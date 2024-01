Si possono mettere le scarpe sul pianerottolo? Ecco le regole condominiali

Quando si vive in condominio si deve sottostare ad alcune regole, soprattutto in riferimento agli spazi comuni. Si possono lasciare le scarpe fuori la porta del proprio appartamento sul pianerottolo?

Quante sono le cattive abitudini, spesso contestate, in condominio? Davvero tante. Una molto diffusa è lasciare le scarpe sul pianerottolo per non sporcare la propria casa.

Si tratta di un’ottima abitudine per una corretta pulizia della casa. Sotto le scarpe di annidano batteri e agenti esterni, spesso anche pericolosi per la salute.

Quando si vive in una casa indipendente nessuno può contestare questa sana abitudine. I problemi subentrano quando si vive in condominio perché bisogna rispettare l’utilizzo degli spazi comuni e non creare problemi ai vicini di casa. Il pianerottolo, infatti, è riservato al solo transito e accesso alle abitazioni.

Anche se lasciare le scarpe fuori dal proprio appartamento non impedisce di assolvere questa funzione può creare comunque un disagio ai vicini di casa.

Quali sono le regole da seguire? Per quale motivo non si possono lasciare le scarpe sul pianerottolo condominiale?

Cosa si può mettere sul pianerottolo del condominio?

Lo spazio davanti la porta di casa si chiama pianerottolo e si tratta di una delle parti comuni del condominio. Il suo utilizzo, quindi, deve essere garantito in egual misura a tutti i condomini, ma deve anche rispettare la sua destinazione d’uso.

Il pianerottolo è lo spazio che serve per il transito e l’accesso agli appartamenti, da parte dei proprietari, degli inquilini e degli ospiti. Raramente si eccede alla regola e la destinazione d’uso può essere modificata solo dall’assemblea di condominio. Ancor più raramente alcune parti delle aree comuni sono di proprietà esclusiva dei condomini per effetto dello stesso regolamento di condominio.

Trattandosi di uno spazio comune non si può lasciare ciò che si vuole, ma ci sono comunque alcuni oggetti, alcuni indispensabili, che non sono vietati dal regolamento condominiale.

Cosa si può mettere sul pianerottolo condominiale?

• Lo zerbino;

• Piante ornamentali (piccoli vasi);

• Il portaombrelli.

Si possono anche mettere altri oggetti ornamentali, ma sarebbe opportuno chiedere anche il parere del vicino di casa.

Si possono mettere le scarpe sul pianerottolo?

Le scarpe, fuori dalla porta di casa, si possono lasciare solo quando si vive da soli, in un appartamento indipendente. Quando si vive in condominio si deve sottostare a regole, norme e divieti.

Tutti i condomini hanno diritto di utilizzare le parti comuni condominiali, purché non impediscano agli altri condomini la possibilità di fare lo stesso.

Lasciare le scarpe sul pianerottolo non rappresenta un vero e proprio problema da questo punto di vista, in quanto non va ad impedire la destinazione d’uso dello spazio. Tuttavia, molto spesso si sottovaluta anche un altro aspetto distintivo delle aree comuni.

Non solo i condomini devono rispettare il diritto altrui di pari utilizzo, ma anche questo utilizzo deve essere limitato alla sola destinazione d’uso e, solo eventualmente, l’apporto di migliorie. Lasciare le scarpe fuori dalla porta non è di certo una miglioria. Si pensi al caso in cui si lascia un paio di scarpe fuori dalla porta per famiglia: il pianerottolo diventerebbe una scarpiera!

Il pianerottolo, quindi, diventerebbe un deposito, dimenticando la destinazione d’uso originaria. Quindi, i condomini devono solo transitarvi e, tuttalpiù, decorarlo come indicato prima, per migliorarne il godimento. Non possono utilizzarlo come deposito, neppure temporaneo: si pensi ai condomini che lasciano la spazzatura davanti la porta prima di andarla a buttare nei cassonetti.

Sottolineiamo, inoltre, che si tratta di limitazioni che valgono per tuti i condomini, a prescindere che si tratti o meno di appartamenti di proprietà e del tipo di ingombro apportato.

Come comportarsi con il vicino che lascia le scarpe sul pianerottolo

Appurato che è vietato, oltre che poco estetico, lasciare le scarpe sul pianerottolo condominiale, spieghiamo come comportarsi quando il vicino di casa non rispetta questa regola - tra l’altro “imposta” dal vivere civile.

Secondo una sentenza pronunciata dalla Corte di Cassazione, si può esercitare anche un’azione di risarcimento nei confronti del vicino di casa che è solito abbandonare le scarpe sul pianerottolo. Lo stesso vale per chi ci lascia la spazzatura.

Ciò è possibile perché si tratta di uno spazio comune e comportandosi in quel modo non si rispetta la sua destinazione d’uso. Il pianerottolo non è una pertinenza dell’appartamento, anche se spesso, impropriamente, viene considerato tale.

Molto spesso si dimentica che non è una pertinenza neanche parziale, ma rappresenta un’intera area comune. Quindi, tutti i condomini hanno il diritto di chiedere la rimozione delle calzature lasciate fuori dalla porta, anche senza fornire particolari motivazioni.

È molto importante sottolineare anche viene valutato il gesto in sé, indipendentemente dal contenuto o dal grado di odore emesso. Quindi, è inutile trovare la scusa che le nostre scarpe non emettono cattivi odori, in quanto bisogna levarle in ogni caso.

