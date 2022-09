Sfruttando un'idea che circola già da tempo sui social, una coppia di novelli sposi ha trovato un trucchetto per risparmiare sulla spesa del ristorante per il matrimonio.

Il matrimonio non rappresenta solo la promessa reciproca dei coniugi di restare insieme per tutta la vita. Nella società odierna, sulla scorta di secoli di tradizioni legate a questo istituto, resistono diversi riti accessori che agli occhi dei coinvolti, familiari o invitati, rivestono ancora più importanza del coronamento di un amore.

Basti pensare all’importanza che viene data al vestito della sposa, o al luogo individuato per i festeggiamenti, fino ad arrivare al pranzo/cena che deve compiacere tutti i partecipanti.

Proprio in riferimento al pranzo/cena nuziale, un curioso episodio avvenuto nel romano ha scatenato i social sui rapporti tra ristoratori e sposi per quanto riguarda la gestione del post cerimonia.

Infatti, considerati anche i prezzi folli che spesso vengono richiesti per il catering, una coppia di sposini ha ben pensato di prenotare un ristorante senza chiarire che fosse per un matrimonio, facendo andare su tutte le furie il ristoratore una volta arrivati in loco.

Ma cosa è successo precisamente? E, soprattutto, il comportamento degli sposi è legale?

La coppia che ha prenotato il ristorante tacendo le nozze

Una coppia romana, quasi certamente spinta dalla voglia di risparmiare vista l’esosità delle richieste dei ristoratori per pranzi e cene di nozze, ha deciso di superare l’ostacolo utilizzando un piccolo trucchetto per ridrre le spese superflue in vista delle nozze.

I coniugi hanno prenotato telefonicamente un tavolo per 30 persone, senza specificare di voler festeggiare un matrimonio. Appena arrivati al locale, è scoppiata una lite tra gli sposi e il proprietario del ristorante, che, una volta capito dagli abiti nuziali di non avere di fronte dei semplici clienti, ha mostrato rabbia per la scelta dei freschi coniugi. Infatti, a detta del ristoratore, un pranzo nuziale merita, anche agli occhi degli altri presenti non invitati, uno standard di trattamento più elevato, impossibile da assicurare senza preavviso. Inoltre, il proprietario ha espresso le criticità riguardo la confusione, sia in cucina che nel locale, che avrebbe potuto portare il matrimonio.

In realtà, le sue rimostranze appaiono deboli. In fondo, al ristoratore, una volta accettata la prenotazione per un tavolo di 30 persone, nulla cambia se queste si trovano lì per un matrimonio o per qualsiasi altro evento. Non vi sono differenze sia in termini di caos nel locale, sia di preparazione dello staff.

Sui vari social network l’idea degli sposi è stata fortemente apprezzata, sostenendo di aver dato una lezione a una categoria, quella dei ristoratori, che troppo spesso approfitta di tali eventi per arricchirsi in modo smodato e ingiustificato. La domanda principale da porsi, però, è se il comportamento tenuto dagli sposi sia legale o meno.

Il comportamento degli sposi è da condannare? Prenotare senza dire che si tratta di un matrimonio è legale?

Nell’ottica dei ristoratori, il raggiungimento dell’accordo sulla prenotazione, senza averne prima chiarito i termini, corrisponde a un comportamento illecito.

In realtà, nel caso preso in esame, la condotta degli sposi è da ritenere perfettamente in linea con la legge.

Il ristoratore avrebbe potuto opporre rimostranze solo nel caso in cui gli sposi avessero richiesto degli extra o dei servizi supplementari al pranzo puro e semplice. Se, come nel caso di specie, gli sposi decidono di festeggiare in un ristorante con un pasto “normale” in compagnia di amici e parenti stretti, il ristoratore nulla può eccepire.

Dunque, i ristoratori devono trattare gli sposi e i loro invitati come clienti ordinari, a meno che non vengano fatte richieste aggiuntive dagli sposi in relazione al menu, allo staff, alla preparazione dei tavoli ecc.

Concludendo, siamo sicuri che la coppia romana verrà presto imitata da tutti coloro che preferiscono dei festeggiamenti intimi e che vogliono combattere le pretese sempre più costose dei ristoratori appena sentono la parola “matrimonio”.