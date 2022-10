Il Decreto Aiuti bis ha stabilito una nuova soglia per non pignorare la pensione, che da 750€ è passata, come minimo vitale, a 1.000€. Ma qual è la data da prendere in considerazione? La legge è retroattiva e permette dunque di ricalcolare la rata? Ecco le risposte.

Quindi, in caso di un pignoramento della pensione, solo l’importo che supera questa cifra è pignorabile.

La ratio del provvedimento è quella di garantire comunque la sussistenza all’anziano e alla sua famiglia, non privandolo di quella che è ora stata fissata, per l’appunto, come la somma minima per poter vivere con dignità.

Dal momento che il decreto è diventato legge ufficialmente il 22 settembre, molti lettori chiedono se sia comunque possibile far valere questo diritto anche prima di questa data, se ad esempio il pignoramento è stato disposto immediatamente prima.

Facciamo chiarezza.

Pignoramento pensione: limiti. La nuova soglia di divieto passa a 1.000€

Quando possono togliermi la pensione? È questa una delle peggiori preoccupazioni, per chi corre il rischio di subire un pignoramento, a seguito di un debito non saldato.

Fino a poche settimane fa, tale limite era fissato a 750€. Ora la normativa è cambiata e i pensionati godono di maggior tutela, da questo punto di vista, perché grazie alla nuova legge, è possibile pignorare solo l’importo che eccede i 1.000€.

Abbiamo già approfondito questo aspetto, nell’articolo dedicato alle novità sulle nuove disposizioni in merito al pignoramento delle pensioni.

Ne deriva che, da tale data in poi, chi ha un pignoramento della pensione a proprio carico ha la garanzia di avere 1.000€ intoccabili a disposizione.

Solo la parte in eccesso si può pignorare. Ad esempio, su una pensione di 1.500€, solo i restanti 500€ (al netto dunque del limite di 1.000€ fissato per l’impignorabilità), sono pignorabili.

Ma qual è dunque la data da tenere come punto di riferimento, per sapere se è possibile contare su 1.000€ al mese o invece una cifra inferiore?

In altre parole, è possibile oggi avvalersi di questa possibilità, per tutelarsi anche nei confronti di debiti passati, già soggetti al recupero forzato da parte delle autorità?

Ecco infatti che, a tal proposito, sorge il dubbio sulla possibile retroattività della norma, anche in relazione ai pignoramenti subiti prima dello scorso settembre.

Vediamo cosa prevede la legge e come ricalcolare la rata del pignoramento.

Pignoramento pensione 2022: la nuova soglia è anche retroattiva?

In sostanza, il nuovo importo di 1.000€ corrisponde al doppio della cifra prevista dallassegno sociale, che è un aiuto economico che lo Stato garantisce ai meno abbienti, i quali non hanno maturato contributi tali da poter godere di una pensione pià alta, al raggiungimento dell’età pensionabile.

Ne consegue, come già abbiamo avuto modo di sottolineare, che la parte eccedente si può pignorare. Il ragionamento opposto e contrario invece ci porta ad affermare che una pensione che, a oggi, risulta essere inferiore a 1.000€, gode di impignorabilità.

Questo sta a significare che chi percepisce ad esempio 800-900€ di pensione, fino a poche settimane fa correva il rischio di vedersi pignorare la parte eccedente i 750€. Ora invece beneficia di una impignorabilità al 100%.

Tutto chiaro, fin qui, per i pignoramenti che dunque scatteranno a partire dal 22 settembre 2022 in poi.

Ma per quanto concerne i pignoramenti in corso? È possibile appellarsi alla nuova legge in vigore, in maniera tale da godere già dell’impignorabilità fino a 1.000€?

Ebbene, il testo di legge non fa riferimento alcuno alla retroattività. Invece, nel momento in cui si intende introdurre una disposizione del genere, ciò è chiaramente esplicitato nella legge di conversione.

Stando dunque alle attuali disposizioni, possono beneficiare della nuova soglia di impignorabilità, solo coloro che subiscono un pignoramento dopo il 22 settembre.

Come funziona il pignoramento della pensione

Come è noto, il pignoramento scatta nel momento in cui c’è un debito (o una serie di debiti) che non vengono saldati. Il creditore (o i creditori) allora intraprende l’iter giuridico previsto per recuperare le somme, rifacendosi sui beni del debitore. Può trattarsi della pensione, dello stipendio ma anche di beni mobili e immobili.

Da un punto di vista pratico, il pignoramento della pensione avviene direttamente presso l’Inps, tramite le trattenute. In alternativa, è possibile procedere presso l’istituto di credito dove ogni mese si provvede a versare la somma stabilita.

A partire dal 22 settembre in poi dunque sarà possibile procedere con il pignoramento solo delle somme che eccedono la soglia dei 1.000 euro ma è doveroso, a questo punto, aggiungere un’ulteriore precisazione.

Anche per gli importi eccedenti tale limite, ci sono delle condizioni da rispettare.

Innanzitutto, nonostante l’eccesso, solo ⅕ di esso si può pignorare, se il debito riguarda ad esempio lo Stato o dei tributi dovuti ai comuni o alle province.

Se invece i debiti hanno natura differente, allora sarà possibile pignorare tutta la parte eccedente.

Se un pignoramento della pensione avviene ignorando tali limiti, allora il giudice può stabilire che risulta inefficace, sia nella sua totalità oppure anche parzialmente.