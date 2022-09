Una coppia down non riesce a trovare casa perché i locatori rifiutano di affittare a dei disabili. Cosa dice la legge al riguardo? Il caso è scoppiato a Milano ma la notizia è diventata di rilevanza internazionale.

In questi giorni un episodio di cronaca ha indignato l’Italia intera. Chiunque non abbia una casa di proprietà, conosce, suo malgrado, le difficoltà nel riuscire a trovare l’appartamento che faccia al caso proprio. Nelle città più affollate d’Italia, spesso, i proprietari di casa che intendono locare un immobile (o parte di esso), effettuano dei veri e propri casting per trovare l’inquilino perfetto. Che la ricerca sia condotta da soli o tramite agenzia immobiliare, le difficoltà permangono e i rifiuti del locatore sono sempre dietro l’angolo.

A Milano, una coppia di ragazzi affetti da sindrome di down, ha palesato la delusione e lo sconforto legati all’impossibilità di riuscire a trovare una casa dove poter finalmente iniziare una convivenza. Fin qui, nessun problema, come anzidetto è una situazione molto comune. Ciò che fa rabbrividire, però, è la motivazione. La coppia, infatti, si è trovata più volte sul punto di affittare un appartamento, salvo poi vedersi opporre un rifiuto una volta che i locatori si accorgevano di avere di fronte due ragazzi down.

La domanda è d’obbligo. Può il locatore legalmente rifiutarsi di affittare perché i potenziali inquilini sono affetti da sindrome di down?

La coppia down non riesce a trovare una casa in affitto: scoppia il caso a Milano

Carlotta e Paolo, rispettivamente 39 e 35 anni, dopo 5 anni di fidanzamento decidono di iniziare una convivenza per corroborare il loro rapporto d’amore. Dopo mesi, nonostante l’aiuto delle famiglie e delle agenzie immobiliari, la ricerca non produce i frutti sperati.

Ma per quale motivo? Mancanza di lavoro o di soldi? Incapacità di badare a se stessi in autonomia?

I due, seppur affetti da sindrome di down, lavorano e guadagnano regolarmente; lei è occupata in un’agenzia per il lavoro e lui in un fast food. La coppia, inoltre, è perfettamente capace di gestire la propria vita e relazioni in maniera indipendente.

La motivazione dei rifiuti opposti dai locatori, dunque, non è legata a fattori economici, ma ha radice in qualcosa di primitivo e stomachevole: il pregiudizio verso i down.

In uno dei vari tentativi, l’agenzia immobiliare aveva praticamente chiuso l’accordo, con la coppia pronta a recarsi sul posto con tanto di caparra in tasca. Una volta scoperta la disabilità dei ragazzi, la locatrice si è rifiutata adducendo come pretesto di non voler affittare un appartamento al quarto piano di un palazzo a dei down che avrebbero potuto lanciarsi dalla finestra.

Il comportamento di questa locatrice, o di altri come lei, è legale? Si può rifiutare di affittare a delle persone affette da sindrome di down, solo per la loro condizione?

I locatori possono rifiutarsi di affittare alla coppia perché down?

Il comportamento tenuto dai locatori nei confronti della coppia down è senza dubbio deprecabile, ma nel nostro ordinamento non è detto che qualcosa di immorale sia, per ciò solo, anche illegale.

In base al principio di autonomia negoziale che regola i rapporti contrattuali, infatti, i locatori sono liberi di fare le proprie valutazioni e scegliere chi preferiscono tra i possibili inquilini cui fittare un proprio immobile. In altre parole, hanno la facoltà di scegliere come, quando, con chi e se contrarre un accordo.

Seguendo il filo logico di quanto appena esposto, i locatori non sembrerebbero quindi perseguibili legalmente per il rifiuto opposto alla coppia. Il quadro normativo, però, è ancora più largo.

Se da un lato vi è l’autonomia negoziale, vi sono dei principi sanciti costituzionalmente (principio di uguaglianza) e dalla Cedu (principio di non discriminazione), che andrebbero valutati a favore della coppia.

Per di più, in Italia è stata emanata una legge a difesa proprio dei diritti di chi è affetto da sindrome di down, la legge 1° marzo 2006 n. 67. Tale norma, vieta ogni forma di discriminazione nata a causa della condizione di down dei soggetti che la subiscono. Nel caso di Carlotta e Paolo, è innegabile che vi sia stata una discriminazione diretta, in quanto sono stati trattati meno favorevolmente di come sarebbe stata trattata una coppia non down.

I locatori, dunque, hanno tutto il diritto di scegliere con chi contrarre, e persino di chiedere informazioni di tipo economico prima di affittare, in modo da scongiurare anticipatamente ogni rischio di insolvenza. Non hanno però il diritto di scegliere in base a fattori discriminanti.

In un caso come quello della coppia di down, dunque, si potrebbe sicuramente far richiesta al Tribunale quantomeno di un risarcimento, e toccherebbe poi al giudice contemperare, a seconda del caso di specie, gli interessi in gioco e i diritti di ambo le parti.

Per concludere, è auspicabile un intervento normativo più chiaro a riguardo, solo così potremmo eliminare un giorno i germi della discriminazione e del pregiudizio, diventando finalmente, davvero, esseri civili.