Portone condominio sempre aperto: che fare e a chi rivolgersi

L’uso scorretto del portone condominiale può creare disagio e problemi di sicurezza per tutti i condomini. Quando il portone viene lasciato aperto in modo non giustificato, si apre infatti la porta ad un possibile ingresso di estranei o di persone non autorizzate. Inoltre, il portone lasciato aperto comporta un rischio di furto o vandalismo all’interno del condominio.

Portone condominio sempre aperto: a chi rivolgersi

La responsabilità di garantire la sicurezza del condominio e il corretto uso del portone spetta principalmente all’amministratore di condominio. Spesso è proprio l’amministratore che viene contattato dai condomini per segnalare che qualcuno lascia il portone del condominio sempre aperto. L’amministratore ha il compito di intervenire, di fare una richiesta formale all’inquilino negligente e di adottare provvedimenti per monitorare l’uso corretto del portone.

Nel caso in cui l’amministratore non riesca ad individuare l’autore dei comportamenti scorretti o non sia in grado di raggiungere un accordo con l’inquilino, è possibile ricorrere ad altre misure. Una delle soluzioni può essere quella di installare un sistema di telecamere di videosorveglianza all’ingresso del condominio per monitorare gli accessi e registrare eventuali abusi o negligenze nell’uso del portone.

Quando rivolgersi alle forze dell'ordine

Qualora si verifichino situazioni più gravi, in cui qualcuno lascia il portone del condominio sempre aperto in modo inopportuno, comportando danni o aggressioni ai condomini, è fondamentale sporgere denuncia alle forze dell’ordine. In questi casi la responsabilità spetta alle autorità competenti che dovranno accertare l’identità dell’autore dei fatti e intraprendere le azioni legali adeguate.

Per evitare situazioni di pericolo o di disagio per i condomini, è necessario che tutti rispettino le regole stabilite per l’uso del portone condominiale. Ogni condomino deve fare la sua parte per garantire la sicurezza e il corretto funzionamento del condominio.

Qual è il corretto utilizzo del portone condominiale

Chiarito che non si può lasciare il portone del condomino sempre aperto, vediamo alcuni consigli:

• Non tenere il portone aperto per più del tempo strettamente necessario, evitando quindi di lasciarlo aperto durante le ore diurne o notturne;

• Assicurarsi sempre che il portone si chiuda correttamente dopo l’ingresso o l’uscita dal condominio;

• Non permettere l’ingresso a persone sconosciute o non autorizzate;

• Informare l’amministratore di condominio nel caso in cui si riscontri un malfunzionamento del portone o si notino comportamenti non adatti all’utilizzo corretto del bene comune.

Dunque, è molto importante sapere come tutelarsi e cosa fare in caso di portone aperto in condominio.

Chi sono i responsabili

In conclusione, il portone condominiale è una cosa comune che va utilizzata correttamente rispettando le norme del Codice Civile. L’amministratore di condominio ha il compito di vigilare che nessuno lasci sempre aperto il portone di condominio. Deve infatti monitorare sull’uso corretto del portone e, in caso di comportamenti scorretti, deve adottare misure adeguate per far rispettare le regole.

Tuttavia, è responsabilità di ogni condomino fare la propria parte per garantire la sicurezza e il corretto funzionamento del condominio. Per tutte le ragioni sopra elencate è importante sapere cosa è vietato negli spazi comuni del condominio. Soltanto attraverso un uso responsabile del portone condominiale si potranno prevenire situazioni di pericolo o di disagio per l’intera comunità condominiale.