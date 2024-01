Il saluto romano è reato? Ecco cosa prevede il reato di Apologia del fascismo

Durante una commemorazione in ricordo della strage di Acca Larentia, i militanti di estrema destra hanno più volte fatto il saluto romano. Quando è considerato reato? Quando non lo è?

Durante una commemorazione in ricordo degli esponenti del Fronte della Gioventù uccisi a Roma, il 7 gennaio 1978, militanti di estrema destra hanno più volte fatto il saluto romano.

Il fatto è accaduto il 7 gennaio del 2024, in un lasso di tempo molto breve, ma sufficiente a catapultare l’intero Paese negli anni del Ventennio fascista.

Allora di riapre nuovamente la questione, evidentemente, mai risolta del reato di apologia del fascismo e del saluto romano.

Tutti (o quasi) si chiedono quando sia reato, ma quando il saluto romano non è reato? La Cassazione sta per prendere una decisione in merito e nel testo andremo a vedere quali sono stati gli orientamenti applicati fino ad oggi.

Html Twitter Vimeo Youtube Instagram http://

Cos’è reato di apologia del fascismo

I fatti avvenuti il 7 gennaio 2024, durante la commemorazione della strage di Acca Larentia, riportano gli italiani con la mente indietro nel tempo.

Quella di Acca Larentia è una delle pagine tragiche degli anni di Piombo, quando militanti del Fronte della Gioventù furono uccisi il 7 gennaio 1978.

La sera del 7 gennaio, ha riportato nuovamente in auge la questione dell’apologia del fascismo. Durante la commemorazione, i militanti dell’estrema destra, davanti la sede del Msi, hanno ricordato i giovani con il saluto romano.

Un migliaio di braccia tese, al grido di “Camerati!”, viene chiamato il “presente” per i morti di Acca Larentia.

Cos’è il reato di apologia del fascismo? Nell’ordinamento italiano, il reato è stato introdotto dalla Legge Scelba, dal nome dell’allora ministro dell’Interno. La norma attua la XII disposizione transitoria della Costituzione che vieta, molto esplicitamente:

[…] la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista.

Sono sorti diversi dilemmi attorno alla norma. Il saluto romano è reato se alimenta concretamente la ricostituzione del Partito fascista o è sufficiente, per essere tale, solo il pericolo astratto? Prima di soffermaci su una questione che, nei fatti, è molto complessa, facciamo un passo indietro, parlando e spiegando cosa prevedono la Legge Scelba e la Legge Mancino.

Le due norme, prima di una risposta dalla Cassazione, dovrebbero rispondere alla domanda: quando non è reato il saluto romano?

Fare il saluto romano è reato?

La Legge n. 645 del 20 giugno 1952, più comunemente nota con il nome di Legge Scelba, è la normativa di riferimento per lo scioglimento del partito fascista.

All’articolo 1, infatti, chiarisce subito cosa si intende per «riorganizzazione del disciolto partito fascista».

L’articolo 2 della Legge stabilisce quali sono le conseguenti sanzioni penali per chi viene condannato per il reato di apologia del fascismo.

In particolar modo, il reato avviene quando vengono esaltati esponenti, fatti, principi o metodi del fascismo oppure le stesse finalità antidemocratiche proprie del partito fascista.

Il saluto romano potrebbe, a ragione, rientrare in questi comportamenti. Nella fattispecie, però, la questione è molto più complessa. Per quale motivo? La Legge del 1952 attua il divieto costituzionale di rifondazione del partito fascista e le manifestazioni nostalgiche sarebbero reato solo se aumentano il pericolo reale e concreto che quella stessa rifondazione avvenga.

Cosa prevede la Legge Mancino

C’è anche una seconda legge che si occupa della punibilità delle manifestazioni a stampo fascista: la Legge n. 2025 del 25 giugno 1993, ovvero la Legge Mancino.

Si tratta di un provvedimento che ha introdotto una serie di norme volte al contrasto delle discriminazioni razziali, etniche e religiose.

La ratio della legge è quello di punire tutti coloro che diffondono idee basate sull’odio e sulla superiorità razziale o chi crea e partecipa ad organizzazioni che si fondano su tali idee.

Se la Legge Scelba potrebbe trovare difficile applicazione in merito a quegli atteggiamenti nostalgici; la Legge Mancino, invece, proibisce la creazione di organizzazioni ispirate ai suddetti valori e vieta l’esposizione di bandiere oppure l’esibizione di slogan e simboli proprie di tali organizzazioni.

Quando il saluto romano non è reato

Sul piano giuridico, però, non c’è una vera e propria soluzione. La Corte di Cassazione dovrebbe stabilirlo una volta per tutte nei prossimi giorni, proprio nel momento più caldo in cui si infiamma la polemica politica, dopo i saluti romani in via Acca Larentia.

Il 18 gennaio, le Sezioni unite si riuniranno per affrontare la questione, ma nell’attesa, analizziamo quando il saluto romano non è reato alla luce della Legge Scelba e della Legge Mancino.

Secondo le interpretazioni più diffuse negli ultimi anni, non è reato fare il saluto fascista se non c’è il pericolo concreto di riorganizzazione di un nuovo partito fascista o del perseguimento di qualsivoglia finalità antidemocratiche e discriminatorie.

Alla luce di ciò non costituirebbe reato fare il saluto romano ad una commemorazione.

Per esempio, la Corte di Cassazione ha annullato la condanna in appello per le quattro persone che, il 25 aprile 2016, fecero il saluto fascista al cimitero Maggiore.

Cosa accadrà da ora in poi? Non ci resta che attendere la decisione, si spera, definitiva della Cassazione.

Leggi anche: Saluto romano e apologia di fascismo, ecco cosa ha detto La Russa