Quanti e quali sono i tipi di persona giuridica, esempi, elementi costitutivi e come ottenere il riconoscimento. Vediamo insieme come fare.

La libertà di associazione è un diritto sancito dalla nostra Costituzione, tutti i cittadini possono liberamente unirsi per perseguire fini non vietati dalla legge. Sono quindi nate diverse formazioni sociali costituite da un insieme di individui accumunati da uno scopo preciso e condiviso, soggetti ad una disciplina regolata dallo Statuto in base al tipo di struttura, organizzazione e fine. Ma, detto in poche parole, cos'è veramente una "persona giuridica", cosa si intende con questo termine e che diritti ha? In questo articolo faremo chiarezza su questi ed altri punti.

Chi può essere persona giuridica? Esempi

Si definisce persona giuridica un soggetto di diritto, composto da una persona fisica e da beni, il cui obiettivo è il raggiungimento di un fine comune. L'ordinamento riconosce alla persona giuridica la capacità giuridica, ovvero la possibilità di essere titolare di diritti e doveri.

La nostra Costituzione all'articolo 18 afferma:

“I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale. Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare.”

La capacità giuridica può essere di tipo generale e, in tal caso, viene riconosciuta alle organizzazioni collettive. Questo cosa significa? Detto in maniera semplice, vuol dire che si assumono sia i diritti che i doveri connessi alla loro attività ma che, in caso di debiti, risponderà soltanto la persona giuridica con il suo patrimonio. In altre parole i membri non saranno coinvolti in maniera diretta.

Un esempio calzante è una società di capitali. Ci sono diversi tipi di società di capitale, ad esempio: le società in accomandita per azioni, dette S.a.p.a., le società per azioni, identificate con la sigla S.p.a., e due tipi di società a responsabilità limitata, le S.r.l. e le S.r.l.s., per cui si parla di responsabilità limitata semplificata.

Ci sono diversi tipi di persone giuridiche ma una fondamentale distinzione è tra corporazioni e istituzioni.

Le corporazioni sono costituite da persone fisiche che si riuniscono per il conseguimento di uno scopo comune contraddistinto dall'elemento personale. Si distinguono a loro volta in associazioni e società. L'istituzione è, invece, un organo o ente organizzato di beni destinati ad un determinato fine che nasce dalla volontà di uno o più fondatori; in questo tipo di persona giuridica predomina l’elemento patrimoniale.

Si capisce bene che un elemento distintivo importante delle persone giuridiche è lo scopo. Nelle fondazioni è esterno, perché parliamo della realizzazione di un vantaggio per altri, mentre nelle associazioni è interno, in quanto consiste nel procurare un vantaggio agli associati. Per le fondazioni, inoltre, lo scopo deve essere di pubblica utilità.

Altra distinzione possibile è quella tra persone giuridiche pubbliche e private:

le prime perseguono interessi di carattere "generale" quindi in favore dello Stato e della collettività (ne sono un esempio gli enti locali e cioè Regioni, Comuni e Province);

le seconde perseguono finalità di stampo privatistico - consentite dallo Stato - come associazioni e fondazioni culturali riconosciute.

Le persone giuridiche private possono essere a loro volta civili ed ecclesiastiche. Ecclesiastiche sono le persone giuridiche che agiscono mosse da fini di culto o connessi con il culto e sono quindi disciplinate sia dal diritto civile che dal diritto canonico; le persone giuridiche private civili sono invece tutte le altre.

Un'altra distinzione delle persone giuridiche è tra nazionali e straniere in base al riconoscimento dello Stato italiano.

Elementi costitutivi della persona giuridica

I presupposti materiali per la sua esistenza sono:

un insieme di individui, requisito anche indispensabile per le associazioni che devono essere composte da almeno due persone;

un patrimonio, elemento essenziale per il conseguimento dello scopo dell’ente;

uno scopo lecito e determinato, deve essere indicato espressamente nello Statuto. Non esiste più persona giuridica se si estingue o si raggiunge lo scopo o se non è più possibile perseguire quel determinato fine;

il riconoscimento giuridico, senza il quale non potrebbe esistere.

Associazioni, fondazioni e altre persone giuridiche private acquisiscono la propria personalità giuridica a seguito del riconoscimento quale ente autonomo di diritti e interessi.

Questo comporta l'autonomia patrimoniale perfetta, ovvero quando vi è una netta separazione tra il patrimonio della persona giuridica e quello dei singoli. Il riconoscimento giuridico permette quindi all'ente accreditato di accedere a contributi e sovvenzioni finanziarie ed ottenere benefici fiscali.

Cos'è il Registro delle persone giuridiche

Come abbiamo visto, nel nostro ordinamento le associazioni, le fondazioni e le altre istituzioni di carattere privato acquistano la personalità giuridica mediante il riconoscimento.

Oggi la competenza in materia è attribuita agli Uffici territoriali del Governo e alla Regione. Il procedimento è regolato dall’art. 1 D.P.R. 361/2000, secondo cui le associazioni, le fondazioni e le altre istituzioni di carattere privato acquistano la personalità giuridica attraverso il riconoscimento a seguito dell'iscrizione nell'apposito Registro delle persone giuridiche private.

Presso ciascuna regione deve essere quindi istituito il Registro regionale delle persone giuridiche private: il requisito è operare nell'ambito delle materie di competenza della Regione e perseguire finalità stabilite nello Statuto che si esauriscano nell'ambito della Regione di appartenenza.

Secondo il D.P.R. 361/2000 vengono istituiti un Registro delle persone giuridiche nazionale, a cura della Prefettura territorialmente competente e un Registro regionale, a cura della Regione di riferimento.

Esistono quindi due registri, ma non è possibile essere iscritti ad entrambi perché si basano su requisiti diversi: se siamo in presenza di un ente la cui materia è di competenza statale e/o le finalità che persegue sono sovraregionali, il registro a cui fare riferimento è quello della Prefettura.

Esiste però l’eventualità che nel corso della sua vita la persona giuridica possa cambiare le condizioni iniziali che avevano portato all’iscrizione in un determinato registro. Ad esempio attraverso una modifica dello statuto, andando quindi a cambiare le proprie finalità, sia nella materia di interesse che nell’ambito territoriale di appartenenza. In questo caso, sarà quindi compito dell’autorità governativa competente cancellare l'ente dal Registro iniziale e procedere ad una nuova iscrizione nel registro designato.