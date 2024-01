Riparazione sottobalcone: chi è il proprietario e chi invece deve pagare

I costi per la riparazione di un sottobalcone non sempre spettano al proprietario.

Quando si tratta di ristrutturare i balconi di un condominio, spesso sorgono dispute tra i proprietari. La legge italiana non è chiara su chi debba prendere le decisioni riguardo a questi interventi e di conseguenza su chi debba pagare per le riparazioni dei sottobalconi. Fortunatamente, la giurisprudenza ha stabilito una regola generale che tiene conto del tipo di balcone: aggettante o incassato.

Riparazione sottobalcone: chi è il proprietario

I balconi aggettanti sono quelli che sporgono dalla facciata esterna dell'edificio e appartengono esclusivamente al proprietario dell'appartamento a cui il balcone è collegato. Al contrario, i balconi incassati sono quelli che restano all'interno della facciata e appartengono al condominio. Uno dei dubbi più diffusi riguarda chi deve pagare per le riparazioni dei sottobalconi, intanto capiamo qual è l'aria di riferimento.

Chiariamo prima che il sotto balcone appartiene solo a colui che vi può accedere di sopra. Parlando dei sotto balconi, questi si trovano solo nei balconi aggettanti e sono la parte inferiore che funge da copertura del balcone sottostante. In questo caso, le spese per il rifacimento del sottobalcone potrebbero essere a carico del proprietario del piano inferiore.

Chi paga il rifacimento del sotto balcone

La legge italiana prevede che le spese per la manutenzione e la ricostruzione dei soffitti, delle volte e dei solai siano sostenute in parti uguali dai proprietari dei due piani sovrastanti. Ma chi deve pagare per le riparazioni dei sottobalconi? Il proprietario del piano superiore è tenuto a coprire il pavimento del balcone, mentre il proprietario del piano inferiore è responsabile dell'intonaco, della tinta e della decorazione del soffitto. In questo caso, non è il condominio ad intervenire, ma i costi vengono divisi tra i proprietari dei due appartamenti interessati.

Le parti del balcone che hanno un valore estetico e abbelliscono la facciata dell'edificio, come i parapetti, i cornicioni o i frontalini, sono considerate parti comuni e le relative spese sono a carico dell'intero condominio, ripartite in base ai millesimi di proprietà. L'assemblea condominiale è responsabile di decidere se e quando effettuare questi interventi.

Cosa succede se la riparazione non riguarda l'estetica del palazzo

Chiarito chi deve pagare per le riparazioni dei sottobalconi, analizziamo un altro caso specifico. Quando i lavori non sono direttamente collegati al miglioramento estetico dell'edificio, le spese per la manutenzione e la ristrutturazione dei balconi sono a carico esclusivo del singolo proprietario dell'appartamento interessato.

Anche per la manutenzione dei sotto balconi, l'assemblea condominiale non può prendere decisioni unilateralmente. Se ad esempio si staccano dei pezzi di calcinaccio o cornicione dal sotto balcone, la manutenzione è a carico del proprietario del piano inferiore, poiché è lui a beneficiare della copertura fornita dal balcone sovrastante.

Quanto costa rifare il sotto di un balcone

Il costo di riparazione di un sottobalcone può variare notevolmente, in base anzitutto ai materiali scelti, alla politica dei prezzi dell'impresa edile e alla dimensione del balcone. Occorre inoltre considerare i costi relativi alla demolizione e al ripristino delle altre componenti. In media, per un balcone di dimensioni standard, ci si può attendere una spesa a partire da 1.000 euro.

Altro aspetto da considerare, oltre alle spese, è: quali responsabilità ha l'amministratore di condominio se crolla un balcone? Dunque, è chiaro che il tema affrontato nell'articolo è molto ampio e bisognerebbe approfondire la questione per capire ogni piccolo dettaglio anche riguardo a quando è legale installare una tettoia sotto balcone altrui in condominio.

Cosa cambia con la prova contraria

In generale, possiamo affermare che i balconi aggettanti appartengono al proprietario dell'appartamento a cui sono collegate le spese di manutenzione sono a suo carico. Solo le spese per le riparazione del sottobalcone incassato sono a carico del proprietario del piano inferiore. Gli elementi decorativi del balcone, invece, sono considerati parti comuni e le relative spese sono divise tra tutti i proprietari.

È importante sottolineare che il concetto di "prova contraria" può influenzare la ripartizione delle spese. Secondo il tribunale di Catania, solo il regolamento di condominio approvato all'unanimità o gli atti di acquisto dell'appartamento possono contraddire queste regole. Secondo il tribunale di Palermo, invece, anche i comportamenti e le pratiche seguite all'interno del condominio possono influire sulla ripartizione delle spese.