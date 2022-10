Vuoi intestare l'appartamento a tuo figlio per evitare l'insorgere di problemi al momento della morte? Scopri quali costi dovrà sostenere il beneficiario in caso di donazione.

Con l’avanzare dell’età i genitori iniziano a porsi un unico quesito: come posso garantire la serenità ai miei figli? Così iniziano a ragionare sulle scelte più eque volte a evitare problemi legati alla successione. La prima faccenda da risolvere è l’intestazione della propria abitazione. Quanto costa intestare casa al figlio?

Per definire in concreto i costi relativi al passaggio di proprietà del proprio immobile bisogna considerare alcune circostanze: si tratta di vendita o di donazione? Il beneficiario ha già una prima casa?

Di regola, le imposte del trasferimento della titolarità di una casa spettano al beneficiario. A lui spetta sostenere anche il costo del notaio. Può accadere però che il cedente, in questo caso il genitore, voglia rimborsare le spese del figlio beneficiario. Ciò è possibile ma, secondo la legge, necessita del consenso di entrambe le parti che deve avvenire mediante la sottoscrizione di un accordo.

Quanto spende un genitore che vuole intestare casa al figlio

Le spese inerenti al passaggio di proprietà di un’abitazione, a carico del figlio beneficiario a cui si vuole intestare la casa, prevedono:

imposte statali ;

; onorario spettante al notaio.

L’intero importo va pagato direttamente al notaio che, in un secondo momento, farà il versamento al Fisco, per conto del beneficiario. Consigliamo comunque di richiedere al notaio un preventivo. In questo modo si saprà il costo esatto per l’intestazione della casa al figlio. In tal caso bisogna fornirgli sia i dati catastali dello stabile che altre informazioni di cui:

se si sta acquistando da un’impresa o da un privato;

se l’immobile sarà una prima o una seconda casa;

il prezzo concordato per la compravendita;

se si vuole usufruire delle agevolazioni fiscali riguardanti l’acquisto della prima casa e se è previsto un credito d’imposta;

se sono compresi terreni oppure un giardino nelle planimetrie della dimora.

Sebbene il notaio sia libero di applicare prezzi diversi riguardo al proprio onorario si tenga conto che, generalmente, in caso di trasferimento di proprietà tramite donazione l’ammontare della parcella si aggira tra i 900 e i 2.000 euro. In caso di vendita, invece, l’importo minimo è di 1.500 euro mentre il massimo è pari a 2.000 euro, purché il valore casa sia di suppergiù 100.000 euro.

Prima casa: quanto costa intestare l’immobile

Se il figlio al quale si vuole intestare la casa, non appartenente alle categorie di lusso, non possiede altri immobili in Italia può usufruire del bonus prima casa. In tal caso il beneficiario ha 18 mesi, dal momento del rogito, per trasferirvi la residenza. Inoltre potrà venderlo solo dopo 5 anni.

In caso di vendita il trasferimento della proprietà comporta i seguenti costi:

imposta di registro che corrisponde al 2% del valore al catasto dell’abitazione;

imposta ipotecaria pari a 50 euro;

pari a 50 euro; imposta catastale pari anche a 50 euro.

Se la vendita della casa viene effettuata da un’impresa, bisognerà affrontare i seguenti costi:

Iva pari al 4% del prezzo previsto per la vendita dell’abitazione;

pari al del prezzo previsto per la vendita dell’abitazione; imposta registro, ipotecaria e imposta catastale ciascuna pari a 200 euro.

Bisogna comunque rammentare che, in tal caso, la vendita effettuata da parte di una impresa è esente dall’Iva che, di conseguenza, porta a un incremento delle imposte di registro, di ipoteca e del catasto.

Nel caso in cui la proprietà viene trasferita tramite donazione bisogna pagare:

imposta sulle donazioni , si tratta di un tributo pari al 4%, nel caso di passaggio, di un immobile dal valore di oltre 1 milione di euro, tra coniugi oppure tra gli ascendenti e i discendenti. Si tenga conto che se l’immobile ha un valore superiore a 100mila euro si applica un tributo del 6%;

sulle , si tratta di un tributo pari al 4%, nel caso di passaggio, di un immobile dal valore di oltre 1 milione di euro, tra coniugi oppure tra gli ascendenti e i discendenti. Si tenga conto che se l’immobile ha un valore superiore a 100mila euro si applica un tributo del 6%; imposta ipotecaria e catastale anche in questo caso ciascuna corrisponde a 200 euro.

Seconda casa: quanto costa intestare l’immobile?

Nel caso in cui si vuole intestare la casa al figlio che possiede già una prima casa, se si procede con la vendita come privato si pagherà:

imposta di registro corrispondente al 9% del valore catastale dell’abitazione. Si tratta di almeno di 1.000 euro;

di corrispondente al 9% del valore catastale dell’abitazione. Si tratta di almeno di 1.000 euro; imposta ipotecaria pari al costo di 50 euro;

pari al costo di 50 euro; imposta catastale pari al costo di 50 euro.

Se il venditore del bene immobile, invece, è un’impresa, si pagherà:

Iva al 10% dell’importo di vendita pattuito sull’immobile e Iva al 22% , se si tratta di beni di lusso;

dell’importo di vendita pattuito sull’immobile e , se si tratta di beni di lusso; imposta registro, imposta ipotecaria e catastale ognuna corrispondente a 200 euro da versare.

Nell’ultima ipotesi in cui, invece, il trasferimento della proprietà dell’abitazione dovesse avvenire mediante la donazione, il beneficiario paga: