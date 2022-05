Passaporto scaduto? Attenzione, perché la procedura per ottenere il rinnovo è piuttosto laboriosa, e tra la richiesta e il suo effettivo rilascio potrebbe passare un po' di tempo. Ecco la procedura per ottenerlo in tempi brevi.

Con le riaperture di gran parte dei Paesi, dopo le restrizioni alla circolazione imposte a causa della pandemia, è tornata la voglia di viaggiare. Se poi ci si mette di mezzo anche l’estate, la voglia di mare in posti esotici o quella di visitare luoghi e culture lontane, allora nulla più ci trattiene dal fantasticare lunghe tratte in aereo verso le vacanze dei nostri sogni.

Ma qualcosa, in effetti, potrebbe trattenerci e bloccare sul più bello tutti i nostri progetti: il passaporto. Dopo più di due anni di pandemia, nei quali la maggior parte dei cittadini sono stati costretti a spostarsi entro i confini nazionali, o al massimo entro le frontiere europee (viaggi per i quali non è richiesto), potremmo esserci dimenticati della scadenza del nostro documento.

Sfortunatamente, la procedura per ottenere il rinnovo del passaporto è piuttosto laboriosa e tra la richiesta e il suo effettivo rilascio potrebbe passare un po’ di tempo. Il che potrebbe far saltare tutti i nostri progetti. Motivo per il quale è sempre bene controllare la data di scadenza e agire di conseguenza per non rimanere bloccati a casa.

Vediamo dunque qual è la procedura per richiedere il rinnovo del passaporto, quali documenti sono necessari, quali sono i costi e in quanto tempo esso verrà rilasciato.

Che cos’è il passaporto?

Il passaporto è un documento con validità decennale, riconosciuto a livello globale, il quale viene emesso da uno stato presso il quale un soggetto detiene la legittima cittadinanza. Grazie ad esso è possibile richiedere il permesso di entrare o soggiornare presso un altro stato, per motivi di lavoro, di studio, o semplicemente per turismo. Questo documento consente di rientrare, senza alcun tipo di permesso, presso il proprio stato e di ottenere protezione legale presso uno stato estero.

Esso contiene la propria fotografia, i propri dati anagrafici, e la propria firma. In alcuni casi esso può contenere altri strumenti di identificazione, quale ad esempio uno specifico microchip, o dati di rilevazione biometrica (come l’impronta digitale).

Oltre ai propri dati, nel passaporto sono presenti altre pagine, inizialmente vuote (per un totale di 48 pagine), nelle quali verrà di volta in volta impresso il timbro del paese che rilascia il visto di entrata.

Come chiedere il rinnovo

Per richiederne il rinnovo in caso di scadenza (o perchè prossimo alla scadenza) occorre rivolgersi presso la questura del proprio Comune. La richiesta può in effetti essere inoltrata anche presso gli uffici postali o comunali, ma in ogni caso occorrerà poi recarsi presso la questura, o presso un commissariato, per la rilevazione della propria impronta digitale.

Per presentare la domanda si consiglia di utilizzare l’apposito servizio messo a disposizione online sul portale della Polizia di Stato. All’indirizzo https://www.passaportonline.poliziadistato.it si potrà infatti accedere alla propria area riservata attraverso un profilo di identità digitale (SPID) o tramite la propria Carta d’Identità Elettronica (in questo caso è bene ricordare che per l’identificazione della stessa è necessario un lettore di smartcard).

Una volta effettuato l’accesso, si potrà scegliere una delle date disponibili presso gli uffici incaricati per il rilascio dei passaporti. Come si legge sul sito della Polizia di Stato, la domanda per il rilascio può essere effettuata presso i seguenti uffici:

questure ;

; ufficio passaporti di un commissariato di Pubblica Sicurezza;

di Pubblica Sicurezza; la più vicina stazione dei Carabinieri. Va qui precisato che, in ogni caso, per l’autenticazione delle impronte digitali, ove essa sia prevista, occorrerà comunque recarsi presso la questura o il commissariato.

All’appuntamento ci si dovrà recare, ovviamente, di persona e muniti di tutta la documentazione necessaria (vedremo più avanti di quali documenti si tratta).

Una volta completata l’identificazione e consegnati i documenti si dovrà attendere l’effettiva emissione del nuovo passaporto. Normalmente, i tempi di rilascio, i quali possono variare in virtù del numero di richieste pervenute presso gli uffici preposti, si aggirano attorno alle due settimane.

Per il ritiro non è necessario recarsi personalmente, ma è possibile delegare un altro soggetto, il quale dovrà essere maggiorenne e munito di una delega (formalizzata da un ufficiale dell’anagrafe o da un notaio), nonché di una fotocopia del documento di colui il quale sarà titolare del nuovo passaporto.

Quanto costa il rinnovo

Il rinnovo costa, in totale, € 116,00.

All’atto della richiesta, infatti, sarà necessario presentare, oltre al resto della documentazione, la ricevuta di pagamento del relativo bollettino postale, di importo pari a € 42,50.

Inoltre, occorrerà presentare una marca da bollo del valore di € 73,50.

Quali documenti servono

La lista dei documenti necessari è decisamente nutrita. Occorre pertanto fare attenzione a procurarsi tutto il necessario per il momento in cui ci si recherà presso la questura a presentare la propria richiesta e completare la procedura di identificazione.

I documenti necessari per portare a termine la richiesta di passaporto sono infatti i seguenti:

abbiamo già citato la ricevuta di pagamento del bollettino postale (€ 42,50) e la marca da bollo (€ 73,50);

del bollettino postale (€ 42,50) e la (€ 73,50); il modulo compilato di richiesta del passaporto; in questo caso occorre scegliere tra i due moduli disponibili quello per i cittadini maggiorenni e quello per i minorenni;

di richiesta del passaporto; in questo caso occorre scegliere tra i due moduli disponibili quello per i cittadini maggiorenni e quello per i minorenni; un documento di riconoscimento in corso di validità e una fotocopia dello stesso (importante: spesso gli uffici della questura non consentono di effettuare fotocopie e possono respingere la richiesta nel caso in cui non si disponga di una fotocopia realizzata per conto proprio);

in corso di validità e una dello stesso (importante: spesso gli uffici della questura non consentono di effettuare fotocopie e possono respingere la richiesta nel caso in cui non si disponga di una fotocopia realizzata per conto proprio); n° 2 fototessere realizzate recentemente e uguali tra loro; chi porta comunemente occhiali da vista potrà realizzare le fototessere mentre li indossa;

realizzate recentemente e uguali tra loro; chi porta comunemente occhiali da vista potrà realizzare le fototessere mentre li indossa; il passaporto scaduto, o prossimo alla scadenza, per coloro i quali intendano procedere al rinnovo e non a una prima emissione del documento.

Come ottenere il passaporto in tempi brevi

Nell’eventualità di particolari e documentabili necessità, siano esse di carattere lavorativo, sanitario o per motivi di studio, è possibile avvalersi della procedura d’urgenza per il rilascio del passaporto. In questo modo, esso verrà rilasciato in tempi più brevi rispetto alla procedura ordinaria.

Va precisato, però, che il documento ottenuto mediante procedura d’urgenza è eccezionale e la sua validità è minore rispetto ai 10 anni di quello ordinario. Inoltre, esso è composto soltanto di 16 pagine (e non 48) e non è provvisto di microchip. Ciò, evidentemente, per evitare che la procedura d’urgenza venga utilizzata semplicemente per scavalcare la fila e ottenere il documento in tempi più brevi rispetto a quelli previsti dalla normale procedura.

Per inoltrare la richiesta di passaporto con procedura d’urgenza sarà necessario compilare, e presentare, uno specifico modulo. Occorrerà inoltre allegare i documenti che attestino l’effettiva urgenza.

I motivi che danno diritto ad avvalersi della procedura d’urgenza possono essere di carattere lavorativo (trasferte di lavoro imminenti e non procrastinabili), o di studio. Anche gravi situazioni familiari o motivi di carattere sanitario possono dare accesso alla procedura d’urgenza.

Per avere accesso alla procedura d’urgenza, infatti, non è sufficiente un biglietto aereo imminente, ma occorre motivare il viaggio dimostrandone la reale urgenza. Tanto per essere chiari: il turismo non è una giustificazione valida per ottenere il passaporto in tempi più brevi rispetto alla normale procedura.

Come inoltrare la richiesta di passaporto per i minori?

Abbiamo già accennato al fatto che è possibile anche per i minorenni ottenere questo documento di viaggio. Fino al 2012 ciò non era necessario, poiché i minori venivano iscritti sul passaporto di uno dei genitori. A partire da 2012, però, anche i minori devono essere in possesso di un documento di identità individuale per viaggiare in Europa.

La richiesta di passaporto per i minorenni deve, naturalmente, essere presentata dai genitori. La richiesta può in questo caso essere presentata soltanto da uno dei genitori, ma è comunque necessario che entrambi attestino il proprio assenso al rilascio del documento. Ciò indipendentemente dal fatto che essi siano effettivamente coniugati, separati, divorziati, conviventi o meno.

L’assenso, come si legge sul sito della Polizia di Stato, deve essere firmato

"davanti al Pubblico Ufficiale (che autentica la firma) presso l'ufficio in cui si presenta la documentazione. In mancanza dell'assenso si deve essere in possesso del nulla osta del Giudice tutelare."

Come ottenere il passaporto presso il proprio domicilio?

A partire dal 2014 è stato inaugurato un servizio di consegna a domicilio del nuovo passaporto. Grazie a una convenzione stipulata con Poste Italiane è infatti possibile scegliere di ricevere il documento presso la propria abitazione senza doversi recare presso gli uffici della Questura.

Il costo del servizio è pari a € 9,05, i quali dovranno essere versati al momento della consegna mediante un contrassegno.

Per poter beneficiare di questo servizio occorre comunicare la propria richiesta al momento della presentazione della domanda di rinnovo del passaporto presso la Questura, la quale richiederà i dati necessari per la consegna. Il cittadino riceverà in questo caso una ricevuta sulla quale sarà presente un numero di identificazione che potrà essere utilizzato per tracciare il proprio pacco utilizzando l’apposito servizio offerto dal portale online di Poste Italiane.