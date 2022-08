Posso guidare la macchina di un altro? La domanda è lecita, anche in vista delle vacanze estive durante le quali può capitare di prestare, o farsi prestare, l’auto da un amico o familiare. Ecco cosa è necessario sapere per non incorrere in sanzioni.

Posso guidare la macchina di un altro? La domanda è lecita, anche in vista delle vacanze estive durante le quali può succedere di prestare l’auto a un amico o a un familiare (o farsela prestare).

Ancora, ci si può porre questa domanda nel momento in cui si è organizzato un viaggio in auto di notte, con la promessa di alternarsi alla guida con un’altra persona per evitare un colpo di sonno.

Benché prestare la macchina sia una pratica diffusa, è bene comunque chiarire ogni aspetto per agire prontamente al verificarsi di alcuni eventi. Tanto per fare un esempio, sapere come comportarsi e cosa succede in caso di multe, incidenti stradali o controlli da parte delle Forze dell’Ordine.

Questo anche perché, qualora si dovessero verificare eventi simili, il proprietario non viene sollevato dalle proprie responsabilità solo perché non era lui a guidare il veicolo. Questo, almeno, vale per la responsabilità civile. Diverso, invece, è il discorso per la responsabilità penale di un incidente stradale.

Vediamo, allora, chi può guidare la macchina di un’altra persona, per quanto tempo e quali sono le conseguenze in caso di multa o sinistro stradale.

Chi può guidare la macchina di un altro

Cominciamo, innanzitutto, a chiarire se guidare l’auto di un’altra persona sia possibile o meno. Come abbiamo detto, si tratta di una pratica diffusa, specialmente tra familiari: accade spesso, infatti, che il figlio utilizzi la macchina dei genitori.

Non solo, perché può accadere che il prestito avvenga tra due amici che non convivono e, soprattutto, non fanno parte dello stesso nucleo familiare.

In linea generale, secondo le norme del Codice della strada, guidare l’auto di un’altra persona è possibile. Questo, soprattutto, se il prestito interessa familiari e conviventi. Il figlio, dunque, può tranquillamente guidare quella dei genitori, così come il marito può prestarla alla moglie senza il rischio di incorrere in sanzioni amministrative.

In tutti questi casi, dunque, non vi è alcun rischio a prestare la macchina.

Cosa succede se guido una macchina non intestata a me: il caso di amici e familiari non conviventi

Come abbiamo visto, nei casi in cui a guidare sia una persona che fa parte del nucleo familiare e convivente, il problema non si pone. Ma cosa succede, invece, se a guidare la macchina è un amico?

Se si ha intenzione di prestare l’auto a un amico, è bene sapere che questo può accadere senza alcun rischio di incorrere in sanzioni. Di per sé, il fatto che una persona guidi una macchina intestata a un altro non è un problema, ma può esserlo se l’utilizzo della stessa si protrae nel tempo.

Infatti, se il veicolo viene utilizzato da un’altra persona che non sia l’intestatario per un periodo superiore ai 30 giorni, in caso di controllo da parte delle Forze dell’Ordine si rischia una multa di 705 euro.

Il problema, dunque, sorge qualora il veicolo venga utilizzato in maniera continuativa da un’altra persona.

Per evitare una sanzione amministrativa, è necessario comunicare i dati della persona che guiderà l’auto per un periodo superiore ai 30 giorni alla Motorizzazione Civile, perché vengano annotati sulla Carta di Circolazione.

Cosa succede in caso di multe e cos’è la responsabilità solidale

Prima di prestare l’auto a un familiare o a un amico è bene anche chiedersi cosa succede nel momento in cui si verificano eventi spiacevoli, per esempio se il conducente commette un’infrazione.

In questi casi chi è che paga la multa? È importante, in questo contesto, specificare il concetto di responsabilità solidale. Il proprietario, infatti, è solidalmente responsabile per le infrazioni commesse da un amico o altra persona alla quale ha prestato la macchina.

In sostanza, entrambi (conducente e proprietario del veicolo) sono tenuti al pagamento della multa.

Cosa succede in caso di incidente: l’assicurazione

Se si ha intenzione di prestare l’auto a un amico, un altro punto sul quale è necessario avere chiarimenti è cosa succede in caso il conducente venga coinvolto in un incidente stradale.

Le domande più frequenti, in questo caso, riguardano l’assicurazione. Sono due gli scenari che si possono verificare:

il veicolo è responsabile del sinistro;

la responsabilità appartiene all’altro veicolo.

Qualora il responsabile dell’incidente sia la persona alla quale abbiamo prestato il veicolo, a pagare i danni sarà comunque l’assicurazione del proprietario dell’auto, sempre considerando l’obbligo in solido di cui abbiamo accennato nel precedente paragrafo.

In caso di incidente con auto in prestito, una delle conseguenze spiacevoli alle quali si va incontro è l’aumento del premio assicurativo, dal momento che, come abbiamo visto, ad essere coinvolta è l’assicurazione del proprietario.

È bene evidenziare che in questi casi stiamo parlando di responsabilità civile. La responsabilità penale, infatti, è personale e non può essere condivisa con altro soggetto. Nello sfortunato caso in cui, per esempio, a causa dell’incidente si verificasse la morte di una persona, a pagarne i danni sarebbe solo il conducente del veicolo e non anche il proprietario.