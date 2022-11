Il Codice civile permette ai datori di lavoro di concludere con i dipendenti un patto di non concorrenza a volte molto gravoso per gli stessi. Come aggirare legalmente il patto?

Un contratto di lavoro non si risolve unicamente nella dicotomia prestazione- retribuzione, ma può contenere le più svariate clausole, in favore del datore o del dipendente, che mirano a regolare il rapporto non solo in periodo di vigenza contrattuale, ma anche per il tempo a venire.

Un esempio di queste clausole, sempre più utilizzate dai datori di lavoro nella contrattazione, è il patto di non concorrenza.

Ma cos’è un patto di non concorrenza e cosa deve prevedere per poter essere lecito? Il dipendente che non voglia rispettarlo può aggirare il patto senza subire conseguenze legali?

Cos’è il patto di non concorrenza

Il patto di non concorrenza è una clausola che il datore di lavoro inserisce nel contratto per impedire che, durante e dopo il rapporto di lavoro, il dipendente possa sfruttare le conoscenze e le skills acquisite in favore di altri potenziali competitor sul mercato.

Data la gravosità della richiesta, che potrebbe lasciare prolungatamente il dipendente senza lavoro alla conclusione del contratto, il patto di non concorrenza può in alcuni casi rappresentare una vera e propria clausola vessatoria se troppo sbilanciata a favore del datore di lavoro.

Per questo motivo, la legge ha previsto determinati requisiti, alla mancanza dei quali, il patto di non concorrenza si considera nullo.

I dipendenti che non voglio rispettare il patto di non concorrenza, possono dunque aggirarlo legalmente se questo risulta manchevole di alcune caratteristiche. Vediamo quali.

Come aggirare legalmente il patto di non concorrenza

Il patto di non concorrenza per essere valido a tutti gli effetti tra le parti, necessita dunque di elementi imprescindibili.

In primo luogo, il patto deve risultare da atto scritto, altrimenti non vi sono impedimenti per il dipendente nello svolgimento di qualsivoglia mansione per sé o per altri soggetti diversi dal datore in questione.

In secondo luogo, il datore non può limitare la concorrenza per più di un periodo determinato dalla legge in 5 anni se il suo ex dipendente ricopriva un incarico dirigenziale, o di 3 anni per altri ruoli. Se questo limite non è indicato in contratto o è indicato un periodo più lungo, il patto non è nullo ma semplicemente verrà riportato ai termini stabiliti dalla legge.

Ancora, visto che l’ormai ex dipendente potrebbe faticare a trovare un’altra fonte reddituale, il datore di lavoro è tenuto a retribuire la sua non concorrenza. Se la remunerazione non è prevista nel patto, o è del tutto inidonea, il dipendente potrà aggirare l’accordo senza conseguenze.

In ultima analisi, il patto di non concorrenza può prevedere dei limiti geografici, di modo che l’attività futura dell’ex dipendente non venga del tutto compromessa.

Attenzione però, se il patto di concorrenza presenta tutti gli elementi di cui sopra, e viene sottoscritto dal dipendente, toccherà poi anche rispettarlo. Per proteggersi dall’eventuale inadempimento contrattuale, il datore può prevedere una penale per essere subito risarcito in caso di inosservanza del dipendente.