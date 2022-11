Tra le assicurazioni che non sono pignorabili da eventuali creditori ci sono le polizze vita: la legge italiana prevede che questo tipo di assicurazioni non possano essere pignorate. Ecco tutti i dettagli.

Quando si tratta di pignoramento, i creditori possono agire su diversi beni dei debitori: si può trattare di proprietà immobiliari, somme di denaro depositate presso conti correnti, o altri beni mobili e immobili posseduti. Tuttavia vi è una eccezione importante da conoscere, che riguarda le assicurazioni.

Tutte le polizze vita non sono pignorabili, ovvero nessun creditore può agire sulle somme che sono dovute dall'assicuratore, quindi non è possibile procedere in questo caso ad alcuna azione esecutiva. Si ricorda che le azioni esecutive di questo tipo sono generalmente mirate a recuperare un credito, ovvero una somma di denaro rivalendosi sul soggetto che si trova in debito.

La legge italiana infatti prevede l'impignorabilità di queste cifre, legate alle polizze vita, tuttavia bisogna fare alcune distinzioni. Anche se questa è la regola generale, in alcuni casi è possibile che anche una polizza che rientra in questa categoria venga pignorata, o sequestrata: ecco i dettagli.

Polizze vita non pignorabili: cosa dice il Codice Civile

Quando si parla di pignorabilità di un bene, le cose non sono semplici, anche data la complessità delle norme in Italia. Cerchiamo di fare chiarezza. Il Codice Civile stabilisce l'impignorabilità delle polizze vita tramite l'articolo 1923:

"Le somme dovute dall’assicuratore, in relazione ad una assicurazione sulla vita, al contraente o al beneficiario non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare."

Questo vuol dire, in breve, che se hai contratto un debito, il creditore non può pignorare le somme dedicate all'assicurazione sulla vita, né agire in alcun modo su di esse tramite azioni per il recupero del credito.

Tutte le polizze vita classiche non sono quindi soggette a pignoramento, e nella pratica le somme che l'assicurazione deve al beneficiario non possono essere recuperate tramite un atto di pignoramento. Questa azione è invece possibile su altri tipi di proprietà, e il denaro o altri beni, potrebbero essere a rischio.

Altri tipi di assicurazione tuttavia possono essere oggetto di un pignoramento, per il recupero delle somme. Va evidenziato tuttavia che ci sono alcuni tipi di assicurazioni sulla vita che potrebbero essere oggetto di pignoramento: non si tratta delle polizze sulla vita classiche, come vedremo tra poco.

Polizze vita non pignorabili: le eccezioni

Generalmente, come visto prima, le polizze vita non sono pignorabili. Tuttavia si fa riferimento in questo caso a quelle classiche, che appartengono ad una categoria definita come "Ramo I". Queste assicurazioni sono legate strettamente alla vita delle persone, con l'obiettivo di mettere da parte una certa quantità di denaro per il futuro.

C'è invece una categoria di polizze vita che è particolarmente esposta dal rischio di pignoramento, ovvero le polizze del "Ramo III", ovvero le assicurazioni linked. Queste polizze sono pignorabili perché su di esse non si applica l'articolo 1923 del Codice Civile visto prima.

Queste assicurazioni sono legate agli indici di mercato, e gestite da fondi di investimento. Per chi non lo sapesse, i fondi di investimento gestiscono somme di risparmio collettivo, per cui le polizze di questo tipo possono essere sottoposte a pignoramento. In sostanza, le polizze speculative sono pignorabili, mentre quelle prettamente previdenziali non lo sono.

Generalmente le assicurazioni sulla vita speculative si distinguono perché è possibile rientrare delle somme in qualsiasi momento, e sono legate ad un certo rendimento finanziario. Inoltre in questi casi il premio può essere erogato in un'unica soluzione, che non accade invece per le polizze previdenziali. Prima di stipulare una polizza vita, è importante conoscere queste differenze, per poter scegliere quella più adatta.

Polizze vita non pignorabili: la responsabilità penale

Esiste un'ulteriore eccezione da conoscere sull'impignorabilità delle polizze vita, ovvero il caso in cui sia prevista una responsabilità penale. Se sussiste una responsabilità di questo tipo infatti può avvenire il sequestro dell'assicurazione sulla vita preventivo.

Di fatto una azione di questo tipo è mirata a limitare il compimento di un reato, per questo motivo si può procedere al sequestro della polizza vita.

La legge stabilisce che è possibile agire in questo modo per qualsiasi bene, quindi anche su una ssicurazione di questo tipo, sia collegato direttamente, ma anche in modo indiretto, al reato, per cui si applica la responsabilità penale.

Non pignorabilità e sequestro dell'assicurazione sono infatti concetti differenti: nulla vieta, per reali motivi, che la polizza vita venga sequestrata, anche se rimane di fatto non pignorabile da altri creditori. Nel caso di debiti contratti verso un soggetto creditore infatti, questo potrà agire su altri beni, quali gli immobili, somme di denaro su conti correnti o postali, altri beni posseduti, ma non sulla semplice polizza vita.