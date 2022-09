Non tutte le separazioni e i divorzi avvengono pacificamente. Un coniuge, infatti, può incolpare e accusare l'altro della fine del matrimonio. Si parla in questo caso di separazione per colpa. Ma quali sono le conseguenze?

Non tutti i matrimoni hanno un futuro roseo e felice. Ci sono casi in cui i coniugi non vanno più d’accordo e l’unione è destinata a finire. L’unica soluzione, allora, è chiedere prima la separazione e, successivamente, il divorzio.

La separazione o il divorzio possono avvenire pacificamente, quando entrambe le parti sono pienamente consapevoli di trovarsi in un’unione che non funziona e che è destinata a finire. Quando c’è piena consapevolezza, l’iter da seguire risulta molto più snello e agile.

Ma non sempre la situazione si presenta tale. Molte volte i coniugi non si separano bonariamente e il rapporto burrascoso li porta a farsi causa. Cosa accade? Quando si verifica una circostanza del genere, uno dei due coniugi potrebbe arrivare a richiedere la separazione per colpa.

Che cosa vuol dire? Cosa comporta? Non perdiamoci in ulteriori anticipazioni e andiamo a fornire tutte le spiegazioni utili.

Cosa comporta la separazione per colpa

Il tema della separazione e del divorzio non è sicuramente molto felice, sia per le coppie che vivono una relazione stabile e rosea, che per quelle con problemi e che sono prossime a ricorrere a questi istituti.

Nel momento in cui due coniugi non vanno d’accordo, l’unica soluzione, oltre che il primo passo da fare è ricorrere alla separazione. Il divorzio, infatti, si potrà richiedere solo dopo un periodo di separazione di sei mesi o di un anno, a seconda della situazione.

In base all’accordo o meno dei coniugi, separarsi sarà più semplice o più complicato. Nel secondo caso, infatti, uno dei due coniugi può addebitare la causa della fine del matrimonio all’altro. Si parla, allora, di separazione per colpa. Nel caso specifico, ciò vuol dire che uno dei due coniugi può far causa all’altro e accusarlo della fine dell’unione. Andando in tribunale, nella separazione giudiziale, le condizioni vengono stabilite da un giudice. In questo caso, le tempistiche si allungano di molto, rispetto a quando i coniugi sono d'accordo e si agisce consensualmente.

Come prevede l’articolo 151 del Codice Civile:

“La separazione puo' essere chiesta per causa di adulterio, di volontario abbandono, eccessi, sevizie, minacce o ingiurie gravi”.

Come si evince, si richiede la separazione per colpa quando un coniuge non adotta una condotta conforme ai doveri matrimoniali. Analizziamo, qui di seguito, quando è possibile richiederla.

Quando si può chiedere la separazione per colpa

Dobbiamo sempre riferirci a quanto disposto e stabilito dal Codice Civile. Quali sono i comportamenti che portano un coniuge ad accusare l’altro per la fine del matrimonio?

I doveri fondamentali del matrimonio che non si devono violare sono stabiliti dall’articolo 143 del Codice Civile e sono i seguenti:

la fedeltà reciproca;

abitare sotto lo stesso tetto;

contribuire ai bisogni familiari e collaborare nell’interesse della famiglia;

assistenza materiale e morale.

Ovviamente, si deve sempre verificare che queste violazioni siano effettive e che abbiano causato la fine del matrimonio. Ciò vuol dire che il comportamento non conforme a quanto stabilito dal Codice Civile non deve essere la conseguenza di problemi e crisi già esistenti, ma deve essere la causa effettiva dell’impossibilità di continuare la convivenza e il rapporto di coppia.

Cosa comporta il divorzio per colpa

Abbiamo parlato delle cause, non ci resta che spiegare quali sono le conseguenze del divorzio per colpa.

Qualora il coniuge accusato venga ritenuto colpevole, rischia conseguenze sul piano economico. Per esempio, non potrà più ricevere l’assegno di mantenimento, se si tratta del coniuge economicamente svantaggiato. Tuttavia, potrebbe conservare il diritto agli alimenti, qualora questo sia espressamente previsto e anche perché sono necessari alla sopravvivenza.

Non potrà più avere neppure i diritti successori, ma in caso di morte e se beneficiario degli alimenti potrà avere un assegno vitalizio. Perde i diritti successori, però, quando il matrimonio è terminato definitivamente.

Oltre a queste due conseguenze, il coniuge accusatorio potrebbe anche richiedere un risarcimento danni per aver subito gravi pregiudizi anche da un punto di vista psicologico, sempre che vi sia un collegamento accertato della violazione degli obblighi matrimoniali con la fine dell’unione.

Quando si può rifiutare il divorzio

Affrontiamo un’ultima questione. Si può rifiutare il divorzio? Quando il coniuge richiede la separazione o il divorzio consensuale non necessariamente l’altro deve accettare l’accordo proposto; potrebbe anche rifiutarsi.

Ovviamente, nel momento in cui viene rifiutata la separazione o il divorzio consensuale, non si può fare lo stesso quando si viene chiamati davanti ad un giudice.

Pertanto, abbiamo già risposto alla domanda: la proposta d’accordo si può rifiutare, ma non si può rifiutare e impedire la separazione e il divorzio giudiziale, ovvero quando si viene chiamati davanti ad un giudice in tribunale.