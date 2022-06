Forse avrai sentito parlare, o ti sarà capitato personalmente, del termine "rinvio a giudizio", in televisione, nei giornali, sui social o in qualsiasi altra modalità. Se stai vivendo questo momento e il pubblico ministero ha presentato la richiesta al tribunale per chiamarti in giudizio, allora devi sapere che esistono alcune vie d'uscita.

Infatti, il pm chiederà al GUP di attivare la procedura solamente nel momento in cui sussistono delle specifiche condizioni. Ma prima che arrivi il giorno dell'udienza preliminare hai varie possibilità per evitare il giudizio. Ecco come.

Che cos'è il rinvio a giudizio

Il rinvio a giudizio consiste in una richiesta che viene presentata da parte del pubblico ministero riguardo il soggetto imputato. All'interno di questa richiesta il P.M. propone che venga svolta l'udienza davanti al GUP (Giudice dell'Udienza Preliminare) e che l'accusato si presenti, per l'appunto, davanti a quest'ultimo una volta che, attraverso le indagini preliminari e lo studio delle prove, emerga la colpevolezza e la sua responsabilità.

Terminate le indagini preliminari, eseguite dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria, si terrà l'udienza preliminare ed il soggetto imputato, attraverso la difesa e le varie testimonianze potrà tentare di provare la sua innocenza e di non aver commesso il fatto illecito del quale è accusato.

Di ciò si avrà notizia tramite notifica inviata al domicilio dell'imputato ed ogni altra informazione o elemento che riguarda questa specifica procedura dovrà seguire necessariamente quanto viene disciplinato all'interno degli articoli 416 e seguenti del Codice di Procedura Penale.

Qui, al primo comma, viene disposto che la richiesta di rinvio a giudizio venga depositata presso la cancelleria del tribunale dal pubblico ministero e venga notificata attraverso l'avviso di conclusione delle indagini al diretto interessato, altrimenti quest'ultima verrebbe considerata come nulla.

All'interno del secondo comma, invece, il suddetto articolo prosegue esplicitando quali sono i documenti che devono essere allegati alla richiesta che deve essere presentata dal pubblico ministero, ovvero il fascicolo che riguarda la notizia di reato, la documentazione sulle indagini preliminari che sono state svolte e i verbali relativi agli atti emanati dal GIP (Giudice per le indagini preliminari).

Quando viene richiesto

Il rinvio a giudizio è una particolare tipologia di procedura che viene richiesta direttamente dal pubblico ministero, qualora dalle indagini preliminari, risulti essere presente una responsabilità penale in capo al soggetto che viene indagato.

In particolare, il P.M. presenterà la suddetta richiesta per tutti quei reati per i quali non è prevista la citazione diretta a giudizio, come ad esempio i casi di furto, di rissa, di violenza, di minacce nei confronti di un pubblico ufficiale e altri ancora. In tali casi infatti il pubblico ministero potrà portare direttamente in giudizio il soggetto accusato.

La richiesta di rinvio a giudizio, invece, dovrà essere presentata alla chiusura delle indagini preliminari presso la cancelleria del giudice, entro un termine di tempo di trenta giorni e, perciò, deve essere preceduta necessariamente dall'avviso di conclusione delle indagini.

Che cos'è l'avviso di conclusione delle indagini

L'avviso di conclusione delle indagini, secondo quanto viene disposto all'interno dell'art. 416 del Codice di Procedura Penale risulta essere obbligatorio, altrimenti la richiesta di rinvio a giudizio che viene presentata dal pubblico ministero presso la cancelleria del giudice sarà considerata nulla.

L'avviso di conclusione delle indagini, in particolare, viene disciplinato da quanto è contenuto all'interno dell'art. 415 del Codice di Procedura Penale, il quale è intitolato "Avviso all'indagato della conclusione delle indagini preliminari" ed il quale lo definisce, in maniera esplicita, disponendo che questo strumento risulta essere una comunicazione all'imputato da parte della Procura della Repubblica.

Il contenuto dell'avviso di conclusione delle indagini, in particolare, viene esplicitato all'interno del suddetto articolo e, nello specifico, nelle disposizioni inserite nel secondo comma, nel comma 2 bis e nel terzo comma.

In particolare, questo contiene la sommaria enunciazione del fatto illecito commesso, le norme di legge violate, la data ed il luogo. Gli altri due commi, invece, ovvero il comma 2 bis ed il terzo comma, aggiungono a questi elementi anche altri.

Come la possibilità per il soggetto accusato e per il suo avvocato difensore di esaminare, in modalità telematica, gli atti, ascoltare le registrazioni, presentare memorie difensive o altri documenti, chiedere al pubblico ministero di effettuare delle nuove indagini ed investigazioni, rilasciare nuove dichiarazioni, richiedere un nuovo interrogatorio, ecc...

Come evitare il rinvio a giudizio

La motivazione per la quale viene considerata nulla la richiesta del pubblico ministero di chiamare a giudizio l'imputato, è perché, attraverso di essa, il soggetto accusato avrà la possibilità di preparare la propria difesa e rispondere delle accuse per cui è chiamato in giudizio, con l'assistenza del suo avvocato difensore.

É logico pensare, infatti, che se nei confronti dell'imputato non viene inviato nessun avviso riguardante la conclusione delle indagini preliminari, allora quest'ultimo perderebbe questa possibilità, ovvero quella di difendersi al meglio, e, dunque, la richiesta di rinvio a giudizio presentata presso la cancelleria del giudice sarà considerata nulla.

Questo è il modo più veloce attraverso il quale si può evitare questa procedura ed ottenere l'archiviazione del caso, senza andare ad effettuare l'udienza preliminare.

Qualora, invece, l'avviso di conclusione delle indagini fosse correttamente inviato al soggetto imputato, allora quest'ultimo potrà tentare di convincere il pubblico ministero a rivedere la propria posizione, provando a dimostrare la propria innocenza e la totale assenza di responsabilità dal punto di vista penale. In questo modo riuscirebbe ad evitare il rinvio a giudizio.

Per la precisione e per rendere schematico il tutto, ecco quali sono le modalità e gli strumenti attraverso cui l'imputato può tentare di convincere il P.M., ovvero mediante:

nuove dichiarazioni fornite in un interrogatorio;

nuove investigazioni in base alle nuovi indizi che sono stati forniti dall'accusato;

memorie difensive.

Che cosa succede se dalle indagini preliminari non emergono prove delle colpevolezza dell'imputato

Un'altra modalità attraverso la quale il soggetto imputato potrà evitare il giudizio ed ottenere, dunque, l'archiviazione del caso da parte del pubblico ministero, è quello nel quale, attraverso le indagini preliminari, non dovessero emergere delle prove che portino alla colpevolezza dell'accusato.

In questo caso, infatti, il pubblico ministero non presenterà presso la cancelleria del giudice la richiesta di rinvio a giudizio ma chiederà a quest'ultimo l'archiviazione del caso, dal momento che non sussiste una responsabilità penale in capo all'imputato.

Qualora, invece, dovessero essere presenti delle prove che richiamino la colpevolezza del soggetto accusato, allora quest'ultimo riceverà l'avviso di conclusione delle indagini ed avrà modo di difendersi e di evitare il rinvio a giudizio fino al momento dell'udienza preliminare.

