In tempi difficili, non sempre si riesce a pagare l'affitto. Cosa si rischia? Spieghiamo dopo quante rate di affitto non pagate si rischia lo sfratto.

Molto più spesso di quanto si crede, si hanno seri problemi a pagare l’affitto. Rimanere indietro con i pagamenti, però, si sa bene che può portare ad incorrere in problemi molto seri.

C’è da chiedersi, quindi: quali sono i tempi per lo sfratto se non si paga l’affitto? Dopo quante rate di affitto non pagate, il proprietario di casa può sfrattare l’inquilino secondo la legge?

È sempre bene porsi queste domande, onde evitare di correre rischi. Ebbene, nel testo andremo a fornire tutti i chiarimenti utili a capire fino a quante rate è possibile non pagare, prima di rischiare di essere sfrattato.

Rate di affitto non pagate? Ecco quando rischi lo sfratto

Spesso, non si è in grado di pagare subito la rata mensile di affitto. Soprattutto durante gli ultimi anni, con la crisi economica in atto, le difficoltà sono aumentate e arrivare alla fine del mese diventa un traguardo difficile da tagliare.

L’affitto rientra a pieno titolo tra le varie spese che molti cittadini devono mettere in conto e capita di non riuscire sempre a pagare per tempo la rata mensile. C’è da dire che sono state varate molte misure per venire incontro alle famiglie meno abbienti, per cercare di dare un sostegno concreto in un periodo storico di difficoltà. Tuttavia, in molte circostanze, questi aiuti non bastano, ma si devono comunque considerare le disposizioni di legge che regolano i contratti di locazione e le procedure di sfratto per morosità.

In ogni caso, bisogna chiedersi fino a quante rate di affitto non pagate non si rischia lo sfratto. In questo caso, ci riferiamo ai contratti di locazione ad uso abitativo.

Gli affittuari possono non pagare l’affitto senza rischiare lo sfratto per un solo mese. Tuttavia, questa possibilità non è esente da condizioni. È possibile non pagare l’affitto per un mese senza incorrere in alcun rischio, solo a condizione di saldare il debito contratto con il locatore in tempi brevi. Non si può pensare di portarsi il debito insoluto per molto tempo!

Se vogliamo essere ancora più precisi, in realtà, anche con un solo mese non pagato, il proprietario dell’immobile può tranquillamente avviare lo sfratto, se il mancato pagamento si protrae per almeno venti giorni.

Che cosa vuol dire? Se l’inquilino non paga l’affitto per un mese e il mancato pagamento si protrae per venti giorni, allo scattare del ventunesimo giorno successivo a quello in cui era stabilito il pagamento del canone di locazione, il proprietario dell’immobile può avviare la procedura di sfratto.

Come abbiamo già detto, però, ci sono anche limiti di tolleranza che vengono concessi dai proprietari degli immobili. Limiti concessi, ovviamente, a discrezione dei locatori.

Generalmente, quando si verifica un ritardo nel pagamento della rata oppure un mancato pagamento protratto per più tempo, i locatori inviano solleciti di pagamento agli inquilini. Molte volte, viene concesso anche più tempo per pagare gli arretrati, senza procedere subito allo sfratto per morosità.

Procedura di sfratto per rate di affitto non pagate: ecco quante puoi non pagare

Non sempre i proprietari degli immobili concedono più tempo per pagare gli arretrati. Pertanto, una volta superato il mese di mancato pagamento e ignorati i solleciti a saldare le rate di affitto, il proprietario dell’immobile può tranquillamente avviare lo sfratto.

Dobbiamo avere ben chiaro quali sono i presupposti individuati dalla legge per procedere allo sfratto esecutivo.

Innanzitutto, il contratto di affitto deve essere regolarmente registrato. Nel contratto, inoltre, devono essere presenti tutti i dati relativi agli importi e ai termini di pagamento. Ovviamente, l’inquilino non deve rispettare i termini indicati nel contratto di locazione per un periodo di tempo lungo, così come abbiamo indicato.

Come si avvia la procedura di sfratto? Il primo passo da fare è inviare una diffida per mezzo raccomandata, nella quale il proprietario dell’immobile sollecita l’affittuario a pagare tutti gli arretrati entro una determinata data. Solitamente, il termine concesso è pari a quarantacinque giorni.

Non sempre la diffida sortisce gli effetti sperati. In tal caso, il locatore deve rivolgersi ad un avvocato e avviare la procedura legale, con la quale intima lo sfratto e cita in udienza per la convalida.

In questo caso, l’affittuario moroso potrebbe non presentarsi in udienza oppure potrebbe non opporsi allo sfratto. In questa prima ipotesi, lo sfratto viene convalidato e il giudice stabilisce quando deve lasciare l’immobile.

In una seconda ipotesi, l’affittuario potrebbe richiedere il termine di grazia, ovvero una scadenza entro la quale pagare tutti gli affitti arretrati. L’inquilino potrebbe anche presentarsi in udienza e saldare subito gli arretrati.

Dobbiamo fare un’ultima precisazione. Quando l’inquilino riceve la diffida oppure la citazione in tribunale, non deve lasciare la casa e può anche evitare che la procedura di sfratto vada avanti, pagando le rate di affitto arretrate.

