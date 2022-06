Una perizia giurata può servire per una causa in tribunale, per valutare un immobile che si vuole vendere e molteplici altri scopi. Se ti serve una relazione redatta da un professionista e giurata in tribunale o davanti ad un notaio, allora vediamo qui la procedura da seguire ed i costi che bisogna sostenere.

Quante tipologie di perizia esistono

Ecco quali sono le tre differenti tipologie di perizia che esistono. In particolare, stiamo parlando della perizia:

semplice, all'interno della quale il perito tecnico si occupa di raccogliere tutte le informazioni necessarie, senza assumersene la responsabilità, e provvede a redigere e a firmare la relazione, senza apporre nessuna asseverazione;

asseverata, all'interno della quale il perito tecnico svolge la stessa procedura che abbiamo appena indicato per quella semplice, ma con la differenza che quest'ultimo assevera la veridicità del contenuto della relazione e delle rispettive informazioni che vi sono contenute all'interno, assumendosene, in prima persona, tutta la responsabilità;

giurata.

Nel corso di questo breve articolo ci andremo ad occupare in particolare della perizia giurata, descrivendo di quest'ultima chi la effettua, qual è la procedura che bisogna seguire e quali sono i costi che occorre sostenere.

Che cos'è una perizia giurata

La perizia giurata è un parere tecnico che viene fornito da un professionista, il quale risulta essere esperto in quella determinata materia per cui redige la sua relazione, ma con l'unica differenza, che quest'ultimo presta giuramento riguardo alla veridicità delle informazioni che sono contenute al suo interno.

Il giuramento del perito tecnico può essere presentato davanti ad un pubblico ufficiale, ovvero:

un notaio;

la cancelleria del tribunale, per il quale la procedura prevede che occorra aspettare un periodo di tempo superiore per farsi ricevere.

Pestando giuramento davanti ad un pubblico ufficiale, il perito tecnico si assume tutta la responsabilità riguardo alla veridicità delle informazioni che sono contenute all'interno della relazione da lui redatta. Ed infatti, a tal proposito, se quest'ultima dovesse risultare falsa, allora il professionista commetterà il reato di "Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico".

Il suddetto reato è disciplinato dalle disposizioni legislative che sono contenute all'interno dell'art. 483 del Codice Penale, il quale prevede, a carico del soggetto che ha commesso il fatto illecito, che venga inflitta la sanzione relativa alla reclusione per un periodo di tempo, che potrà arrivare fino a due anni.

Chi può farla

La perizia può essere giurata da qualsiasi professionista, purché sia iscritto presso un apposito albo professionale, in modo da provare che abbia le competenze necessarie per poter redigere una relazione riguardante la materia di cui egli si occupa e della quale può essere considerato un esperto a tutti gli effetti.

Il giuramento da fare in tribunale oppure davanti ad un notaio deve essere svolto dallo stesso perito tecnico che ha provveduto a redigere la relazione. E costui potrà essere:

un architetto;

un commercialista;

un geometra;

un medico;

un perito assicurativo.



Qual è la procedura da seguire

Ecco quali sono i passaggi che bisogna seguire affinché venga effettuata una perizia giurata. In particolare, il professionista designato dovrà:

occuparsi di raccogliere tutte le informazioni che sono necessarie per redigere la relazione;

recarsi, munito della relazione e di un proprio documento di riconoscimento, davanti ad un pubblico ufficiale;

firmare la perizia, assumendosene, così, tutta la responsabilità, sia dal punto di vista civile che penale.

Dopodiché, il pubblico ufficiale presso il quale verrà effettuato il giuramento del rispettivo documento, provvederà alla registrazione del verbale di giuramento.

Dove viene effettuato il giuramento

Affinché una perizia possa definirsi giurata, occorre che il professionista che l'ha redatta, provveda a prestare apposito giuramento formale, mediante la compilazione di un verbale, davanti ad un pubblico ufficiale.

Nello specifico, si può giurare una perizia davanti a:

un notaio;

un tribunale, presso la cancelleria oppure presso l'ufficio del giudice di pace.

Come fare il giuramento in tribunale o davanti ad un notaio

Per prima cosa, il professionista incaricato di redigere la perizia, per poter effettuare il giuramento in tribunale, dovrà necessariamente recarsi presso:

la cancelleria del tribunale;

l'ufficio del giudice di pace.

Egli dovrà necessariamente portare con sé la relazione datata e sottoscritta, un documento di riconoscimento in corso di validità ed eventuali allegati indispensabili per la materia in oggetto.

Dopodiché, il cancelliere gli chiederà di firmare uno specifico modulo, ovvero il verbale relativo al giuramento, il quale renderà formale la perizia redatta dal professionista. Alla cancelleria del tribunale resteranno depositati, infatti, una copia della prima pagina della perizia giurata oppure del testo completo ed una copia del verbale di giuramento.

La procedura da seguire per poter prestare giuramento davanti ad un notaio sarà la medesima, e l'unica cosa che varierà, invece, saranno i soldi che dovranno essere spesi, dal momento che non sono prevedibili e quantificabili come nel caso del giuramento davanti al tribunale.

Quanto costa una perizia giurata

Il costo che bisogna sostenere per una perizia giurata è composto da tre voci, ovvero:

il costo per la perizia;

il costo per il giuramento;

il costo per le imposte di bollo e per i diritti di segreteria che vengono richiesti dal tribunale.

Le spese che dovranno essere sostenute per la perizia vera e propria sono difficili da quantificare, dal momento che vengono stabilite, di volta in volta, dal professionista che redige la relazione, in base all'oggetto di quest'ultima ed in base alla difficoltà della perizia.

Le spese che si dovranno sostenere per il giuramento della perizia, invece, dovranno essere affrontate dal momento che il professionista si assume la responsabilità riguardo alle informazioni che sono contenute all'interno della relazione da lui redatta. Perciò, in base all'oggetto della perizia, si dovrà sostenere un costo per il giuramento prestato dal perito tecnico.

Le ultime spese che dovranno essere sostenute, invece, sono quelle relative alle marche da bollo e ai diritti di segreteria che dovranno essere corrisposti al tribunale davanti al quale il professionista presta il giuramento della perizia. In particolare, ecco quali sono i costi:

una marca da bollo del valore pari a sedici euro ogni quattro facciate;

una marca da bollo del valore pari a 3,84 euro per i diritti di segreteria richiesti dal tribunale.

Inoltre, l'imposta di bollo dovrà essere corrisposta anche per quanto riguarda gli eventuali allegati che saranno consegnati dal professionista, congiuntamente alla relazione, nella seguente misura:

due euro qualora l'allegato sia un unico elaborato;

due euro per ogni foglio che non fa parte dell'elaborato;

due euro per ogni disegno o fotografia.

