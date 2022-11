Affini e non parenti possono ereditare beni mobili e immobili? Solo in alcuni casi possono ricevere beni in eredità, in base a quanto stabilito dalla legge.

Parlare di eredità non è mai semplice. Non sempre, la divisione del lascito ereditario o la successiva vendita di beni si conclude con sorrisi e strette di mano. Molte volte, invece, ci si ritrova in situazioni di tensioni e litigi con i propri cari.

Ma non staremo a parlare di questi aspetti. Nel testo ci soffermeremo ad analizzare in quali casi gli affini e i non parenti possono ereditare beni mobili e immobili, ovviamente, in relazione a quanto è stato stabilito dalle leggi vigenti.

Anche se può sembrare sempre un po’ strano e per alcuni “fuori luogo” che un non parente del defunto possa ereditare beni, è sempre bene confrontarsi con la realtà delle cose, andando a vedere quando gli affini e i non parenti possono ricevere lasciti ereditari.

Successione ereditaria: chi sono gli affini e quando possono ereditare beni

Quando si parla di eredità, si pensa sempre che i beni vadano ai parenti. Non è detto. I beni mobili e immobili possono essere ereditati anche dagli affini e dai non parenti.

Chi sono gli affini? Bisogna sapere, innanzitutto, che tra affinità e parentela esiste una distinzione molto importante. Secondo la legge, sono considerati parenti tutti coloro che sono legati al defunto da un vincolo di discendenza.

Si parla, invece, di affinità parentale quando si fa riferimento ad un vincolo che unisce un coniuge e i parenti dell’altro coniuge. Infatti, l'affinità è un vincolo che si crea per effetto del matrimonio. L'affinità è regolamentata dall'articolo n. 78 del Codice Civile:

"L'affinita' e' il vincolo tra un coniuge e i parenti dell'altro coniuge. Nella linea e nel grado in cui taluno e' parente d'uno dei coniugi, egli e' affine dell'altro coniuge".

Si chiamano affini i soggetti che sono uniti tra loro, ma non da un vincolo di sangue. Per esempio, sono affini suoceri e generi, nuore e generi e così via. Sono considerati affini tutti i parenti di un coniuge con l’altro coniuge.

Anche l’affinità ha dei gradi stabiliti dalla legge. Sono in tutto quattro, così distinti:

1° grado: suoceri e nuora o genero;

2° grado: nonni e moglie del nipote, coniuge e sorella o fratello dell’altro coniuge;

3° grado: bisnonni del coniuge, zii del coniuge, figli del cognato o della cognata;

4° grado: cugini del coniuge.

Inoltre, come cita l'articolo n. 78 del Codice Civile, l'affinità non cessa con la morte dell'altro coniuge, ma solo quando il matrimonio è dichiarato nullo.

Chiarito il concetto di affinità, passiamo al nocciolo della questione. In quali casi gli affini possono ereditare? Sappiamo bene la successione ereditaria di beni (immobili, soldi eccetera) è regolata dalle quote di legittima, ovvero percentuali stabilite dalla legge che determinano a chi spetta il lascito ereditario e anche in quale misura.

Quando gli affini possono ricevere in eredità beni mobili e immobili come case oppure denaro? Non avendo un legame di parentela con il defunto, possono diventare eredi solo se vengono nominati nella successione testamentaria. Insomma, non possono diventare eredi per successione legittima.

Si parla di successione legittima quando una persona muore senza lasciare testamento e, in questi casi, è la legge a stabilire chi sono i possibili eredi.

Quando i non eredi possono ricevere beni in eredità

In alcuni casi, a ricevere beni in eredità, oltre agli affini di cui abbiamo appena parlato, ci sono anche i non parenti.

Sono casi che possono far storcere il naso agli eredi naturali del defunto, per il solo fatto che una persona estranea sia inserita nel testamento.

Abbiamo parlato delle quote di legittima. Per capire quando i non parenti possono ricevere un’eredità, dobbiamo spiegare meglio quali sono le quote di legittima.

In base ad esse, i primi ad avere diritto all’eredità sono il coniuge superstite al defunto e i figli. Qualora non ci siano figli, l’eredità, ovviamente, spetta direttamente al coniuge superstite. Se, invece, c’è la presenza di un figlio, l’eredità si divide tra il figlio e il coniuge.

E se mancano sia il coniuge che i figli? In questo caso, in base alle quote di legittima, l’eredità va a ai genitori e ai nonni, ai fratelli e alle sorelle e agli altri parenti fino al sesto grado. Infine, in mancanza di questi eredi, il lascito va allo Stato.

Come possiamo dedurre, dall’elenco mancano, ovviamente, i non parenti. Infatti, l’unica circostanza in cui possono ricevere beni in eredità è per citazione testamentaria. Cosa vuol dire? Una volta che vengono soddisfatte le quote legittime di eredità, allora solo se citati nel testamento, i non parenti possono ricevere in eredità i beni.

Chiariamo, infine, un ultimo punto. Nelle quote di legittima abbiamo visto che compare anche lo Stato. Solo quando il defunto non ha eredi e non ha espresso volontà testamentarie, allora il suo lascito viene devoluto allo Stato. In questo caso, precisiamo, che l'articolo n. 586 del Codice Civile stabilisce che: