A chi non è capitato di assistere direttamente o indirettamente ad una perquisizione da parte degli ufficiali di polizia? Può capitare infatti che questi ultimi vi fermino chiedendo di poter controllare all’interno di borse o zaini. Da qui la domanda sorge spontanea: possono perquisire la mia persona? Opporsi e contraddire le autorità non è di certo la scelta più immediata, ma cosa dice la legge a proposito della perquisizione personale? È sempre lecita? Ecco quando alla polizia è concesso di effettuare una perquisizione personale.

Cos’è la perquisizione e a cosa serve?

Per definizione la perquisizione è un mezzo di ricerca della prova, tramite il quale si cerca il corpo del reato o cose ad esso pertinenti. Chi effettua le perquisizioni è la polizia giudiziaria, a partire da un decreto motivato del giudice.

L’art.275 del Codice di procedura penale chiarisce che:

"La perquisizione personale o domiciliare consiste nell'investigare sul corpo della persona, oppure in un controllo presso l'abitazione o luoghi di lavoro o domicilio della stessa. La perquisizione ha come scopo quello di verificare la presenza di determinati oggetti o documenti rilevanti in un procedimento penale."

Fondamentale è chiarire che la perquisizione è un atto che avviene a sorpresa, sarebbe infatti inutile perquisire un individuo che si aspetta tale procedura. L'indagato farebbe infatti sparire il corpo del reato se avvertito prima della ricerca.

Per comprendere l’utilità della perquisizione può essere utile immaginare di dover gestire una truffa online. In questo caso, il pubblico ministero potrà autorizzare la perquisizione dell’abitazione della persona indagata, con lo scopo di trovare la carta di credito nella quale vengono accreditati i soldi della vittima. Grazie alla perquisizione domiciliare si può poi procedere al sequestro, in modo che l’oggetto recuperato venga conservato ai fini del processo.

Perquisizione: quando è lecita?

Prima di capire quando la persecuzione personale è legittima, è necessario ricordare uno dei diritti fondamentali della persona: la libertà. L’art.13 della Costituzione dichiara che:

“La libertà personale è inviolabile. Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell'Autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge.”

Limitare la libertà personale è per lo Stato un modo, o ancora meglio, un mezzo che permette di far valere diritti fondamentali come l'uguaglianza e la democrazia, oltre alla sovranità del popolo. L’autorità giudiziaria, dunque, ha la facoltà di intervenire limitando la libertà della persona in tutti quei casi in cui quest’ultima commette un fatto considerato penalmente rilevante. Il codice di procedura penale considera quindi legittima la perquisizione personale in due casi:

1. Quando esiste un motivo comprovato che qualcuno stia nascondendo il corpo del reato o cose pertinenti ad esso.

Questo tipo di persecuzione viene ritenuto lecito quando vi è un sospetto fondato da parte dell’autorità giudiziaria, la quale ritiene con ragioni valide, che la persona occulti oggetti e cose pertinenti al reato. Esse sono quelle prove che servono ad accertare la commissione dell’illecito, si pensi ad esempio ad un bilancino per misurare della cocaina, o ancora, a segni di scasso successivamente ad un furto.

2. Quando vi è flagranza di reato.

Non è difficile in questo caso immaginare il perché della perquisizione personale legittima. Quando si coglie la persona in flagranza di reato non servono altre prove, poiché l’indagato è stato colto sul fatto nel commettere il misfatto.

Come funziona una perquisizione personale?

Come deducibile dal termine stesso, la perquisizione personale è quella che si esegue sul corpo di una persona. Essa può essere più o meno invasiva in base a ciò che si sta cercando. Se ad esempio l’oggetto della ricerca è un dispositivo come lo smartphone, sarà semplice per la polizia controllare nelle tasche dell’indagato. È doveroso precisare che come disposto dall’art. 249 del Codice di procedura penale, la perquisizione si svolge nel pieno rispetto della dignità della persona.

È possibile perquisire senza il mandato di perquisizione?

Il cosiddetto “mandato di perquisizione” non è altro che un decreto emesso dall’autorità giudiziaria. Esistono però delle perquisizioni che possono essere svolte senza di esso. Il “mandato” non serve in caso di:

flagranza di reato;

ordinanza di custodia cautelare;

sostanze stupefacenti;

armi e munizioni;

armi e atteggiamento ingiustificato;

operazioni contro associazioni mafiose.

Quando una perquisizione è illegittima?

La perquisizione è illegale quando non viene effettuata nel pieno rispetto della legge. Come si è visto, per alcune perquisizioni si necessita di un decreto, che se non esiste rende il procedimento illecito. Un altro caso in cui la perquisizione è illegale è quando a svolgerla è un inddividuo che abusa dei suoi poteri. Questo è il caso del controllore che chiedendo al passeggero di fornire i propri documenti, subisce un rifiuto, e invece di avvisare le forze dell'ordine inizia a perquisirlo da sè. Se la perquisizione avviene in un modo contrario alla legge, il pubblico ufficiale viene sottoposto ad un processo per grave delitto di perquisizione arbitraria.