A tutti noi può capitare di trovare un portafoglio o altro oggetto di valore per strada, in metro o in qualsiasi altro luogo pubblico. Non tutti, però, sanno che, se si rispettano tutti gli obblighi civili e morali, spetta una ricompensa.

A tutti noi può capitare di trovare un portafoglio o altro oggetto di valore per strada, in metro o in qualsiasi altro luogo pubblico. A questo punto, ci si trova di fronte a una scelta: intascare il tesoro trovato oppure restituirlo al legittimo proprietario.

Molti concordano sul fatto che sia buona norma cercare il proprietario del bene oppure rivolgersi ai carabinieri o all’ufficio comunale. Non tutti, però, sanno che, se si rispettano tutti gli obblighi civili e morali, spetta una ricompensa. Una percentuale, ben definita dal nostro Codice Civile, per aver dimostrato di essere onesti cittadini.

È chiaro, infatti, che qualora, trovando soldi o altri oggetti di valore, non ci si rivolge alle autorità competenti, si stia commettendo un illecito civile e che c’è il rischio di imbattersi in una sanzione pecuniaria. Quello che in molti non sanno è che anche il titolare del bene ritrovato ha degli obblighi da assolvere nei confronti di chi ha denunciato la perdita.

Cosa devo fare se trovo un portafoglio per strada

Per prima cosa, è fondamentale sapere che, nel momento in cui si trova un portafoglio per strada o anche un qualsiasi altro oggetto di valore (in caso di ritrovamento di denaro contante, di un cellulare e così via), si ha innanzitutto il dovere di risalire al titolare di quel bene.

Nel caso del ritrovamento di un portafoglio, risalire all’identità di chi lo ha perso potrebbe non essere impossibile. Questo perché, per legge, si ha il diritto di rovistare tra i documenti presenti nel portafoglio alla ricerca di indizi riguardanti il proprio titolare, per esempio dalla carta d’identità, dalla patente di guida, dal badge da lavoro ecc.

Va detto, però, che ritrovare il titolare non è negli obblighi di chi ritrova l’oggetto. Questi, infatti, dovrà semplicemente recarsi all’ufficio oggetti smarriti del Comune in cui è stato ritrovato e consegnarlo.

È anche chiaro che non si può restituire il borsellino senza soldi, lasciando invece altri documenti all’interno.

Una volta fatto questo, si ha anche la possibilità di richiedere un documento che certifichi il ritrovamento e la successiva (e tempestiva) consegna del bene all’ufficio pubblico.

In alternativa, è anche possibile consegnare l'oggetto trovato ai carabinieri.

Cosa succede se il proprietario del portafoglio non viene identificato

Una volta portato l’oggetto ai carabinieri oppure all’ufficio oggetti smarriti del Comune, quest’ultimo provvederà a pubblicare il ritrovamento nell’albo pretorio, cioè quel luogo in cui vengono diffusi tutti gli annunci che la pubblica amministrazione intende condividere con i propri cittadini (per esempio, nel portico esterno dell’ufficio comunale oppure online tramite il sito internet istituzionale).

L’annuncio deve essere pubblicato per almeno due domeniche e l’annuncio deve essere fissato per 3 giorni consecutivi.

A questo punto, possono avvenire due cose: o il proprietario del bene si fa avanti e dimostra che quel bene è di sua proprietà oppure il proprietario non viene mai identificato.

In quest’ultimo caso, per legge, c’è la possibilità che quel bene trovato possa diventare di possesso di colui che lo ha trovato. Questo, però, può avvenire solo se, dopo un anno dalla data di pubblicazione dell’avviso, il proprietario dell’oggetto non viene mai ritrovato.

Se questo succede, chi ha ritrovato l’oggetto ha il diritto di diventarne proprietario. È possibile, in questi casi, che ritirando l’oggetto venga chiesto di pagare una somma per le spese di custodia.

Quanto mi spetta di ricompensa?

Abbiamo visto cosa succede qualora il proprietario del portafoglio smarrito non venga mai alla luce. Ma cosa succede, invece, se il proprietario viene identificato?

Come accennato all’inizio, chi ha ritrovato il bene ha diritto a una ricompensa. Il proprietario dell’oggetto, inoltre, ha il dovere di garantire una percentuale. La corresponsione del premio, infatti, non è facoltativa e sta solo al ritrovatore scegliere se accettare o meno la ricompensa.

A stabilire la percentuale a cui si ha diritto è il Codice Civile che, all’articolo 930, dispone che:

"Il proprietario deve pagare a titolo di premio al ritrovatore, se questi lo richiede, il decimo della somma o del prezzo della cosa ritrovata."

Non solo, perché l’articolo chiarisce anche che se il valore dell’oggetto ritrovato è inferiore a 5,16 euro, tale percentuale è stabilita al 10%, mentre se il valore è superiore a questa cifra la percentuale spettante è del 5%.

Leggi anche: Furto di bancomat, quando la banca restituisce l'intera somma

Cosa rischio se non lo restituisco

Trovando un portafoglio o un altro oggetto di valore per strada, per esempio un cellulare, si può incappare nella tentazione di prendere l’oggetto e intascarlo, senza in alcun modo tentare di risalire al proprietario né portarlo alle autorità competenti.

Ebbene, in questo caso si commette un illecito civile. Sono previste sanzioni pecuniarie tra 100 e 8.000 euro, a seconda della gravità del fatto stabilita dal giudice.

Fino solo a pochi anni fa, trovare un oggetto smarrito e non restituirlo costituiva reato e si poteva rischiare fino a un anno di carcere.