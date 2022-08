Il furto di un account Instagram può portare all'integrazione di diverse fattispecie di reato. Ecco quali reati si commettono, cosa rischiano gli hacker e come agire se il tuo account viene rubato.

Se il progressivo spostamento delle nostre vite dall’analogico al digitale ha contribuito a facilitare molte cose, è innegabile che ne abbia complicate altre.

La creazione di profili per i social network, l’home banking, e gli accessi a siti come Poste, Agenzia delle Entrate o INPS, spostano la nostra identità dal piano reale a quello digitale, rendendo di fondamentale importanza la preservazione delle credenziali di accesso.

Sono sempre più numerosi i casi di furto di identità digitale, con i truffatori che hanno studiato tecniche e modalità sempre più difficili da riconoscere, specialmente per i meno avvezzi all’uso degli strumenti tecnologici di nuova generazione.

Il più comune dei furti di identità digitale è quello riguardante i profili social, specialmente quello Instagram, qualunque sia la motivazione che spinge il trasgressore a rubare l’account.

Il furto di un account Instagram è considerabile illegale? Se sì, quale reato commette e cosa rischia il ladro digitale?

Quale reato integra il rubare un account Instagram e cosa si rischia

Il furto di un account Instagram costituisce reato, a prescindere dalle intenzioni che muovono il trasgressore.

A seconda del comportamento tenuto dal ladro, potranno essere integrate fattispecie diverse di reato: accesso abusivo a sistema informatico, sostituzione di persona e truffa. Vediamo nel dettaglio.

accesso abusivo a sistema informatico: il reato in questione si configura con il semplice accesso all’area riservata dell’account Instagram di altro soggetto. Basti pensare a un’attività di hackeraggio finalizzata alla scoperta della password e al relativo accesso nell’account del frodato, a nulla rilevando altri eventuali comportamenti del trasgressore. Il reato di accesso abusivo è punito dal Codice penale con la reclusione fino ai tre anni, quando riguarda l’accesso a sistemi informatici protetti da misure di sicurezza;

reato di sostituzione di persona: il reato in questione, per essere integrato, necessita di un plus rispetto al precedente. Infatti, l’accesso abusivo deve essere utilizzato dal trasgressore per spacciarsi per un’altra persona (quella di cui ha rubato l’account). Dunque, chi si sostituisce illegittimamente ad altra persona rubando il suo account Instagram per trarne un vantaggio, potrà essere incriminato per sostituzione di persona e rischia la reclusione fino a un anno;

reato di truffa: può anche accadere che il ladro digitale rubi un account con lo scopo preciso di trarne profitto o utilità, ad esempio, chiedendo e ottenendo denaro fingendosi il soggetto dell’account rubato. Anche in tal caso si rischia la reclusione fino a tre anni.

Cosa fare se ti rubano l'account Instagram

Solitamente è facile capire di aver subito il furto del proprio account Instagram, in quanto i trasgressori modificano le credenziali di accesso impedendo al proprietario di rientrarvi. Ecco qualche consiglio su come procedere per tentare di recuperare l'account.

Nel caso in cui non si riesca più ad accedere, sarà importante avvisare tempestivamente i propri contatti più stretti per avviare una segnalazione di massa verso Instagram, che, dopo gli opportuni controlli, potrà provvedere al recupero o alla chiusura dell’account.

Ciò probabilmente non servirà ad impedire la conservazione e spesso la vendita, da parte del ladro, di dati strettamente confidenziali.

Si raccomanda, perciò, molta attenzione verso tecniche di furto dei dati, come le pishing mail, e l’uso di password abbastanza complicate da scoraggiare gli hacker, nonché un ricambio cadenzato di queste.