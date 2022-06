Voglia di giardinaggio e di uno spazio verde e colorato dove rilassarsi? Se abiti in condominio è bene rispettare alcune regole. Scopriamo insieme in quali orari innaffiare le piante in balcone per non disturbare i vicini.

Il caldo è arrivato e aumenta la voglia di stare all’aperto e vedere colori anche negli spazi che la propria casa consente. Avere un balcone colorato e vivace è un sogno per molti, ma non sono tutti d’accordo. Ad esempio potrebbe non esserlo il vicino del piano di sotto per via della caduta d'acqua durante l'innaffiamento quotidiano.

Per questa ragione, chi abita in condominio deve rispettare alcune regole, soprattutto riguardo all'orario in cui dare l'acqua a piante e fiori!

Quando innaffiare le piante in balcone, le regole

Se ci troviamo in condominio, per mantenere un balcone fiorito dobbiamo infatti stare attenti a rispettare delle regole altrimenti potremmo addirittura incorrere in un reato. È proprio così, innaffiare le piante in balcone quando siamo in un condominio, così come sistemare i vasi e fare giardinaggio è un’azione da svolgere con particolare attenzione.

Normalmente quasi tutti i condomini permettono di abbellire i propri spazi esterni con piante e fiori, mentre vige sicuramente il divieto quando siamo in presenza di edifici di particolare valore artistico e non bisogna quindi ledere il cosiddetto decoro architettonico. La Corte di Cassazione ha infatti stabilito che sono consentiti vasi e fioriere sui balconi a patto che non vadano ad invalidare l’armonia dell’edificio nel suo complesso.

Regole condominiali e il buon senso comune non dovrebbero farci incorrere in un’infinita serie di problemi. Nel regolamento condominiale potrebbero esserci delle indicazioni riguardo la fascia oraria migliore per evitare di arrecare disturbo ai vicini (analogalmente alla fascia oraria del silenzio). Nel caso non fossero presenti, sappiamo che secondo le regole di base l’orario da rispettare per innaffiare le piante in balcone quando siamo in condominio è tra le 23 e le 7 del mattino, fascia oraria in cui presumibilmente è minore il rischio di bagnare cose o persone sottostanti.

In ogni caso, come detto, facendosi guidare dal buon senso la regola principale è non arrecare disturbo o danno al vicino.

Piante in balcone, quando si parla di sanzione penale

Attenzione, per fortuna se guidati dal buonsenso e in caso di episodi isolati il problema penale non si presenta. Ma se parliamo di eventi ripetuti nel tempo o tali da arrecare un danno importante al vicino ecco che innaffiare le piante in balcone diventa reato.

Nel caso in cui la caduta di acqua nel balcone sottostante vada ad arrecare un danno ad oggetti importanti del vicino si possono richiedere i danni sia interpellando l’amministratore di condominio che il giudice anche quando è un singolo episodio.

Si parla, secondo la legge in materia, di “getto pericoloso di cose”, articolo 674 del Codice Penale che afferma proprio:

"Chiunque getta o versa, in un luogo di pubblico transito o in un luogo privato ma di comune o di altrui uso, cose atte a offendere o imbrattare o molestare persone, ovvero, nei casi non consentiti dalla legge, provoca emissioni di gas, di vapori o di fumo, atti a cagionare tali effetti, è punito con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda fino a euro 206.”

Viene comunque considerato danno arrecato sia se si parla di “semplice” acqua che cade così come se parliamo di un vaso che cade. È comunque considerato atto molesto.

Neanche avvalersi di un malfunzionamento dell’impianto d'irrigazione basta perché è compito del proprietario assicurarsi che le cose in suo possesso siano funzionanti, quindi anche un danno causato intenzionalmente è comunque responsabilità del possessore che ne risponde anche a livello penale.

Un getto di acqua molto forte e non controllato potrebbe poi arrecare gravi danni ad esempio ad un panno delicato steso o un oggetto particolare che si trova in balcone, l'interessato potrebbe chiedere i danni.

Come mantenere un balcone fiorito, le regole in condominio

È vero che il balcone rappresenta uno spazio privato in cui ognuno ha libertà di esprimersi ma in condominio vi sono delle regole da rispettare, è bene quindi andare a consultare il regolamento prima di dare libero sfogo alla fantasia e al pollice verde. La libertà nei propri spazi esiste fino a quando non invade quella degli altri, basta quindi avere accortezza per evitare di far cadere nel balcone del vicino di sotto acqua, terra, fiori e foglie secche. Meglio usare sempre sottovasi, innaffiare con cautela e senza getti di pressione.

Accortezze necessarie anche in caso di pulizia del balcone ovviamente dove è opportuno sempre stare attenti a non far sgocciolare sul vicino sottostante o negli spazi condominiali.

Caso ancora più insidioso se cadono proprio vasi o fioriere che possono creare danni a persone e cose, il responsabile è sempre il proprietario, anche nel caso in cui l'evento fosse causato a seguito di agenti atmosferici come raffiche di vento forte.

Quindi attenzione al punto in cui si posizionano i vasi e ad agganciare bene le fioriere e controllarle regolarmente, il rischio di caduta sia negli spazi pubblici di transito che negli spazi privati come il balcone sottostante viene sanzionato perché viene considerato dal codice penale come collocamento pericoloso di cose e può portare ad una multa che va da 103 euro a 619 euro.

La vita in un condominio ha i suoi pregi e i suoi difetti, occorre sempre prestare attenzione e rispettare il regolamento approvato dall’assemblea per evitare di incorrere in fastidiosi problemi.