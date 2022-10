Anche i buoni fruttiferi postali per minorenni vanno in prescrizione. Stai molto attento alla data oppure rischi grosso!

Uno dei metodi migliori per mettere al sicuro i propri risparmi è quello di sottoscrivere un buono fruttifero postale. Anche se, ormai, non è un investimento vantaggioso come un tempo, quando i tassi di interesse erano da capogiro, rimane comunque un ottimo modo per mettere da parte i propri risparmi.

Oltre ai buoni fruttiferi classici - per così dire - ci sono anche i buoni fruttiferi per minorenni, sottoscritti, il più delle volte, da genitori o nonni a favore dei minori, per mettere qualcosa da parte per quando avranno raggiunto la maggiore età.

Nel testo, oltre a spiegare come funzionano e qual è il tasso di interesse, andremo ad occuparci di un aspetto interessante che, a volte, può sfuggire: la prescrizione.

Cosa sono i buoni fruttiferi postali minorenni e come opera la prescrizione

Si possono pensare i buoni fruttiferi come una sorta di salvadanaio. Si mette da parte una somma di denaro per il futuro. Non sono altro, infatti, di un valido e sicuro strumento di risparmio. I buoni vengono emessi dalla Cassa depositi e prestiti, distribuiti esclusivamente dalle Poste italiane e sono garantiti dallo Stato.

Perché sono sicuri? I buoni vengono sempre rimborsati al loro valore nominale, senza nessun rischio. In poche parole, il capitale investito inizialmente viene sempre restituito. Inoltre, bisogna considerare anche i tassi di interesse applicati.

Rispetto al passato, il tasso di interesse odierno è irrisorio. Un tempo, infatti, i buoni erano un ottimo investimento. Oggi si considerano alla stregua di un salvadanaio, dove oltre a conservare una somma di denaro, alla scadenza si trova anche qualcosa in più.

Oltre ai classici buoni fruttiferi, ci sono anche quelli dedicati esclusivamente ai minorenni. I buoni per i minorenni, ovviamente, non possono essere sottoscritti da chi ha meno di 18 anni. Può, però, sottoscriverli chiunque nell’interesse del minore. La maggior parte delle volte vengono sottoscritti da genitori e nonni, ma in meno casi, anche da zii o amici.

Quali sono le condizioni per sottoscrivere un buono per minorenni? Chi lo sottoscrive deve essere necessariamente maggiorenne e l’intestatario deve essere minorenne.

Questa interessante e particolare tipologia di buono presenta una peculiarità molto rilevante. I buoni per minori hanno un tasso di interesse molto più alto rispetto a quelli classici e, inoltre, gli interessi crescono insieme all’intestatario fino al compimento della maggiore età (il diciottesimo anno d’età), fino al rendimento lordo del 3,50%.

Come funziona il rimborso dei buoni fruttiferi postali per minorenni

Una volta sottoscritto il buono e trascorso il periodo di tempo necessario, ci si domanda come incassarlo. Si parla, più che di incasso, di rimborso del buono. In sostanza, recandosi presso un qualsiasi ufficio postale, è possibile chiedere il rimborso del buono maggiorato degli interessi che sono maturati nel frattempo.

Si deve chiedere il rimborso del buono solo alla scadenza? No, si può richiedere il rimborso del buono anche prima della scadenza e, quindi, prima del compimento della maggiore età dell’intestatario, previa autorizzazione del Giudice Tutelare e spiegando il perché si intende ritirare la somma.

Se il buono viene sottoscritto in forma cartacea, il rimborso avviene per intero in un’unica soluzione. Se, invece, il buono è dematerializzato, allora il buono si può rimborsare non solo per intero, ma anche parzialmente, per importi pari a 50 euro e multipli.

L’intestatario del buono, una volta diventato maggiorenne, può recarsi autonomamente presso un ufficio postale, portare con sé un documento di identità e la ricevuta cartacea del buono e chiedere il rimborso del titolo.

Buoni fruttiferi postali minorenni: scadenza e prescrizione

Occupiamoci, infine, di un ultimo aspetto che non deve essere assolutamente trascurato: la scadenza e la prescrizione del buono.

Ovviamente, i buoni hanno una scadenza, ovvero il termine oltre il quale gli interessi smettono di maturare. Trattandosi, nello specifico, di buoni fruttiferi per minorenni, smettono di produrre interessi al compimento del 18° anno dell’intestatario.

Se ve lo starete chiedendo, i buoni hanno una scadenza variabile, ciò vuol dire che la durata massima è funzionale all’età dell’intestatario al momento della sottoscrizione.

La prescrizione è sempre la stessa. Dal giorno successivo alla scadenza, i buoni cartacei si prescrivono trascorsi dieci anni. Al contrario, i buoni dematerializzati non si prescrivono e l’importo viene versato direttamente sul conto collegato.

Pertanto, bisogna prestare molta attenzione, perché trascorsi dieci anni il buono cartaceo non sarà più rimborsabile!

Il buono fruttifero scaduto smette di maturare interessi e può essere rimborsato, ma il buono prescritto non più. Pertanto, è bene sempre andare a richiedere il rimborso subito dopo la scadenza, per non rischiare di dimenticarsene e di perdere l'intera somma trascorsi i dieci anni di prescrizione del titolo.

Leggi anche: Buoni fruttiferi postali sono pignorabili? Vediamo cosa dice la legge