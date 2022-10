Il pignoramento del conto corrente consiste nel bloccare o trasferire, a un terzo soggetto, le risorse economiche depositate. Forse non sai che ci sono alcune situazioni in cui questa sanzione è illegale. Vediamo in quali casi.

Il soggetto che ha un debito verso il creditore rischia diverse sanzioni nel caso in cui, per propria scelta, decide di non saldarlo nei tempi accordati. Tra le tante, a seconda del tipo di debitore, c’è la possibilità che l’Agenzia delle Entrate decida di pignorare il conto corrente del soggetto.

La scelta di richiedere proprio questo tipo di sanzione è un po’ complessa per il creditore: bisogna ottenere un’autorizzazione, ovviamente motivata, come ad esempio un decreto ingiuntivo, una sentenza oppure un atto giudiziario. Con un’analoga precondizione si cerca di evitare il ricorso a una risoluzione dura, nel caso di mancanza di piccole entità da parte dell’intestatario del conto corrente. Tra l’altro il giudice, nello scegliere la sanzione più idonea, deve garantire al debitore il minimo vitale.

Pignoramento: cos’è il minimo vitale?

Chiarito che il conto corrente, in alcune circostanze specifiche, può essere sottoposto a pignoramento. Bisogna anche ricordare che ciò può avvenire nel caso in cui una persona non ha pagato le cartelle esattoriali oppure le tasse.

In tal caso il Fisco può applicare la riscossione forzata, a seconda del tipo di debitore, prendendosi i soldi dal conto corrente, l’immobile e l’automobile.

Nel caso in cui si stabilisca di pignorare il conto corrente però, per i pensionati e i lavoratori dipendenti di regola bisogna garantire il minimo vitale. In pratica non si può prelevare, al fine di saldare il debito verso il creditore, tutto l’importo risparmiato. Nello specifico se sul conto c’è un importo pari al triplo dell’assegno sociale non lo si può pignorare.

Attualmente, l’assegno sociale corrisponde a 460,42 euro, quindi si desume che l’importo non pignorabile è di 1.381,26 euro. Semmai, il pignoramento si potrà effettuare solo sull’importo che eccede l’importo minimo.

Praticamente, se un lavoratore dipendente oppure un pensionato disponesse sul conto di 2.000 euro, il Fisco potrà effettuare il pignoramento di 618,74 euro e lasciare a disposizione sul conto il minimo vitale.

Ultimamente però, il decreto Aiuti bis ha introdotto un’importante novità riguardo ai limiti di pignoramento per chi è in pensione. Infatti, ha alzato il limite fino a 1.000 euro. Così diversamente dai lavoratori dipendenti il minimo vitale previsto per i pensionati corrisponde a 1,5 volte della cifra dell’assegno sociale.

Quando il pignoramento del conto corrente dei lavoratori non può essere pignorato

Di recente la Cassazione si è pronunciata sul pignoramento del conto corrente stabilendo che non potrà essere applicato sui lavoratori autonomi e né sui professionisti. Dunque esistono molte strategie per evitare in modo legale il pignoramento, basta essere solo informati.

Un altro cambiamento riguarda proprio l’importo. Infatti, nel caso specifico, spetterà al libero professionista stabilire qual è la somma più opportuna a garantire il suo minimo vitale. Ciò nonostante, l’ultima parola spetterà comunque al giudice che, tenendo conto dei redditi e del patrimonio del libero professionista, stabilirà se confermare o modificare il limite sul minimo vitale.