Dopo il decesso del consorte la vedova ha il diritto a percepire la pensione di reversibilità. Questo perché la legge italiana cerca di tutelare i familiari, rimasti in vita, del pensionato venuto a mancare. La vedova, inoltre, non può perdere il diritto al trattamento nemmeno se lei stessa possiede un reddito molto elevato. Al massimo può incorrere in una sua riduzione, ma in nessun caso le si può revocare il trattamento.

La pensione di reversibilità è soggetta a pignoramento

Il pignoramento è una sanzione richiesta dai creditori che intendono soddisfare la propria pretesa nei confronti del debitore. Quest’ultimo sarebbe tenuto a saldare il debito e se non lo fa il giudice può accordare anche al pignoramento della pensione di reversibilità. Lo precisa in modo chiaro l’art. 492 c.p.p. al comma 1:

"il pignoramento è un comando emesso direttamente dall'ufficiale giudiziario che, in questa maniera, impone l’obbligo al debitore di adempiere al suo dovere: rendere la somma di denaro al proprio creditore".

Solitamente si parla del pignoramento della pensione e dello stipendio dei soggetti debitori. In realtà, come abbiamo appena visto, anche la pensione di reversibilità è assoggettabile al pignoramento. L’assegno di reversibilità infatti, al contrario ad esempio del sussidio di maternità, non risulta essere impignorabile.

In quali casi la pensione di reversibilità è pignorabile secondo la legislatura italiana

Sebbene sia pignorabile, anche nel caso della pensione di reversibilità ci sono dei limiti stabiliti dalla legge che tutte le parti sono obbligate a rispettare. Il pignoramento, difatti, riguarda solamente la parte in eccesso della pensione di reversibilità e corrisponde a un quinto dell’importo.

Per la precisione l’importo non pignorabile corrisponde a 529,89 euro al mese. Solo nel caso in cui la pensione di reversibilità è superiore a questa cifra può essere pignorata, ma solo e unicamente per la cifra eccedente.

Pertanto se una vedova percepisce un assegno di reversibilità pari all'importo di ben 700 euro, l’importo di 529,89 euro non può essere sottoposto al pignoramento e quindi va detratto. Sui 170,11 euro in eccesso, poi, il pignoramento colpisce soltanto un quinto, ovvero 34,022 euro. Dunque si può asserire che il pignoramento su una pensione di 700 euro corrisponde a poco più di 34 euro.

La legge deve sempre garantire il minimo vitale

Si ricordi quindi che nel caso in cui si stabilisca di pignorare la pensione di reversibilità, per la vedova di norma bisogna garantire il cosiddetto minimo vitale stabilità dalle norme. In pratica non è possibile prelevare, pur volendo chiudere il debito verso il creditore, l’importo intero dell’assegno. È quindi importante che il debitore conosca anche tutte le circostanze sul pignoramento del conto corrente illegale.

Bisogna infine informarsi in merito ai repentini cambiamenti sul pignoramento della pensione. Proprio nel corso del mese di ottobre, infatti, sono state introdotte nuove regole che mirano a tutelare i pensionati.