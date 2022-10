Diverse sono le regole imposte dal Codice della Strada che sono note ormai a tutti coloro che circolano sulle strade italiane. Alcune, però, vengono in certi casi quasi dimenticate.

Tra queste, vi sono sicuramente quelle che disciplinano l’utilizzo del foglio rosa per chi non ha ancora conseguito ufficialmente la patente. Inquadrati come guidatori inesperti dal Codice, i possessori di foglio rosa non possono infatti guidare alle stesse condizioni di un normale patentato, trovando diverse limitazioni.

Ma cos’è di preciso il foglio rosa e quando può essere rilasciato? Cosa si rischia non attenendosi alle prescrizioni del Codice della Strada sul foglio rosa?

Cos’è il foglio rosa, se lo dimentichi sono guai

Come anticipato, il foglio rosa è un’abilitazione alla guida che temporalmente si piazza tra il superamento della prova teorica e l’effettivo conseguimento della patente a seguito di prova pratica, che potrà essere svolta solo dopo un mese dal rilascio del foglio rosa stesso.

Il foglio rosa è soggetto a scadenza. Ha infatti una validità di 6 mesi, e durante questo periodo il potenziale automobilista potrà tentare l’esame pratico di guida per due volte.

La ratio del foglio rosa risiede, dunque, nel concedere la possibilità a chi si affaccia al mondo della guida, di poter accumulare esperienza già prima di aver ottenuto la patente.

Troppo spesso, però, presi dalla voglia di guidare, i possessori di foglio rosa travalicano i limiti imposti dal Codice della Strada, rischiando multe salatissime.

Vediamo, quindi, cosa non si può fare in costanza di foglio rosa.

Cosa non si può fare se si ha solo il foglio rosa

Se da un lato la legge concede la possibilità del foglio rosa, dall’altro ne limita fortemente i poteri con diverse disposizioni cui bisogna fare attenzione se si vogliono evitare pesanti sanzioni.

In primo luogo, il foglio rosa presuppone una figura che accompagni il conducente sul lato del passeggero. Questa persona deve aver conseguito la patente da almeno 10 anni e avere meno di 65 anni di età. In caso di violazione, sia il conducente che l’accompagnatore potranno ricevere una multa tra i 419 e i 1.682 euro, oltre al fermo del veicolo per tre mesi.

Chi ha il foglio rosa, potrà guidare in solitaria, però, in caso di strada chiusa al traffico o a bassissima circolazione, di modo da non poter creare pericoli.

Inoltre, chi è in possesso di foglio rosa, deve osservare delle limitazioni di velocità più severe. Per la precisione, non può superare i 90 km/h sulle strade extraurbane principali e i 100 km/h in autostrada.

Ancora, tra le regole principali da osservare, chi è in possesso del foglio rosa deve applicare sul proprio veicolo una “P” ben visibile, di modo che gli altri vengano a conoscenza della poca esperienza del neofita e possano comportarsi di conseguenza. La lettera “P” deve essere esposta per l’intera vigenza del periodo di validità del foglio rosa fino al conseguimento della patente. In caso di violazione di tale regola, potrà essere applicata una sanzione amministrativa tra gli 84 e i 335 euro.

In definitiva, è fondamentale per chi guida tenere bene a mente tutte le regole del Codice, anche quelle più facili da dimenticare.

Questo non solo gli eviterà le salate multe previste, ma gli permetterà di passare serenamente da principiante a provetto guidatore.