Quando si ha necessità di avvalersi della prestazione di un avvocato, la maggior parte delle volte, si sceglie sempre il professionista verso il quale si prova stima e fiducia. Si tratta di due requisiti molto importanti, accompagnati anche dalla condivisione della strategia da adottare e dalla volontà di perseguire determinati obiettivi.

Tutti questi fattori non sono di poco conto; anzi, sono di fondamentale importanza sia nel momento dell’assegnazione dell’incarico che durante il percorso professionale da seguire.

Non di rado, però, sia per la decadenza di questi fattori che per molti altri motivi di varia natura, sia il cliente che il professionista possono recedere dall’accordo professionale: anche il legale, quindi, può rinunciare al mandato.

Ci si potrebbe chiedere a questo punto: cosa succede se l’avvocato rinuncia al mandato? Cosa ne è dei documenti in suo possesso? La parcella della sua prestazione si deve corrispondere per intero?

Nel testo andremo a rispondere a queste domande, sciogliendo qualsiasi dubbio in merito e spiegando, innanzitutto, quando e come l’avvocato può rinunciare al suo mandato.

Quando e come l'avvocato può rinunciare al mandato

Chiariamo, prima di tutto, quando un avvocato può rinunciare al mandato. La rinuncia può avvenire in qualsiasi momento, sia prima che durante la causa.

Naturalmente, il legale deve dare al cliente un preavviso adeguato, adottando tutte le cautele necessarie per evitare pregiudizi al cliente.

D’altra parte, così come abbiamo anticipato poc'anzi, anche l’assistito ha la facoltà e la libertà di revocare l’incarico all’avvocato. Anche da parte sua, può revocare l’incarico in qualsiasi momento.

Come si deve fare l’atto di rinuncia? L’avvocato deve provvedere a consegnare oppure inviare una lettera all’assistito? Cosa deve contenere la lettera? Il legale deve inserire tutte le informazioni sullo stato della causa, in modo tale che l’ex cliente possa fornire tutte le indicazioni necessarie al nuovo professionista. Naturalmente, è tenuto anche ad informare l'ex cliente di tutte le evenutali comunicazioni e notificazione pervenutegli.

La lettera deve essere spedita per mezzo di raccomandata oppure tramite la Posta elettronica certificata (Pec).

Dopo aver comunicato la rinuncia, il legale non è più responsabile - di questo, però, parleremo tra poco, perché ci sono alcune precisazioni da fare.

E per quanto riguarda i documenti? Diciamo, sin da subito, che la non restituzione all’assistito dei documenti è un comportamento illecito. Il legale deve, infatti, restituire la documentazione per far sì che il nuovo avvocato possa conoscere i fatti e procedere subito alla difesa.

La restituzione dei documenti deve avvenire sia in caso di revoca che di rinuncia. Per quanto riguarda, infine, la parcella, in caso di rinuncia, il cliente dovrà pagare solo la prestazione in proporzione al lavoro svolto in quel periodo di tempo.

Nel caso in cui dovesse sorgere un disguido in merito alla parcella, sarà il giudice a stabilire l’importo adeguato che il cliente dovrà corrispondere al legale in base al periodo di tempo e all’attività effettivamente svolta.

Rinuncia mandato avvocato: ecco cosa succede

Anche se l’avvocato ha rinunciato al suo incarico oppure è stato revocato deve prestare assistenza al suo cliente fino alla sua sostituzione. Iniziamo prendendo in esame il caso delle cause civili: il legale deve continuare a partecipare alle udienze, anche se in questi casi, generalmente, ne viene richiesto il rinvio proprio per consentire al cliente di trovare un valido sostituto.

Per quanto riguarda il caso del processo penale, invece, la situazione è un po’ più complessa; sono previsti, infatti, due diversi orientamenti. Secondo il primo di essi, quando il legale rinuncia all’incarico, il giudice deve assegnare all’imputato un difensore d’ufficio, qualora questi non abbia ancora provveduto a trovare un sostituto.

Nel secondo caso, invece, il giudice non deve nominare nessun difensore d’ufficio perché il legale che ha rinunciato deve proseguire obbligatoriamente la difesa dell’assistito fin quando non viene nominato un sostituto. Come possiamo notare, in questo secondo caso si segue lo stesso modus operandi del processo civile.

Lettera rinuncia mandato avvocato: ecco cosa deve contenere

Quando un legale decide di rinunciare al mandato, come abbiamo spiegato, deve inviare una lettera al proprio assistito.

Cosa deve contenere la lettera? Devono essere inseriti i dati del cliente e dati dell’avvocato e si deve comunicare l’intenzione di rinunciare al proprio mandato professionale.

Nella lettera, di norma, il legale si premunisce di invitare il cliente a passare dallo studio professionale al fine di restituire la documentazione. Inoltre, fa presente all’assistito di liquidare l’onorario dell’attività professionale svolta.

Ricordiamo, infine, che la lettera può essere spedita tramite raccomandata oppure utilizzando la Posta elettronica certificata (Pec).