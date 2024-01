Ecco quanto costa il recesso anticipato dal contratto: sanzioni e cifre da conoscere

Dal 1° gennaio 2024, i fornitori di energia elettrica avranno la facoltà di imporre un costo del recesso anticipato di un contratto. Si tratta di una penale ai clienti che decidono di recedere anticipatamente dal contratto di fornitura. Questa novità, introdotta dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (Arera), riguarda sia i clienti domestici che le piccole imprese.

Recesso anticipato di un contratto: cosa cambia nel 2024

Esiste un costo del recesso anticipato di un contratto? Dal 2024 si è introdotta la possibilità di applicare una penale nel caso specifico. Vediamo nel dettaglio cos'è il recesso anticipato.

Il recesso anticipato si verifica quando un consumatore decide di interrompere il contratto prima della sua scadenza per passare a un altro fornitore. In questo caso, se il consumatore non si attiene al termine contrattuale, rischia di dover affrontare un aggravio di costi sulla propria bolletta.

Quando si potrà applicare la penale

Secondo quanto stabilito dalla delibera dell'Arera, in caso di recesso anticipato di un contratto, la penale potrà essere applicata solo nei contratti di durata determinata e a prezzo fisso che, al termine di tale periodo, prevedono un passaggio a un prezzo variabile.

In entrambi i casi, tuttavia, gli oneri di recesso potranno essere imposti solo per il periodo di validità delle condizioni economiche a prezzo fisso. Pertanto, se un cliente decide di interrompere il contratto prima della sua scadenza, potrà essere soggetto a penali se l'offerta è a prezzo fisso e se la durata del contratto è stata stabilita per un periodo determinato (di solito 12 o 24 mesi).

Cosa cambia nei contratti a tempo indeterminato

Anche le opzioni a tempo indeterminato potrebbero essere soggette alla penale se includono "condizioni economiche a prezzo fisso di durata determinata". Inoltre, in caso di recesso anticipato di un contratto, è importante sottolineare che nel caso in cui il fornitore apporti unilateralmente modifiche alle condizioni contrattuali, gli oneri di recesso anticipato decadono.

Quanto al recesso e alla validità dell'onere, l'Arera ha definito obblighi specifici per i fornitori. Infatti, il contratto dovrà chiaramente riportare l'onere e il suo importo massimo, e questo potenziale addebito dovrà essere "specificamente approvato e sottoscritto dal cliente". Le informazioni più dettagliate dovranno essere indicate all'interno del riquadro "Modalità e oneri per il recesso" della scheda sintetica, che contiene le caratteristiche dell'offerta.

Quanto costa rescindere un contratto

La risoluzione del contratto si verifica quando il rapporto tra le parti viene interrotto prima della sua naturale scadenza. In caso di recesso anticipato di un contratto, è necessario pagare l'imposta di registro. La legge concede 30 giorni, per effettuare il pagamento della misura fissa di 67 euro, al soggetto che ha deciso di sciogliere il contratto prima che scada il contratto.

Da notare che, queste nuove misure hanno suscitato preoccupazioni e critiche da parte delle associazioni dei consumatori, che sostengono che potrebbero ledere la concorrenza e hanno minacciato di intraprendere azioni legali collettive.

Questa normativa limita la libertà del consumatore

Chiarito che non si tratta solo di conservare bollette acqua, luce e gas e sapere quando vanno in prescrizione, ne di fare attenzione al furto di energia elettrica. Le novità infatti sono altrettanto corpose. In conclusione, a partire dal 1° gennaio 2024, i clienti che decidono di effettuare un recesso anticipato di un contratto di fornitura di energia elettrica potrebbero essere soggetti al pagamento di una penale.

Questa novità, introdotta dall'Arera, si applica ai contratti a prezzo fisso e a durata determinata e ha l'obiettivo di limitare la libertà di cambio fornitore. Sarà importante leggere attentamente le condizioni contrattuali e valutare attentamente la propria situazione prima di prendere una decisione riguardo al recesso anticipato.