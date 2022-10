Quando i genitori pagano i debiti del figlio subendo un pignoramento? Perché l’Ufficiale giudiziario può pignorare mobili, quadri dei genitori? Quali soluzioni possono adottare i genitori per evitare il pignoramento del figlio nullatenente? I genitori rischiano il pignoramento di stipendi, pensioni e casa per il figlio nullatenente a carico, cosa dice la legge?

La verità è che i genitori di un figlio nullatenente rischiano alla pari di doversi difendere da un procedimento esecutivo. Un tema molto delicato, per cui arrivano sempre tantissime richieste di chiarimenti.

Non si può nascondere che i genitori sono responsabili delle azioni compiute dal figlio entro a una certa età. Il vero problema, è capire cosa prevede la normativa per i debiti del figlio nullatenente, quindi: chi paga il pignoramento?

Partendo dal semplice presupposto che il figlio maggiorenne è responsabile dei debiti assunti anche se a carico dei genitori. E, ancora, se supportato o mantenuto regolarmente da mamma e papà. A questo punto, non ci resta che leggere cosa dice la normativa sul pignoramento dei genitori di un figlio nullatenente.

Pignoramento, brutte notizie se il figlio è nullatenente a pagare sono i genitori

Per il figlio minore i genitori hanno il dovere e l’obbligo di pagare i debiti contratti e non solo. Padre e madre sono obbligati per legge al pagamento di un eventuale risarcimento a titolo di danno causato dalle azioni dal figlio minore di anni 18.

Nello stesso modo, non sono esonerati dalla responsabilità di eventuali reati prodotti dal figlio minore. Anche in questo caso viene chiamato a pagare il danno il padre e la madre, mentre se il danno prodotto dal figlio minore di anni 14 sfocia in una condanna penale, viene imputata direttamente al figlio.

Il discorso cambia per il figlio quando raggiunge la maggiore età, ovvero dai 18 anni in su. La normativa esclude la responsabilità dei genitori imputandola direttamente al figlio.

Per questo motivo, se ad esempio il figlio trentenne investe in un’attività lavorativa aprendo un negozio, ma non riesce a coprire i debiti, non paga tasse, multe e oneri previdenziali facendo scattare anche più notifiche esattoriali i genitori non sono obbligati a rispondere dei debiti generati dal figlio.

Se il figlio nullatenente vive a casa dei genitori rischiano un pignoramento?

In linea generale, l’Ufficiale giudiziario che procedere con una procedure di pignoramento mobiliare si accinge a presentarsi a casa del debitore, non tenendo conto dell’accoglienza dei genitori verso il figlio nullatenente, non considerando che l’abitazione è dei genitori.

In questo caso, l’Ufficiale giudiziario non ha l’obbligo di controllare la proprietà dei beni oggetto del pignoramento e presenti nella casa dei genitori che vivono con il figlio nullatenente.

La normativa su questo punto è chiara, in quanto si presumono che tutti beni presenti nel luogo di residenza del debitore rientrano nella sua proprietà, pur trattandosi di una residenza sotto forma di ospitalità.

È una delle prassi più comuni quella in cui i genitori che possiedono dei beni acquistati personalmente sono tenuti a dimostrare con prova certa di essere i diretti proprietari, l’assenza di una documentazione attendibile espone tutti i beni al pignoramento (poltrona, televisore, cassaforte e così via), anche se i debito è stato prodotto dal figlio nullatenente.

Per evitare di subire il pignoramento del figlio i genitori dovrebbero custodire fatture, estratti conto o altro documento cartaceo che dimostri l’acquisto del bene.

L’assenza di questi documenti porta al pignoramento dei beni dei genitori anche per i debiti contratti dal figlio. Ecco come cambia l’aspetto tra di un pignoramento tra la teoria e la pratica. I genitori in questi casi, sono obbligati per legge a rispondere al pignoramento di un figlio nullatenente maggiorenne con i propri beni mobili.

I genitori di un figlio nullatenente rischiano il pignoramento dello stipendio o pensione?

La legge dispone il pignoramento dei beni dei genitori conviventi con il figlio nullatenente solo per i beni mobili, per cui diventa difficile dimostrare a chi appartiene il bene.

Nello stesso modo, tutela gli altri beni come case, stipendi, pensioni, conti corrente e così via, in quanto esiste la titolarità nei registri pubblici, per cui sono presenti dei contratti (conto corrente) o degli atti notarili (terreni e immobili). In questi casi, esiste la proprietà certa del genitore che non può essere attaccata dai debiti assunti dal figlio nullatenente (maggiorenne).

Concludendo, se è presente la proprietà certa dei beni o crediti, i genitori non rispondono delle obbligazioni assunte dal figlio. L’Ufficiale giudiziario non può pignorare stipendio, pensione, conto corrente, casa e così via, anche se il figlio maggiorenne nullatenente risulta a carico dei genitori.