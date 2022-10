Chiunque sia nel mondo imprenditoriale rischia di andare incontro all’insorgenza di crediti insoluti. Questo diritto, come tanti altri nel diritto privato, commerciale e pubblico, non è perenne ma va in contro a prescrizione.

Nel dettaglio, il codice civile all’articolo 2934, disciplina l’estinzione di un diritto dovuto dall'inerzia del titolare. Cosa significa?

Che il credito in questione deve essere sollecitato o comunque esigito, in mancanza di attività da parte del titolare, il diritto decade per inerzia.

Nel dettaglio, per parlare di prescrizione, è necessario che il diritto, che nel caso specifico si tratta di un credito commerciale, non venga esercitato all’interno di un periodo prestabilito per legge. Ovvero, affinché ossa verificarsi la prescrizione di un diritto di credito sono necessari alcuni elementi:

l’effettiva esistenza del diritto di credito

il mancato esercizio del diritto di credito

il trascorrere del tempo prescritto dalla legge.

Quando vanno in prescrizione i crediti commerciali?

Iniziando con il definire il concetto di credito commerciale, si tratta prevalentemente di fatture non pagate. Questo è uno dei principali rischi d’impresa che può avere un grande impatto sulla liquidità.

È onere del titolare procedere a quanto necessario per mantenere attivo il diritto. La legge istituisce una prescrizione ordinaria di 10 anni che vale in tutti i casi nei quali non viene altrimenti specificato.

Ma non per tutti! Infatti, ci sono alcuni crediti che si prescrivono anche in 1, 2, 3 o 5 anni. Per essere sicuro del termine esatto di un tuo diritto insoluto si consiglia di rivolgersi ad un’agenzia di recupero crediti.

Come già anticipato, a seconda del credito commerciale c’è una precisa scadenza di esigibilità che, se non precisata si assesta sui 10 anni. Per esempio, in generale, si può dire che le fatture commerciali, ovvero quei documenti fiscali emessi all’atto di stipulazione di un contratto di compravendita che può anche non essere scritto, si prescrivono in 10 anni. Salvo:

crediti dei professionisti: 3 anni di prescrizione

crediti agenti immobiliari: 1 anno di prescrizione

fatture commerciali per trasporti: 1 anno di prescrizione

fatture strutture ricettive alberghiere: 6 mesi di prescrizione

Che cosa va in prescrizione dall’anno fino ai 5 anni?

Approfondiamo, però alcune delle scadenze prescrittive più frequenti che possono essere proprio il tuo caso. Soprattutto, è bene sapere e conoscere quali sono i crediti commerciali che hanno una prescrizione più breve rispetto ai canonici 10 anni e che, quindi, devono essere sollecitati ed esigiti in fretta.

Crediti con prescrizione a 5 anni

Canoni di locazione

Spese di condominio

Spese ristrutturazione

Rate mutui

Assicurazioni

Dichiarazione dei redditi

Bollette del telefono

Risarcimento danni derivanti da fatti illeciti

Diritti derivanti da rapporti sociale per le imprese iscritte

Debiti con scadenza uguale o inferiore a un anno

Crediti con prescrizione a 3 anni

Diritto dei notai

Parcelle dei professionisti

Bollo auto

Crediti con prescrizione a 2 anni

Bolletta luce

Bolletta gas

Bolletta acqua

Crediti con prescrizione a 1 anno

Rette scolastiche

Abbonamenti a centri sportivi

Medicinali

Atti giudiziari

Premi assicurativi Rc, furto e incendio

Quali crediti si prescrivono in 10 anni?

Tutti gli altri crediti non precedentemente citati hanno una prescrizione standard di 10 anni dall’insorgere. Nel dettaglio, si parla di tutti i crediti derivanti da contratti e atti leciti. Infatti, passiamo a 5 anni per tutti i crediti derivanti da atti illeciti come danneggiamento della persona o di una proprietà.

Per fare qualche esempio, tutte le fatture per servizi o prestazioni che prevedono un pagamento una tantum come l’acquisto di un veicolo, mobili, elettrodomestici, ecc.

Come si calcola la prescrizione dei crediti?

Se non vuoi rischiare di superare i termini di prescrizione di un tuo credito commerciale è necessario sollecitare il pagamento attraverso un documento tracciabile, ovvero via raccomandata o pec. La forma del sollecito è abbastanza personalizzabile, l’importante è che citi espressamente l’intimazione ad adempiere entro un certo periodo. Ecco alcuni atti con cui è possibile interrompere la prescrizione dei crediti commerciali:

diffida;

sollecito di pagamento;

decreto ingiuntivo;

atto di citazione;

messa in mora.

Tali operazioni bloccano i termini di prescrizione e permette poi di operare in via stragiudiziale tramite agenzia di riscossione credito oppure di andare per via legale. Ovviamente, il primo caso, permette di ridurre i tempi e i costi di recupero del credito. Ma, qualora si inizi una causa civile, la prescrizione si interrompe per tutto il tempo della durata del giudizio e inizia a decorrere nuovamente con la pubblicazione della sentenza.

Per essere sicuro di rientrare nella scadenza dell’esigibilità del credito devi seguire queste poche regole: