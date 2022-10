L’anagrafe condominiale è un registro che l’amministrazione di condominio deve compilare e custodire. Contiene dati sensibili molto importanti, riferiti agli appartamenti dell’edificio e dei condomini, che nel corso dell’articolo andremo ad individuare e spiegare.

Si tratta di un altro compito che deve essere obbligatoriamente svolto dall’amministratore di condominio, che riveste un ruolo molto importante.

Ebbene, andiamo a spiegare, innanzitutto, a cosa serve e come funziona l’anagrafe condominiale, il perché si tratta di un registro obbligatorio, chi può consultarlo e come e quando si deve aggiornare.

A cosa serve il registro di anagrafe condominiale

L’anagrafe condominiale è un registro la cui normativa viene disciplinata dal Codice Civile. All’articolo 1130, infatti, leggiamo che l’amministratore di condominio ha il compito di:

“[…] curare la tenuta del registro di anagrafe condominiale contenente le generalità dei singoli proprietari e dei titolari di diritti reali e di diritti personali di godimento, comprensive del codice fiscale e della residenza o domicilio, i dati catastali di ciascuna unità immobiliare, nonché ogni dato relativo alle condizioni di sicurezza delle parti comuni dell'edificio […]”.

Si tratta, quindi, di un registro molto importante che contiene i dati sensibili dei condomini e degli appartamenti condominiali.

Quali sono i dati? Nel registro sono presenti le generalità dei condomini, i dati catastali di tutte le unità immobiliari, ma anche le generalità dei titolari di diritti reali e personali di godimento.

Pertanto, si comprende bene che non sono riportati solo i dati generali dei proprietari delle unità immobiliari dello stabile, ma anche quelli relativi agli affittuari e agli usufruttuari. Oltre a ciò, nell'anagrafe sono riportati anche i dati catastali degli immobili. Come abbiamo visto, si tratta di dati sensibili che devono essere ben custoditi.

Chi ha il compito di predisporre il registro? L’anagrafe deve essere predisposta, tenuta e mantenuta aggiornata dall’amministratore di condominio.

L’amministratore deve inoltrare ad ogni condominio una scheda da compilare, dove sono presenti tutti i dati necessari al registro condominiale. I dati, però, possono essere anche solo autocertificati, senza la necessità di documentazione che ne provi la veridicità. Vi è solo l’eccezione del contratto di locazione. In questo caso, una volta registrato, si deve inviare all’amministratore una copia entro i trenta giorni successivi.

A cosa serve? Come abbiamo detto, contiene i dati sensibili dei condomini, ma il suo compito non è assolutamente quello di controllo dei condomini. Serve per agevolare i compiti dell’amministratore come, per esempio, reperire velocemente un recapito e così via.

Pertanto, qualora egli si accorga di qualche irregolarità non è obbligato giuridicamente a segnalarla alle autorità.

Chi può consultare il registro anagrafe condominiale

L’anagrafe condominiale non può essere certa visualizzata da chiunque. Ovviamente, si tratta di un registro liberamente consultabile da tutti i condomini, in qualsiasi momento.

L’amministratore di condominio, infatti, non può impedirlo per nessun motivo. Cosa rischia se non esibisce il registro? Potrebbe rischiare la revoca dall’incarico oppure un ricorso giudiziale. Inoltre, l’amministratore ha il dovere di comunicare a tutti i condomini il luogo di ubicazione dell’anagrafe condominiale e quando, previa richiesta, è possibile consultarla.

Come abbiamo detto, però, il registro non può essere consultato da terzi non condomini né, tantomeno, l’amministratore può divulgare i dati contenuti.

Ma c’è molto di più: oltre a non permettere a nessuno all’infuori dei condomini di consultare il registro, l’amministratore condominiale non può neppure utilizzare i dati contenuti per questioni che non si riferiscono al condominio. Le informazioni, infatti, possono essere comunicate solo in casi assolutamente eccezionali come, per esempio, dietro richiesta dell’Agenzia delle entrate per rintracciare un possibile evasore fiscale.

Come aggiornare l’anagrafe condominiale

Uno dei compiti dell’amministratore di condominio è anche quello di provvedere all’aggiornamento dell’anagrafe condominiale.

Qualsiasi variazione dei dati contenuti nel registro devono essere comunicati all’amministratore entro massimo sessanta giorni. Che tipo di variazioni? Se, per esempio, una unità immobiliare viene venduta oppure affittata.

Si tratta di dati presenti nell’anagrafe e il condomino deve sempre mettere l’amministratore a conoscenza di qualsiasi modifica affinché possa aggiornare i dati. E se non viene avvertito? Sempre secondo quanto disposto dall’articolo 1130 del Codice Civile:

“L'amministratore, in caso di inerzia, mancanza o incompletezza delle comunicazioni, richiede con lettera raccomandata le informazioni necessarie alla tenuta del registro di anagrafe”.

Se passano trenta giorni senza una risposta, allora l’amministratore di condominio provvede ad acquisire i dati - per esempio, effettuando una visura catastale - e ne addebita tutte le spese ai responsabili.