Come non sbagliare, PUBBLICATO: 2 ore fa

In cosa consiste il reato più comune che può commettere un proprietario di casa? La risposta è semplice: entrare nell'immobile. Vi pare un ossimoro? Un vero e proprio controsenso, che non ha alcun valore giuridico. No, non è affatto così: nel momento in cui il proprietario di casa concede in affitto un immobile ad un'altra persona, l'inquilino può escluderlo dall'entrata in casa.

In questa sede non parliamo esclusivamente degli immobili dati in affitto, ma anche quelli dati in prestito o in comodato. Uno dei casi da manuale, che potrebbero far sorgere alcuni problemi, sono gli immobili dati in prestito, o più correttamente concessi in comodato, dopo la stipula di un contratto. Siamo davanti, comunque, a tutti gli effetti di accordo a titolo gratuito.

Cosa succede se il proprietario di casa decide di entrare in casa. Magari la sua volontà è quella di chiudere il contratto di comodato, che ormai ritiene sorpassato. Il proprietario si presenta sul pianerottolo di casa e pretende di entrare per verificare le condizioni dell'appartamento. L'inquilino dell'alloggio non apre, ma il proprietario di casa ha un duplicato delle chiavi e vi accede ugualmente. Scatta la violazione di domicilio e della privacy? Quali sono i reati contro i quali si scontra il proprietario di casa? Scopriamolo insieme.

Proprietario di casa: può entrare in un appartamento dato in comodato

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 24448/2019, ha confermato che è possibile denunciare il proprietario di casa per violazione di domicilio, nel caso in cui dovesse entrare all'interno dell'immobile. Questo reato si configura anche se lo stesso ha copia delle chiavi e si configura nel momento in cui l'appartamento sia stato dato in locazione o in comodato a terzi. Poco importa il motivo per il quale stia tentando di entrare all'interno dell'immobile. Eventuali giustificazioni addotte, come la verifica dei lavori e per riparare dei danni gravi, non sono valide.

La Cassazione ritiene, addirittura, che la parte antistante la porta di casa, che generalmente è coperta dallo zerbino, debba essere considerata come domicilio. Non sarà possibile sostarvi senza commettere reato.

In estrema sintesi questo significa che il possessore è tutelato. Nel momento in cui, una persona stia vivendo in un appartamento altrui - non importa se in affitto o in comodato gratuito - acquisisce un potere sullo stesso immobile, che la legge ha provveduto a definire come detenzione qualificata. In altre parole diventa il titolare di un diritto personale di godimento ed uso esclusivo del bene, che in tutto e per tutto è simile a quello del proprietario. Questo diritto gli permette di tutelare il proprio domicilio.

Il proprietario di casa non potrà cambiare la chiavi della serratura della porta. Non potrà disdire le utenze che siano intestate a lui, con il solo scopo di mandare via l'inquilino o il comodatario. Questo tipo di comportamento integra un secondo reato, che si traduce in un esercizio arbitrario delle proprie ragioni.

Quando si prefigura il reato di violazione di domicilio

Sostanzialmente la Corte di Cassazione non lascia ampi margini di interpretazione. Il proprietario di casa, che entra in un immobile dato in affitto o in comodato d'uso, rischia una condanna penale per violazione di domicilio. Questo avviene anche nel momento che lo stesso sia in possesso delle chiavi dell'immobile.

Nel momento in cui viene acquisito il diritto all'uso esclusivo dell immobile, per gli scopi che sono stati stabili dal contratto di locazione o di comodato, il proprietario di casa perde la possibilità di godere e di usare l'immobile stesso, dato che lo ha consegnato ad un altro soggetto. Quest'ultimo, nel momento che fissa la propria abitazione nell'immobile, acquisisce il diritto di escludere chiunque dall'abitazione, anche il proprietario. Il titolare del diritto di proprietà non ha altra soluzione, qualora la controparte violi gli accordi contrattuali, che ricorrere al giudice per chiedere la risoluzione del contratto (con conseguente “sfratto”).