualcita. Ma è anche vero che la circolare n. 98/1999 del Ministero dell’Interno ha chiarito che gli agenti, che stanno eseguendo un qualsiasi accertamento, hanno la possibilità di ritirare la patente ogni volta che non sia più in grado di assolvere alla funzione di certificazione della titolarità dell'autorizzazione a guidare.

La circolare specifica che gli agenti hanno la facoltà di ritirare la patente deteriorata. Non l'obbligo. È necessario premettere che le circolari sono degli atti interni, che quindi hanno il mero scopo di disciplinare i comportamenti degli agenti, ma non impongono alcun dovere, come avviene con una norma di legge. Sarà compito degli agenti, quindi, constatare, di volta in volta, se la patente sia deteriorata a tal punto da richiederne il ritiro. Una volta che questa è stata ritirata, l'autorità competente dovrà trasmetterla immediatamente alla Motorizzazione civile, che provvederà a rilasciare al titolare un duplicato, previa presentazione di un documento leggibile idoneo.

Patente: quando viene considerata sgualcita

Nella maggior parte dei casi, una patente viene considerata sgualcita nel momento in cui non siano leggibili:

i dati anagrafici del titolare;

la data di scadenza;

la fotografia del titolare.

Per ottenere un duplicato della patente è necessario presentarsi presso gli uffici della Motorizzazione civile. Sarà necessario compilare l'apposta domanda: dovrà essere utilizzato il modello TT 2112, che potrà essere ritirato direttamente presso gli uffici della Motorizzazione civile. In alternativa sarà possibile scaricare il modulo telematicamente, prelevandolo sul Portale dell'automobilista. Altre al modello debitamente compilato, il diretto interessato dovrà anche presentare:

la ricevuta di versamento di 10,20 euro sul c/c 9001 ;

sul ; la ricevuta di versamento di 32,00 euro sul c/c 4028 (in questo, come nel precedente punto, è possibile ritirare i bollettini prestampati presso gli uffici postali e gli uffici della Motorizzazione);

sul (in questo, come nel precedente punto, è possibile ritirare i bollettini prestampati presso gli uffici postali e gli uffici della Motorizzazione); una fotocopia completa della patente e l'originale in visione.

Nel caso in cui la patente non sia ancora scaduta - o se non scadrà nei successivi 6 mesi dalla data di presentazione della domanda - dovranno essere presentate anche due fotografie uguali, formato tessera, di cui una autenticata. La foto potrà essere autenticata direttamente allo sportello dell'ufficio, se è l'interessato a presentare la domanda. Se, invece, delega qualcuno dovrà essere autenticata presso gli uffici comunali. Per l’autenticazione della fotografia non è dovuto il pagamento dell’imposta di bollo.

Alla documentazione che abbiamo appena elencato, sarà necessario allegare anche un certificato medico in bollo ed una fotocopia, con data non anteriore a tre mesi, rilasciato da uno dei medici abilitati.

Chi può presentare la richiesta per il duplicato

Possono richiedere il duplicato della patente il diretto interessato o un'autoscuola. In alternativa è possibile rivolgersi anche ad un'agenzia di disbrigo di pratiche automobilistiche. Per richiedere il duplicato della patente è anche possibile delegare una persona di propria fiducia: in questo caso sarà necessario rilasciare un'apposita delega in carta semplice e sarà necessario fornire una fotocopia del documento di identità. La delega servirà sia nel momento della presentazione della domanda, che quando viene ritirato il duplicato della patente.

Una volta che sia stata conclusa la procedura per richiedere il duplicato della patente deteriorata, sarà necessario attendere che la nuova patente arrivi direttamente a casa. Generalmente ci voglio almeno 45 giorni. Nel caso in cui la si volesse ritirare ad un indirizzo specifico, sarà necessario compilare un apposito modulo da allegare alla richiesta che viene presentata alla Motorizzazione civile. Al momento della consegna del duplicato, va pagato in contrassegno al postino la somma di 6,86 euro, dovuta per le spese di spedizione.