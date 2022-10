Il patto di famiglia è una forma contrattuale utilizzata in ottica di passaggio generazionale. Non sai quali sono i costi? Si tratta di un contratto vantaggioso o svantaggioso?

Quando si possiede una società, un’impresa o un’azienda, la maggior parte delle volte, si ha il desiderio di farla rimanere ai propri discendenti. Il modo migliore è quello di ricorrere al patto di famiglia, per evitare qualsiasi rischio in caso di morte.

Il patto di famiglia non è altro che un contratto attraverso il quale l’imprenditore trasferisce l’azienda oppure le quote in suo possesso a figli o nipoti. Si tratta, infatti, di uno strumento molto valido per evitare contestazioni in sede di eredità.

Nel testo andremo a spiegare come funziona il patto di famiglia, soffermandoci in particolar modo sui costi da affrontare. Dedicheremo la parte finale all’analisi dei pro e dei contro, in modo tale da avere il quadro più chiaro possibile su questa tipologia contrattuale.

Cos'è e come funziona il patto di famiglia

Abbiamo capito che il patto di famiglia è una particolare forma contrattuale, stipulato a titolo gratuito con il quale il titolare di una società o di un’azienda ha intenzione di trasferire una quota societaria oppure l’azienda agli assegnatari. Chi sono? Si tratta dei suoi discendenti che, la maggior parte delle volte, sono i figli, ma anche i nipoti. Naturalmente, il patto si utilizza in ottica di passaggio generazionale.

Si tratta, quindi, di un tipo di contratto a titolo gratuito che viene stipulato tra vivi, ovvero non a causa di morte.

Per avere un’idea ancora più chiara, citiamo l’articolo 768-bis del Codice Civile:

“E' patto di famiglia il contratto con cui, compatibilmente con le disposizioni in materia di impresa familiare e nel rispetto delle differenti tipologie societarie, l'imprenditore trasferisce, in tutto o in parte, l'azienda, e il titolare di partecipazioni societarie trasferisce, in tutto o in parte, le proprie quote, ad uno o piu' discendenti”.

Il patto di famiglia, quindi, permette di andare ad anticipare la successione dell’imprenditore, in ottica sempre del passaggio generazione, e anche evitando qualsivoglia disputa ereditaria.

I beneficiari del patto, però, devono liquidare gli altri partecipanti del contratto attraverso il pagamento di una somma corrispondente alle quote di legittima, a meno che non vi sia la rinuncia.

Come si viene spiegato sul sito del Ministero della Giustizia:

“Si tratta in sostanza di un anticipo dell’eredità. I legittimari che prendono parte al patto di successione rinunciano infatti a partecipare alla successione ed alla divisione ereditaria sui beni formanti oggetto dell’azienda o sulle quote sociali”.

Chi sono i protagonisti di questo contratto? I protagonisti, come si può evincere dalla spiegazione che abbiamo fornito, sono tre: l’imprenditore, i discendenti e i legittimari.

Il contratto si può sciogliere oppure anche modificare, ma è fondamentale l'intervento di tutti coloro che lo hanno stipulato.

Come si stipula e quanto costa il patto di famiglia

Passiamo all’aspetto economico del patto di famiglia. Come abbiamo detto, si tratta di una strategia molto utile per l’imprenditore, in quanto gli consente di disporre della successione della propria impresa ad uno o a più discendenti, per assicurarsi la continuità aziendale.

Ma, da un punto di vista fiscale, quanto costa il patto di famiglia? Il patto avviene sempre a costo zero, ma ci sono alcune spese fisse da affrontare, come quella dell’imposta di registro.

Essendo un contratto per atto pubblico, deve essere stipulato dinnanzi ad un notaio. Ovviamente, si dovranno considerare eventuali spese notarili al professionista che redige l'atto. Si tratta di un contratto molto vantaggioso, in quanto va a scontare un’imposizione relativamente alle imposte indirette.

Pro e contro del patto di famiglia

Se dobbiamo parlare di pro del patto di famiglia, non possiamo non menzionare la tassazione molto vantaggiosa. I trasferimenti che vengono effettuati tramite questa tipologia contrattuale non sono assoggettabili ad imposte, sempre che i beneficiari rispettano alcuni requisiti, tra i quali quella di proseguire l’attività o mantenere le quote di partecipazione per almeno cinque anni.

Si tratta, come abbiamo capito, di un regime molto vantaggioso che prevede l'esenzione dall'imposta di donazione, di trascrizione e dall'imposta catastale per le volture relative.

Il patto di famiglia presenta un duplice vantaggio: da una parte permette di non disgregare l'azienda o la società alla morte dell'imprenditore oppure del detentore delle quote societarie. In secondo luogo, con il patto di famiglia, l'imprenditore lascia in mani fidate la propria impresa o le sue quote.

Fino ad ora abbiamo parlato dei pro. Non ci resta che ragionare anche sui contro. Basti pensare ad una crisi di mercato, per esempio. L'erede potrebbe essersi impegnato con investimenti e, successivamente, potrebbe andarci a perdere. Tuttavia, potrebbe anche capitare la situazione opposta e gli eredi non assegnatari potrebbero vedersi esclusi da un eventuale incremento di valore e non beneficiarvi.

Insomma, come sempre, ci sono pro e contro. Tuttavia, resta sempre uno strumento molto utile per garantire la continuità generazionale dell'impresa.