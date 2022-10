Il rinnovo della patente impedisce di incorrere in sanzioni, ecco come funziona e quali sono i costi. Cosa cambia per il rinnovo della patente dopo il compimento dei 50 anni?

Restare continuamente aggiornati sulle variazioni di regole e divieti imposti dalla legge, permette di non ritrovarsi a dover fronteggiare spiacevoli e insospettate situazioni.

Non fanno eccezione le norme previste dal Codice della Strada, in special modo quelle legate al conseguimento e relativo rinnovo della patente.

Spesso, semplici dimenticanze, possono infatti portare al pagamento di multe salate o addirittura a conseguenze peggiori.

Relativamente, ad esempio, al rinnovo della patente, quali sono le prescrizioni da tenere bene a mente? Cosa cambia con l’avanzare dell’età?

Come funziona il rinnovo della patente dopo i 50 anni

Per non rischiare di incorrere in sanzioni se fermati dalle autorità competenti, è necessario controllare sul proprio documento qual è la data di scadenza.

Da 4 mesi prima della scadenza della patente di guida, è possibile chiederne il rinnovo. La dinamica del rinnovo varia a seconda dell’età del guidatore. Se, infatti, il periodo di validità canonico è pari a 10 anni, una volta superati i 50 anni di età questo si accorcia.

Un soggetto che abbia compiuto i 50 anni, infatti, dovrà ricordare di rinnovare la patente ogni 5 anni, e, addirittura, dopo i 70 anni ogni 3 anni fino agli 80.

La ratio dell’accorciamento dei tempi di validità della patente risiede nel fatto che, a fronte di una maggior esperienza alla guida, l’avanzamento di età può incidere su alcune caratteristiche fondamentali come i riflessi motori. La legge, perciò, dispone la restrizione della validità della patente per controllare se effettivamente le capacità dei guidatori restino inalterate nel tempo.

Come rinnovare la patente e quali sono i relativi costi

Per poter efficacemente rinnovare la propria patente, è necessario munirsi di alcuni documenti essenziali.

Bisognerà infatti recarsi in autoscuola con la vecchia patente, due foto formato tessera, un documento di identità in corso di validità, ricevuta o copia dei bollettini pagati ed eventuali certificazioni attestanti particolari condizioni, come ad esempio l’obbligatorietà degli occhiali.

Oltre la documentazione, il soggetto dovrà superare la visita medica accertante i requisiti psicofisici necessari alla guida, dichiarando di essere portatore o meno di occhiali o lenti a contatto.

In attesa del rilascio della nuova patente, che ha solitamente tempi brevi, viene consegnato un documento sostitutivo che vale per 60 giorni.

Il costo per il rinnovo della patente, tra marca, bollettini e visita, si attesta tra i 100 e i 130 euro.

In definitiva, si consiglia di restare sempre aggiornati su tutte le evoluzioni della normativa sulla patente di guida.

Una corretta informazione, permetterà di evitare inutili e gravose conseguenze.