Buoni fruttiferi postali: cosa fare in caso di morte? Ecco quali vanno in successione

Cosa fare in caso di morte con i buoni fruttiferi postali cointestati? Ecco quali possono andare in successione e come funziona.

Spesso capita di avere ancora molti dubbi in merito al funzionamento dei buoni fruttiferi postali. Tra le problematiche emerse negli ultimi anni, anche cosa fare in caso di morte, e quali buoni fruttiferi postali vanno in successione.

In questo senso, è importante ricordare una recente sentenza della Corte di Cassazione, ovvero la sentenza la n. 3321 del 2023, che va proprio ad affrontare il problema del buono fruttifero postale, quando uno dei cointestatari muore, risolvendo così la questione in merito a se il cointestatario superstite può o meno richiedere il rimborso del buono.

In questo articolo, quindi, andiamo ad offrire una breve panoramica in merito a come funziona per le pratiche successione quando la persona deceduta è intestataria di buoni fruttiferi postali, e riportiamo le ultime novità legate alla sentenza della Corte di Cassazione in merito a cosa fare e quali buoni fruttiferi postali vanno in successione.

Buoni fruttiferi postali: le pratiche di successione

Prima du andare a chiarire quali buoni fruttiferi postali vanno in successione e riprendere il recente caso legato alle ipotesi di buoni fruttiferi postali cointestati con pari facoltà di rimborso, vediamo come funziona per le pratiche di successione.

A questo proposito, come riportato sul sito ufficiale del CAF ACLI in merito all’espletamento corretto della pratiche di successione e quali buoni fruttiferi postali devono essere dichiarati, il CAF chiarisce che:

Esiste un solo caso in cui i buoni devono per forza essere inseriti in successione, ed è quando sono dematerializzati, cioè quando le poste li hanno riportati nella dichiarazione di consistenza.

Tuttavia, viene anche chiarito che l’Agenzia delle Entrate, tenendo conto delle ultime indicazioni rese note, consiglia sempre di inserire i buoni fruttiferi in dichiarazione, anche se beni assimilabili a titoli di stato ed esenti da imposta di successione.

A questo proposito, qualora si decidesse di riportare i buoni fruttiferi nella dichiarazione di successione, sarà necessario indicare la quota che apparteneva alla persona defunta (de cuius), andando ad int errare anche la fotocopia dei buoni.

Sulla pratica di successione, va detto che i buoni postali sono esenti dall’imposta di successione, e vengono tassati al 12,50%.

Buoni fruttiferi, cosa succede se un contestatorio muore

Come anticipato, la sentenza n. 3321 del 2023 della Corte di Cassazione è andata a prendere in esame il tema specifico dei buoni fruttiferi postali cointestati, andando a chiarire quando vanno in successione.

A questo proposito, emerge che nei casi di buoni postali fruttiferi cointestati, recanti la clausola di pari facoltà di rimborso, ciascun cointestatario superstite, nei casi di morte di uno dei cointestatari, può fare richiesta del rimborso del buono.

Il rimborso può anche corrispondere all’intero importo del buono postale.

Va detto che non è possibile riscontrare alcune disciplina in tema di libretti di risparmio relativa ai casi di morte di uno dei cointestatari del libretto. Questo significa che ciascuno dei cointestatari potrebbe recarsi in posta e richiedere il rimborso dell’intero importo del libretto, anche senza il consenso degli altri cointestatari.

Dunque, con un buono postale fruttifero con la clausola pari facoltà di recesso, l’altro intestatario del buono nonché gli eredi del defunto cointestatario, possono chiedere il rimborso del titolo di investimento con i relativi interessi.

Discorso diverso, invece, nei casi in cui manca la clausola legata alla pari facoltà di recesso. In questo caso, il rimborso delle somme depositate all’interno del buono fruttifero postale è possibile solo se non si verificano delle contestazioni da parte degli effetti eredi dell’intestatario deceduto.

