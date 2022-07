Imporre l'uso del Pos ai negozianti ed hai professionisti? Tutto molto comodo per i consumatori, ma è anticostituzionale. Questo è certo. Ad essere di questa opinione è Ranieri Razzante, docente di Legislazione antiriciclaggio dell'Università di Bologna oltre che noto esperto di Diritto dell'Economia, che ha spiegato che questa imposizione violerebbe chiaramente gli articoli 41 e 4 della Carta costituzionale.

Il Pos obbligatorio è quindi stato espressamente e chiaramente bocciato. Il docente ritiene che rappresenti una chiara ed evidente illegittimità costituzionale. Ma non solo. Attraverso questa imposizione si verrebbe a configurare un pesante elemento, che potrebbe arrivare a minare un'economia che al momento risulterebbe già fiaccata da pandemie e guerre. Ranieri Razzante non ci gira molto intorno: con le sue parole boccia l'ultima trovata del Governo Draghi, che obbliga professionisti e commercianti ad utilizzare il Pos.

L'obbligo del Pos viola la Costituzione

Nel corso di un'intervista rilasciata all'Adnkronos, Razzante spiega che l'obbligo del Pos, a tutti gli effetti, risulta essere una violazione dell'articolo 41 della Costituzione. Ad essere violato sarebbe anche l'articolo 3, sempre della nostra Carta. Secondo l'esperto questo allarme non sarebbe nuovo, essendo stato lanciato alcuni anni fa. A questo si aggiunge un altro problema: la Banca Centrale europea più di una volta ha già diffidato l'Italia ad adottare delle soluzioni di questo tipo. Secondo Razzante

non è pensabile che vari governi ancora non si siano resi conto, nonostante i richiami che l'Italia ha ricevuto dalla Bce, che obbligare all'utilizzo delle carte di credito al posto della moneta ufficiale falsa la concorrenza, e soprattutto costituisce un grave vulnus all'inclusione sociale delle fasce deboli e non acculturate della popolazione.

A giocare fondamentalmente contro l'obbligo del Pos ci sarebbe anche il fallimento del Cashback, i cui numeri pubblicati direttamente dal Ministero competente ne hanno scattato una fotografia desolante. Questo, comunque, non è il problema più grave che dovrà essere affrontato in questo momento aziende e professionisti: gli accertamenti fiscali, che stanno cascando a pioggia stanno fiaccando i contribuenti, che dovrebbero preoccuparsi principalmente di far quadrare i conti, mentre sono costretti a stare dietro ai capricci dell'Agenzia delle Entrate.

Un obbligo impossibile da imporre

L'obbligo del Pos, oltre che essere incostituzionale, risulterebbe difficile da attuare concretamente. Sono impossibili i controlli, che partirebbero solo su segnalazione dei clienti. Ma soprattutto le sanzioni sono ricorribili facilmente. Secondo Razzante l'unica strada da percorrere per contrastare l'evasione fiscale sarebbe quella di un fisco amico, alleato del contribuente. Ma che non arriva mai.

L'esperto ritiene che siano sacrosante le proteste degli esercenti per le commissioni, che sono applicate per i pagamenti con carta di credito. In Italia sono le più alte al mondo. L'obbligo del Pos e tutte le operazioni simili non generano gettito per le casse dello Stato: il nostro paese continua ad accumulare debito pubblico e l'evasione fiscale non è stata sconfitta.

L'euro è attualmente la moneta ufficiale per gli scambi commerciali. Detto questo, tutti gli altri strumenti di pagamento risultano essere delle valide alternative. Possono essere prese in considerazione alcune limitazioni, legate alla normativa antiriciclaggio ed anti evasione.

In questo periodo storico - spiega Razzante - non possiamo permetterci ulteriori lacci a un'economia già fiaccata da pandemie e guerre certamente non volute. La politica concorda sulla riduzione del cuneo fiscale, allora si muova!

Pos obbligatorio: come denunciare chi non accetta i pagamenti

Spetterà alla polizia giudiziaria verificare e agli organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni verificare che gli esercenti e i professionisti abbiano realmente il Pos. In altre parole questo compito è demandato all'Agenzia delle Entrare ed alla Guardia di Finanza. Spetterà, comunque, al cliente l'onere e l'onore di denunciare il commerciante o il professionista che non abbia accettato il pagamento con la carta di credito.

Sono due le strade attraverso le quali è possibile denunciare. La prima è chiamare direttamente la Guardia di Finanza al numero 117. Sarà possibile farlo 24 ore su 24: chi chiama dovrà attendere sul posto l'arrivo della pattuglia, che procederà a verbalizzare l'illecito. In alternativa potrà dare tutte le informazioni al telefono e dovrà recarsi presso la caserma più vicina per formalizzare il tutto. La denuncia non potrà essere effettuata in maniera anonima.

In alternativa sarà possibile scaricare il modulo dal sito e compilarlo in ogni sua parte. Sarà necessario consegnarlo alla centrale più vicina della Guardia Di Finanza. Nel caso in cui non ci si volesse identificare, si potrà evitare di mettere nome e cognome dove richiesto. Ma di solito le segnalazioni anonime non vengono prese in carico.