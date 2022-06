Chi paga quando un soggetto che ha difficoltà a deambulare vuole costruire uno scivolo per disabili? Ecco cosa dice la legge in merito e come si ripartiscono le spese di condominio.

Se un disabile vuole costruire uno scivolo all'interno del condominio, i condomini potranno opporsi? Se sì, in quali casi? In questo articolo risponderemo a questi quesiti e vedremo, inoltre, chi paga la realizzazione di queste strutture mobili.

Vediamo, dunque, che cosa dice la legge in merito a tale questione e quali sono le cose che possono fare i disabili e i condomini per far valere le proprie ragioni.

Un disabile può obbligare il condominio a realizzare una rampa o uno scivolo? Cosa dice la legge

La legge stabilisce che nessun soggetto disabile oppure un anziano possa obbligare gli altri condomini alla realizzazione di una rampa oppure di uno scivolo apposito per le proprie esigenze.

Ciò nonostante, costui avrà la possibilità di poter richiedere all'amministratore di condominio di riunire gli altri condomini in un'assemblea condominiale, all'interno della quale si delibererà su questa specifica tematica.

Dopodiché, sarà, appunto, l'assemblea condominiale a dover decidere in merito alla sua richiesta e, dunque, ad accogliere oppure a rigettare l'istanza relativa alla realizzazione di rampe o di scivoli per disabili.

Nel caso in cui la richiesta venga accettata dai condomini, allora le spese saranno ripartite in maniera equa da tutti, in base ai millesimali posseduti.

Altrimenti, qualora l'istanza venga rigettata, allora il disabile o l'anziano con problemi di deambulazione potrà effettuare altre procedura che vedremo più in avanti.

Come funziona la delibera dell'assemblea condominiale

L'assemblea condominiale relativa alla costruzione di rampe o di scivoli all'interno di un condominio viene disciplinata dalle disposizioni che sono previste all'interno del DPR n. 236 del 14 giugno 1989, le quali dispongono in merito ai requisiti sul quorum e sulla maggioranza dei voti espressi.

In particolare, questa disciplina è stata successivamente modificata mediante l'introduzione della riforma del 2012.

E, perciò, ad oggi, per l'approvazione della richiesta di realizzare uno scivolo per disabili, è necessario il voto favorevole della maggioranza dei soggetti presenti all'assemblea condominiale. Questo purché rappresentino almeno la metà dei millesimi del condominio.

Che cosa può fare il disabile se il condominio rigetta la sua richiesta

Qualora dall'assemblea condominiale venga fuori una delibera di rigetto della richiesta del disabile di costruire una rampa oppure uno scivolo, quest'ultimo potrà, comunque, installare, a proprie spese, qualsiasi struttura mobile, come ad esempio:

ascensori;

montascale;

rampe;

scivoli.

Inoltre, avrà la possibilità anche di allargare:

gli ingressi;

le porte.

Qualora provveda alla costruzione di questi strumenti a proprie spese, il soggetto disabile sarà l'unico che potrà usufruirne.

Inoltre, potrà contestare qualsiasi altro condomino che, non avendo contribuito alle spese per la costruzione, provveda all'utilizzo di tali strumenti.

Resta ferma, però, la possibilità per i condomini di contribuire, anche in un secondo momento, versando la somma dovuta, in modo da poter utilizzare le strutture mobili che sono state realizzate.

Tuttavia, ci sono delle circostanze nelle quali gli altri condomini avranno la possibilità di opporsi alla costruzione di quest'ultime, qualora dovessero creare un disturbo a livello architettonico.

Quando possono opporsi i condomini

Sia quando è stato votato in maniera favorevole all'interno dell'assemblea condominiale e sia quando la costruzione dello scivolo per disabili è stata decisa e pagata a proprie spese da quest'ultimo, i condomini potranno opporsi quando possibile.

In particolare, questi ultimi potranno presentare opposizione all'abbattimento delle barriere architettoniche, qualora esse rendano impossibile o, comunque, estremamente complicato l'utilizzo delle aree comuni.

Un breve esempio che può rendere bene l'idea è la costruzione di uno montascale per disabili che viene costruito in delle scale condominiali strette e che, dunque, ostruisce il passaggio degli altri condomini, i quali non riescono più a salire e scendere dalle scale in maniera idonea.

Inoltre, di recente, la Corte di Cassazione ha pronunciato una sentenza attraverso la quale le delibere che vengono emanate all'interno dell'assemblea condominiale non producono i loro effetti qualora portino le seguenti problematiche che riguardano:

l'estetica e il decoro architettonico dell'edificio;

la sicurezza e la stabilità dell'edificio;

l'impossibilità o la difficoltà di accedere a delle aree comuni, anche se si tratta di un solo condomino.

Quando non possono opporsi

Invece, i condomini non potranno effettuare alcuna opposizione all'abbattimento delle barriere architettoniche, qualora gli impedimenti che abbiamo elencato precedentemente, possano essere evitati attraverso:

la rimozione degli scarichi;

la demolizione delle murature e dei rivestimenti.

Queste disposizioni sono previste all'interno del nostro ordinamento giuridico in modo da rispettare il principio della solidarietà sociale e, dunque, dando a tutti la possibilità di usufruire di un edificio.