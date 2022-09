Non importa a quanto ammonti un debito, il pignoramento della pensione non può scendere al di sotto di 1.000 euro: questo è il nuovo “minimo vitale impignorabile".

Che si tratti delle rate del mutuo non pagate, di una condanna al risarcimento danni o di svariate cartelle esattoriali, esiste per legge un tetto massimo che non si può pignorare. Vale sia per gli stipendi dei lavoratori che per i pensionati e beneficiari di assegni sociali.

Questo limite serve a garantire una vita dignitosa al debitore che deve avere i mezzi a sufficienza per comprare generi alimentari, pagare le bollette, il canone di affitto e così via. Adesso il Governo ha deciso di innalzare questo limite a 1.000 euro, quasi 300 euro in più rispetto al passato. Il motivo è presto detto: l’inflazione e il rincaro dei prezzi richiede un necessario adeguamento del minimo vitale.

1.000 euro: è questo il nuovo limite impignorabile per le pensioni

Con un emendamento al decreto Aiuti bis, il “minimo vitale” impignorabile è stato aumentato a 1.000 euro. Ma cosa significa esattamente? Vuol dire che le pensioni non possono essere pignorate al di sotto dei 1.000 euro, cioè il doppio dell'importo dell’assegno sociale, come prevede l'articolo 545 del Codice di procedura civile:

“l'impignorabilità della pensione è pari al doppio della misura massima mensile dell’assegno sociale, con un minimo di 1.000 euro.”

Ciò non significa che non ci saranno più pignoramenti per i pensionati italiani. Le operazioni di recupero credito continueranno per le somme eccedenti ai 1.000 euro, sempre nel limite di un quinto fissato per legge. Ricapitolando:

prima della modifica, il minimo vitale del 2022 che non poteva essere pignorato era di 702,42 euro;

dopo l'emendamento al dl Aiuti bis i creditori non possono pignorare le somme al di sotto dei 1.000 euro, il nuovo minimo vitale (cioè il doppio dell’assegno sociale, 468,28x2=936,56 euro).

Cos’è il minimo vitale impignorabile

Per comprendere il beneficio apportato da questa novità, bisogna per prima cosa chiarire il concetto di minimo vitale impignorabile, o semplicemente “minimo vitale”. Si tratta di una somma - stabilita dalla legge - che non può mai essere pignorata al debitore, il quale non avrebbe i mezzi di sussistenza per vivere.

Stiamo parlando di una somma minima sulle pensioni che, nonostante i debiti accumulati, non può in nessun caso essere intaccata dalle azioni dei creditori o dell'Agenzia delle Entrate. Questo vale anche se il debitore non ha altri beni con cui saldare il creditore (ad esempio gioielli, automobile o mobili di valore). Quindi chi percepisce una pensione più bassa del minimo vitale non rischia in alcun caso di subire il pignoramento, nemmeno in minima quota.