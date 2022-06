I liberi professionisti, i lavoratori autonomi e le aziende sono sempre obbligati ad avere il Pos? È possibile non averlo e non ricevere delle sanzioni?

I liberi professionisti, i lavoratori autonomi e le aziende sono sempre obbligati ad avere il Pos? È possibile non averlo e non ricevere delle sanzioni? Ricordiamo che dal 1° luglio 2022 quanti non sono dotati di un Pos e non accettano i pagamenti con il bancomat e la carta di credito si scontrano con le ire del Governo guidato da Mario Draghi.

La normativa, infatti, impone a professionisti ed esercenti di dotarsi del Pos: dovranno essere in grado di accettare i pagamenti elettronici dei propri clienti. Il Pos dovrà necessariamente essere abilitato per accettare sia le carte di credito che quelle di debito, come il bancomat. Il legislatore ha previsto delle sanzioni per quelli che non sono in regola: si dovrà pagare una multa fissa pari a 30 euro ed una variabile pari al 4% della transazione rifiutata. Nonostante la campagna mediatica, che ha ampiamente reclamizzato la necessità di mettersi in regola e le varie agevolazioni messe in campo dal governo, sono ancora in molti che non si sono messi in regola con il Pos. La domanda che sorge spontanea, a questo punto, è se sia possibile evitare di avere il Pos. A porsi il quesito sono principalmente i professionisti ed i lavoratori autonomi. La risposta ci arriva direttamente dalla stessa legge. Proviamo a scoprire quale sia.

Pos: quando arrivano le sanzioni

Prima di proseguire è bene ricordare che l'articolo 15, comma 4-bis del Dl 179/2012 prevede che le sanzioni siano comminate non perché il Pos non sia disponibile, ma per il semplice motivo che non è stato accettato il pagamento con una carta di credito. Nel momento in cui il cliente non dovesse avanzare questa richiesta, il professionista non rischierebbe proprio nulla.

Da questa semplice osservazione ne deriva che la Guardia di Finanza o la Polizia, nell'atto di effettuare un semplice controllo in uno studio, non importa che questo sia di un avvocato di un medico o di un architetto, non verificherà mai se questo abbia o meno il Pos. Sempre che non arrivi una segnalazione diretta da parte di un cliente, al quale sia stato negato un qualsiasi pagamento elettronico.

Pos: tutto parte da una denuncia

Sostanzialmente alla base di tutto ci starebbe una semplice denuncia da parte del cliente: nel momento in cui questa manca, non verrà applicata nessuna sanzione. Proprio su questo sistema si basa la possibilità di evitare di avere il Pos: il professionista potrà decidere di attrezzarsi in maniera anticipata e redigere un contratto di mandato con il cliente, che escluda a priori la possibilità di pagare attraverso il Pos. Sarà possibile optare per altre soluzioni di pagamento sempre tracciabili: il bonifico o l'assegno bancario. Soluzioni forse più comode, considerando che spesso e volentieri le parcelle dei professionisti possono essere superiori rispetto ai massimali di pagamento di una comune carta di credito.

Se il cliente, attraverso la firma posta in calce ad un contratto, è obbligato ad effettuare i pagamenti tramite canali alternativi al Pos, non potrà mai pretendere di effettuare il pagamento con la carta di credito o con il bancomat. Quindi non sarà mai posto nella condizione di fare delle segnalazioni. I professionisti avranno, in questo modo, la possibilità di evitare di dotarsi di un Pos: dovranno, però, inserire in tutti i contratti professionali la clausola che preveda uno specifico metodo di pagamento che sia alternativo all'uso del Pos.

È importante ricordare, infatti, che i liberi professionisti e gli autonomi instaurano con i propri clienti dei contratti di prestazione d'opera intellettuale. Hanno, inoltre, la più ampia libertà di accettare o meno un qualsiasi incarico. Ma soprattutto possono fissarne le condizioni, purché, ovviamente, siano accettate dalla controparte.

Addio sanzioni

Nel momento in cui vi sia pieno accordo tra le parti, sarà possibile stabilire contrattualmente oltre all'oggetto della prestazione e alla modalità di esecuzione della stessa, anche i termini ed i metodi di pagamento da rispettare. Le parti potranno liberamente concordare che le fatture siano saldate con un bonifico bancario, senza la necessità di utilizzare un Pos. Questa particolare clausola potrà essere inserita anche nei contratti che siano già stati sottoscritti e che siano ancora in corso: in questo caso sarà necessario sottoscrivere un addendum al contratto originario, nel quale potrà essere indicato come effettuare il pagamento della prestazione.

Stesso ragionamento può essere effettuato nei rapporti tra le aziende ed i propri clienti, che potranno redigere un accordo standard con il quale si preveda uno specifico metodo di pagamento. Tra l'altro questo è quanto sta già avvenendo nei contratti a prestazioni continuative. Parlando in linea teorica, in questi accordi si potrebbe prevedere anche come forma di pagamento il contante, ma in questo caso sarà necessario tenere a mente della soglia di 1.999,99 euro, degli effetti delle operazioni artificiosamente frazionate e in generale della disciplina antiriciclaggio. Limite che dal 2023 passa a 999,99 euro.