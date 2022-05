Possedere ed utilizzare Pec, ossia la posta elettronica certificata, oggi come oggi è normale. I vantaggi sono innumerevoli, non solo economici.

Possedere ed utilizzare Pec, ossia la posta elettronica certificata, oggi come oggi è normale. I vantaggi sono innumerevoli, non solo economici. È comodo poter inviare una mail direttamente dal proprio Pc: il messaggio ha valore legale e può servire per dare una disdetta ufficiale. O comunque per inviare delle comunicazioni, che abbiano un effettivo valore legale.

Sono passati i tempi nei quali era indispensabile recarsi in un ufficio postale per inviare una raccomandata per fare una disdetta formale o un semplice reclamo. L'utente non aveva altra scelta: era obbligato a mettersi in fila in un qualsiasi ufficio postale ed aspettare il proprio turno per spedire la raccomandata. Oggi tutto questo è superato: il diretto interessato può utilizzare una semplice Pec, una mail che ha il valore di una raccomandata con avviso di ricevimento. Sono molti i vantaggi per tutti, purché si utilizzi la Pec corretta. La nostra come mittenti. Ma deve essere quella corretta ed ufficiale anche quella del destinatario. Ma come facciamo a trovare la Pec giusta? Scopriamolo insieme.

Pec: perché è così tanto importante

Ma perché la Pec è così tanto importante? La posta elettronica certificata è, a tutti gli effetti, il domicilio digitale di quanti ne siano in possesso. Questo significa che l'indirizzo Pec è come se fosse l'indirizzo di casa, almeno per quello che riguarda la validità della corrispondenza inviata attraverso la posta certificata. I nostri lettori, a questo punto, capiranno come diventi realmente importante riuscire a rintracciare la Pec del destinatario. Solo in questo modo il nostro messaggio avrà valore legale, perché arriva al destinatario giusto. In pochi sanno che esistono dei veri e propri registri da consultare: diciamo che è come se avessimo una sorta di elenco del telefono delle Pec.

Ma iniziamo a spiegare che cosa sia la Pec. Possiamo sintetizzare affermando che la posta elettronica certificata è un sistema che ci permette di inviare delle mail che abbiano un vero e proprio valore legale. Andiamo un po' oltre: con la Pec possiamo inviare una mail con lo stesso valore di una raccomandata con ricevuta di ritorno. A stabilire il valore legale della Pec è stato il D.P.R. n. 68 dell'11 febbraio 2005.

Chi utilizza la Pec ha la certezza e la garanzia che il messaggio sia stato inviato e consegnato al destinatario. Ed è proprio questo uno dei vantaggi principali di questo sistema di comunicazione: abbiamo tra le mani uno strumento che funziona come una vera e propria raccomandata, rispetto alla quale ci sono alcuni vantaggi. Tra questi ci sono:

ci viene rilasciata un'attestazione che la mail è stata inviata e ricevuta, con indicazione dell'orario di arrivo a destinazione;

è molto economica. Generalmente una Pec può costare mediamente una decina di euro all'anno, mentre una singola raccomandata spedita con le Poste italiane ha un costo che si aggira intorno ai 6,50 euro;

abbiamo la garanzia che il contenuto non possa essere modificato o alterato, non essendo possibile modificare il messaggio e gli allegati;

si sa immediatamente se l'invio e la ricezione del messaggio siano avvenuti correttamente.

L'obbligo di possedere una Pec

Alcuni soggetti, per legge, sono tenuti ad essere in possesso di una Pec. Devono rispettare questo obbligo i liberi professionisti - solo per fare alcuni esempi: avvocati, ingegneri e commercialisti -, le società e la pubblica amministrazione. I soggetti che abbiamo appena elencato sono obbligati ad una Pec: quindi non sorge il dubbio se ne sono in possesso o meno. Il dubbio che rimane è come sapere quale sia l'indirizzo Pec corretto.

Come abbiamo visto anche i professionisti sono tenuti ad avere la Pec: se da un lato essere in possesso di questo prezioso strumento facilita lo svolgimento di molti adempimenti, allo stesso tempo permette ai cittadini di mettersi in contatto con loro ufficialmente. Nel 2013 è stato istituito un particolare registro, che è accessibile a tutti gli utenti e che contiene tutte le Pec che sono state regolarmente comunicate. Stiamo parlando dell'Ini-Pec, ossia dell'Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata. Lo scopo di questo registro è quello di offrire un elenco completo sul quale effettuare le ricerche della Pec di tutti i professionisti e le imprese.

Chiunque ed in qualsiasi momento ha la possibilità di accede all'Ini-pec: nel momento in cui si avesse la necessità di conoscere la Pec di un qualsiasi professionista, chiunque potrà utilizzare questo motore di ricerca, inserendo semplicemente il codice fiscale del soggetto del quale intende conoscere l'indirizzo di posta certificata. In alternativa, se non si è a conoscenza di sufficienti informazioni da inserire nel modulo che il sito Ini-pec richiede, bisogna ricordare che i dati dei professionisti iscritti a un ordine (avvocati, geometri, ingegneri, medici, ecc.) sono consultabili accedendo liberamente al sito Internet dell’ordine stesso (ad esempio, quello dei medici, dei notai, degli avvocati, ecc.).

Trovare la pec di una società

Anche per le società, così, come per i professionisti è possibile utilizzare il registro Ini-pec per trovare la posta elettronica certificata. In questo caso sarà sufficiente inserire il codice fiscale o la partita Iva dell'azienda che ci interessa: questo è l'unico requisito obbligatorio che viene richiesto per poter effettuare la ricerca.

Per le società è anche possibile sfruttare le potenzialità del sito del registro delle imprese, che mette a disposizione un motore di ricerca per ottenere le informazioni che ci servono. Ricordiamo che tutte le aziende italiane - anche se sono delle ditte individuali - sono obbligate ad avere ed inserire un indirizzo Pec valido nel registro delle imprese.