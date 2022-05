La Questura può vietare il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno quando il cittadino extracomunitario non possiede i requisiti necessari oppure quando ha subito una condanna per avere commesso dei reati "ostativi". Vediamo quali sono.

Quando si parla di rilascio oppure di rinnovo del permesso di soggiorno, bisogna fare attenzione, dal momento che la Questura potrà vietare il rilascio qualora sussistano determinate motivazioni, tra le quali la presenza di reati ostativi.

Ma cosa sono questi reati ostativi? E, soprattutto, quali sono? In questo articolo elencheremo tutti gli illeciti che ne revocano l'utilizzabilità e i requisiti requisiti previsti dalla legge per il rilascio.

Quali sono i requisiti per ottenere il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno

Per poter ottenere il rilascio oppure il rinnovo del permesso di soggiorno, il cittadino extracomunitario deve necessariamente essere in possesso di determinati requisiti.

Per ottenere l'ingresso all'interno del territorio italiano, dunque, il cittadino straniero deve rispettare i requisiti, i quali sono previsti dalla normativa vigente a livello nazionale ed i quali, nello specifico, si riferiscono a questi particolare fattori, ovvero:

i tempi che sono previsti, entro i quali bisogna presentare la richiesta di rinnovo;

i redditi che deve possedere il soggetto richiedente;

l'esistenza di eventuali condanne, le quali sono state pronunciate a causa della commissione di reati ostativi all'ingresso del soggetto richiedente all'interno del territorio italiano.

Quali sono i tempi previsti entro i quali bisogna presentare la richiesta per il rinnovo

Le regole che riguardano i tempi previsti entro i quali bisogna presentare la richiesta per il rinnovo del permesso di soggiorno sono disciplinati all'interno dell'art. 5 del Testo Unico sull'Immigrazione, il quale specificatamente all'interno del quarto comma, prevede, in maniera esplicita, che:

"Il rinnovo del permesso di soggiorno è richiesto dallo straniero al questore della provincia in cui dimora, almeno sessanta giorni prima della scadenza, ed è sottoposto alla verifica delle condizioni previste per il rilascio e delle diverse condizioni previste dal presente testo unico. Fatti salvi i diversi termini previsti dal presente testo unico e dal regolamento di attuazione, il permesso di soggiorno è rinnovato per una durata non superiore a quella stabilita con rilascio iniziale."

In sostanza, il cittadino extracomunitario al quale risulta essere scaduto questo specifico documento, dovrà procedere con la presentazione della richiesta per il relativo rinnovo, obbligatoriamente nel termine previsto dal suddetto articolo pari a sessanta giorni, presso la Questura situata all'interno della provincia nella quale vive il soggetto richiedente.

Dopodiché, chi di dovere provvedere ad effettuare le opportune verifiche circa la sussistenza dei requisiti richiesti dall'ordinamento giuridico nazionale e, dunque, circa la possibilità del rilascio di questo specifico documento.

L'unica deroga a quanto viene disposto all'interno del quarto comma dell'art. 5 del T.U. sull'immigrazione è dettata dal fatto che il cittadino extracomunitario abbia la possibilità di presentare la richiesta per il rinnovo del proprio permesso di soggiorno, anche dopo che sia scaduto il termine di sessanta giorni previsto dalla legge, purché sussistano delle specifiche situazioni e, quindi, dei gravi motivi per cui non è stato possibile effettuare questa procedura.

Ad ogni modo, nel caso in cui il soggetto richiedente abbia provveduto a presentare la richiesta per il rinnovo di questo specifico documento, anche dopo che sia scaduto il termine di sessanta giorni, quest'ultimo potrebbe avere, comunque, la possibilità di essere ammesso a prorogare la permanenza all'interno del nostro Paese.

In questo caso, dunque, il cittadino extracomunitario, qualora non sia stato ancora espulso dal territorio italiano, dovrà presentare opportunamente la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno, utilizzando le modalità che sono disposte dalla normativa nazionale, ma dovrà accompagnare tale istanza da una documentazione che sia in grado di attestare la propria "disponibilità all'assunzione".

Il soggetto richiedente dovrà dimostrare solamente la propria disponibilità ad essere assunto da una determinata azienda, dal momento che, senza il permesso di soggiorno, gli è stato impossibile, fino a quel momento, procedere con la firma e con la stipula del contratto di assunzione da parte della medesima.

Quali sono i redditi che deve possedere il richiedente

L'orientamento attuale della giurisprudenza, in merito a tale questione, prevede che per la Questura non sia possibile procedere con una verifica dei redditi, in maniera automatica, per quanto riguarda le risorse economiche che sono possedute, in un determinato momento, dal soggetto richiedente.

Proprio per questa motivazione, infatti, la giurisprudenza dispone che le Questure debbano occuparsi e, dunque, prendere come parametri di riferimento, i seguenti aspetti:

la storia lavorativa precedente del soggetto richiedente;

le prospettive lavorative future del soggetto richiedente.

Tuttavia, la prassi prevede che, comunque, al giorno d'oggi venga rilasciato e rinnovato il permesso di soggiorno a tutti quei cittadini extracomunitari che sono in possesso di un contratto di lavoro. Perciò, ne conviene che, non potrà essere valido un rifiuto di una Questura verso un soggetto richiedente che in un futuro prossimo perderà il proprio posto di lavoro; anche perché, costui potrebbe anche trovarne uno nuovo.

Nello specifico, la Questura, per valutare i requisiti reddituali del soggetto richiedenti, in modo da decidere se procedere o meno con il rilascio oppure con il rinnovo di questo specifico documento, dovrà tenere conto di:

i redditi derivanti dal lavoro in nero, per i quali i tempi di attesa che sono previsti per gli accertamenti da parte della Questura, ma, in particolare, dell'INPS, dell'INAIL e degli altri enti competenti, risultano essere particolarmente lunghi;

i redditi conseguiti dai famigliari del soggetto richiedente, di cui il calcolo dovrà essere effettuato secondo le modalità che vengono disciplinate all'interno del quinto comma dell'art. 5 del Testo Unico sull'Immigrazione;

i periodi di malattia e di infortunio del soggetto richiedente, i quali, nel caso siano comprovati da quest'ultimo, non possono portare al rifiuto del rilascio oppure del rinnovo del permesso di soggiorno da parte della Questura (così come viene disciplinato all'interno dell'art. 8, Comma 1, della Convenzione OIL - Conferenza Generale dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro n. 97 del 1° luglio 1949).

Quali sono i motivi ostativi per cui il permesso di soggiorno può essere ritirato

I motivi ostativi per i quali può essere ritirato il permesso di soggiorno sono quelli che vengono disciplinati e delineati all'interno del terzo comma dell'art. 4 del Testo Unico sull'Immigrazione, il quale è intitolato "Ingresso nel territorio dello Stato" ed il quale prevede espressamente, in merito a tale questione, che:

I mezzi di sussistenza sono definiti con apposita direttiva emanata dal Ministro dell'interno, sulla base dei criteri indicati nel documento di programmazione di cui all'articolo 3, comma 1. Non è ammesso in Italia lo straniero che non soddisfi tali requisiti o che sia considerato...

Le parole che sono contenute all'interno di questo specifico comma del suddetto articolo del T.U. sull'Immigrazione continuando elencando quali sono tutte quelle motivazioni che possono portare al ritiro di questo specifico documento.

Nello specifico i motivi ostativi al permesso di soggiorno vengono in essere quando il soggetto richiedente:

è considerato come una minaccia per l'ordine pubblico;

è considerato come una minaccia per quanto riguarda la sicurezza dello Stato italiano;

è considerato come una minaccia per uno dei Paesi esteri con cui l'Italia ha sottoscritto un accordo per la libera circolazione delle persone che vivono al loro interno (area Schengen);

sia stato condannato, anche con sentenza non definitiva, per uno di quei reati per i quali è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza, così come viene disciplinato all'interno dell'art. 380 del Codice di Procedura Penale;

sia stato condannato, in maniera definitiva, con una sentenza irrevocabile, per uno di quei reati che vengono effettuati in violazione delle norme che sono previste sul diritto d'autore, così come viene disciplinato all'interno dell Titolo III, Capo III, Sezione II, della Legge n. 633 del 22 aprile 1941.

I reati ostativi al rilascio ed al rinnovo del permesso di soggiorno

Per conoscere quali sono i reati ostativi al rilascio oppure al rinnovo del permesso di soggiorno al soggetto che ne fa opportunamente richiesta, dobbiamo andare ad operare una differenziazione per quanto riguarda gli illeciti penali che vengono condannati con una sentenza definitiva e quelli che, invece, portano ad una sentenza irrevocabile.

Ecco quali sono quei reati per i quali il soggetto richiedente viene condannato con una sentenza non definitiva e per i quali è previsto l'arresto in flagranza:

quelli che riguardano gli stupefacenti;

gli illeciti penali che riguardano la libertà sessuale;

quelli contro il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e verso altri Stati;

il favoreggiamento alla prostituzione;

gli illeciti penali che riguardano il reclutamento di minori da impiegare in attività illecite.

Invece i reati per i quali il soggetto richiedente viene condannato in maniera definitiva, attraverso la pronuncia di una sentenza irrevocabile, riguardanti la violazione del diritto d'autore, sono quelli prevsiti negli articoli 473, 474 del Codice penale, all'art. 1 del Decreto Legislativo n. 66 del 22 gennaio 194 e gli illeciti indicati all'interno dell'art. 24 del Regio Decreto n. 773 del 18 giugno 1931.

