Cominciano i saldi, ma quali sono i diritti dei clienti? Ecco cosa bisogna sapere

Stanno per cominciare i saldi invernali. Ecco quali sono i diritti dei clienti per non cadere vittime di truffe o comportamenti poco trasparenti.

I saldi invernali stanno per cominciare. Dopo le feste di Natale in cui abbiamo compiuto acquisti per fare i regali ai nostri cari, arriva anche il momento di coccolare un po’ noi stessi.

E quale miglior momento per farlo se non quando i negozianti mettono a disposizione sconti e offerte davvero convenienti? Sono tantissimi gli italiani che approfitteranno dei saldi questo inverno.

Attenzione, però, perché non sempre le offerte sono così convenienti come si vorrebbe far credere. Non solo, perché è bene sapere che i negozianti hanno l’obbligo di osservare alcune regole ben precise durante il periodo dei saldi e che, se le cose dovessero mettersi male, è importante sapere che il cliente ha dei diritti su cui non si può passar sopra.

In questa piccola guida, forniamo alcune indicazioni e informazioni che ci permetteranno di affrontare il periodo dei saldi con serenità, evitando potenziali truffe oppure di imbatterci in comportamenti poco trasparenti da parte dei venditori.

Questo ci permetterà di farci trovare pronti per quando cominceranno i saldi invernali in tutte le regioni.

Controllare i prezzi e i cartellini

La prima cosa da fare quando cominciano i saldi invernali, è non agire d’istinto. Molto spesso, la sola idea di star approfittando di un’incredibile offerta può farci abbassare la guardia e non renderci conto che, in realtà… non vi è alcuno sconto!

Il metodo migliore per proteggersi da questa eventualità è sempre confrontare i prezzi dei prodotti che ci interessano prima del periodo di saldi. In questo modo, saremmo in grado di distinguere tra offerte davvero conveniente e quelle che non lo sono affatto.

In merito a questo punto, è molto importante sottolineare che dallo scorso anno, durante il periodo dei saldi, i negozianti hanno l’obbligo di segnare sul cartellino 3 informazioni:

• il prezzo di partenza del prodotto

• il prezzo scontato durante i saldi

• la percentuale dello sconto

È importante, dunque, accertarsi che siano presenti tutte queste informazioni e, in caso di dubbi, chiedere chiarimenti direttamente al negoziante.

Regole e diritti dei clienti sui cambi e la garanzia

Durante i saldi, i negozianti possono adottare diverse politiche di reso o sostituzione dei prodotti non difettati. Ciò significa che non sempre sarà possibile chiedere di cambiare il prodotto acquistato, perciò dovremmo fare particolare attenzione se, per esempio, decidiamo di acquistare un capo senza prima provarlo in camerino.

Prima dell’acquisto, conviene chiedere informazioni circa la politica di reso, per sapere entro quanto tempo è possibile cambiare il prodotto e anche cosa succede qualora l’articolo non dovesse più essere disponibile.

Per quanto riguarda, invece, gli articoli difettati, il cliente deve sapere che può sempre richiedere il rimborso, la sostituzione o la riparazione.

Infatti, anche durante il periodo di saldi, i prodotti devono essere protetti da garanzia legale, motivo per cui, qualora il prodotto si rompesse o dovesse danneggiarsi, è possibile, entro un periodo ragionevole di tempo, chiedere la riparazione o la sostituzione.

Da questo punto di vista, è fondamentale conservare sempre lo scontrino. Ancora meglio, pagando con carta si ha la certezza di poter dimostrare di aver effettuato l’acquisto anche se lo scontrino è andato perso o si è usurato o sbiadito nel tempo.

Saldi e diritti dei clienti: l’importanza della trasparenza nelle promozioni

Durante il periodo dei saldi, come abbiamo in parte già visto, il negoziante deve rispettare alcune regole fondamentali di trasparenza.

Come già detto, per esempio, deve assicurarsi di indicare sul cartellino le informazioni in maniera chiara, così come essere trasparente circa le politiche di reso da lui adottate.

Non solo, perché tra gli obblighi c’è anche quello di garantire che la merce in saldo venga esposta separatamente da quella che non lo è. Questo proprio per evitare che il cliente possa compiere un acquisto indesiderato.

È bene sapere che, qualora le cose non stessero in questo modo, il cliente ha la possibilità di rivolgersi alla polizia municipale. Stessa cosa può avvenire qualora in cassa venisse praticato un prezzo diverso da quello indicato per il prodotto scelto.

Per concludere, ricordiamo sempre che i negozianti non possono più rifiutare pagamenti effettuati con la carta, anche se in periodo di saldi e non può, in alcun caso, aumentare i prezzi o applicare commissioni aggiuntive per i pagamenti effettuati con POS.

Saldi e diritti dei clienti: ultimi consigli

Per massimizzare i benefici dei saldi e evitare potenziali insidie, è consigliabile fare un'attenta analisi prima di effettuare acquisti impulsivi.

Prima di tutto, confrontiamo i prezzi delle offerte con quelli praticati prima dei saldi per assicurarci che la riduzione sia effettivamente conveniente. Possiamo anche verificare se ci sono ulteriori sconti o promozioni applicabili, ad esempio attraverso l'utilizzo di codici sconto online.

Una buona idea, inoltre, può essere utile leggere recensioni e feedback su prodotti specifici, se disponibili, per avere un'idea più chiara sulla qualità e sulla soddisfazione degli altri acquirenti.

Infine, non esitiamo a chiedere informazioni ai dipendenti del negozio riguardo ai dettagli delle offerte e delle promozioni in corso.