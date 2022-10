Le rotatorie, o rotonde per i profani, sono ormai diventate il naturale sostituto dei vecchi quadrivi e incroci con semaforo.

Le ragioni dietro la progressiva installazione delle rotatorie sono molteplici. Secondo degli studi statistici, infatti, le rotatorie, oltre a ridurre notevolmente il numero di incidenti e la loro pericolosità, permetterebbero di ridurre i consumi di carburante e le emissioni. Inoltre, le rotatorie sembrerebbero più economiche rispetto ai semplici incroci con semaforo per quanto riguarda i costi di manutenzione.

Non è un caso, dunque, che l’Unione Europea spinga molto perché i paesi aderenti concepiscano la circolazione stradale tramite l’utilizzo delle stesse.

Se però, da un lato, la velocità ridotta degli automobilisti in transito diminuisce le probabilità di gravi incidenti, non a tutti sono chiare le dinamiche circa l’ingresso in rotatoria. Esemplificando: tutti sanno di doversi fermare obbligatoriamente davanti a un semaforo rosso, non tutti sanno come comportarsi e quando dover dare o ricevere la precedenza nei pressi di una rotatoria.

Dunque, cosa dispone la legge a riguardo? Chi ha la precedenza a una rotatoria? Quali sono le sanzioni per chi non rispetta la corretta circolazione?

Rotatorie: ecco chi ha la precedenza

Perché le rotatorie riescano effettivamente a raggiungere gli obiettivi di garanzia e sicurezza per i quali vengono installate, risulta necessario che gli automobilisti abbiano ben chiaro in mente come è regolamentata la circolazione stradale a riguardo. In molti, infatti, arrivati a una rotatoria, non sanno come comportarsi.

In Italia, la regola generale, è che la precedenza sia accordata a chi proviene da destra.

In caso di corsia unica, e di accesso a strada con corsia unica, è necessario entrare in rotatoria restando sul margine destro.

Se però, da un lato, la precedenza di diritto è accordata a chi proviene da destra, dall’altro cosa succede se un’automobile ha già impegnato la rotatoria da sinistra? In tal caso la precedenza andrà comunque concessa a chi è già all’interno della rotatoria, non importando la direzione di provenienza.

Come spesso accade per le regole imposte dal Codice della Strada, il rispetto del senso di marcia e della precedenza nelle rotatorie, oltre a mettere al sicuro l’incolumità degli automobilisti, impedisce loro di ricevere multe salate.

Cosa rischia chi non rispetta la precedenza in rotatoria?

Rotatorie: multe per chi non rispetta la precedenza

L’assenza di forze dell’ordine nei paraggi, non significa certo che si possa agire in barba alle regole.

Grazie ai sistemi di controllo video, sempre più presenti sulle nostre strade, i trasgressori possono essere pescati in flagrante anche a distanza. Quanto detto non fa eccezione per chi non rispetta le rotatorie.

Infatti, in caso di transito irregolare all’interno delle rotatorie, si rischia una multa da 167 a 666 euro. A discrezione del redigente, la multa può comportare anche la sanzione accessoria della decurtazione di 5 punti dalla patente.

In caso di recidiva, oltre al pagamento della multa, ai trasgressori potrà essere sospesa la patente per un periodo tra i 30 e i 90 giorni.

Si ricorda, inoltre, che a causa del fenomeno dell'inflazione, dal 2023, le multe potranno subire un innalzamento.

Attenti alla salute quindi, ma anche al portafoglio!