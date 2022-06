Come funzionano i servizi sociali? Quali prestazioni compiono? Dall'assistenza a domicilio alle attività infermieristiche, gli interventi di sostegno svolti dall'assistenza sociale sono davvero molti, li vediamo in questo articolo.

Frequentemente si sente parlare dei servizi sociali e della loro importanza all’interno della società. Grazie al supporto dell’assistenza sociale molte persone in difficoltà riescono a ricevere il corretto aiuto tramite interventi mirati e specifici. In Italia come in molti Paesi, l’erogazione del servizio è spesso gratuita o agevolata in modo tale che più persone possibili possano beneficiare di assistenza in caso vi siano condizioni di disagio. Vediamo nel dettaglio di cosa si occupa un operatore sociale e in quali settori è spesso necessario il suo intervento.

Cosa sono i servizi sociali?

Per spiegare cosa sono si può partire da una semplice definizione: tali servizi includono tutte quelle attività che hanno lo scopo di assicurare sostegno a chi si trova in una situazione di difficoltà. Gli operatori che lavorano al loro interno sono laureati in materie umanistiche o relative alle politiche sociali.

“L’assistenza sociale comprende l’insieme di compiti della pubblica amministrazione consistenti nella fornitura di prestazioni, normalmente gratuite, dirette all’eliminazione delle disuguaglianze economiche e sociali all’interno della società”

I valori su cui si fonda l’assistenza sociale sono umanitari e democratici. La missione è quella di perseguire la giustizia sociale, il rispetto per le diversità, l’uguaglianza, i diritti umani e la dignità di ogni persona.

Quando intervengono e tipologie di intervento

I servizi sociali si occupano di diversi tipi di problematiche: dalle famiglie agli anziani, dai bambini agli immigrati sono capaci di studiare misure efficaci per ridurre o meglio ancora eliminare la causa o la condizione di disagio. Gli interventi che propongono sono relativi a molteplici sfere, come la salute psicologica o quella fisica.

Nello specifico, essi intervengono:

nei casi di violenza familiare, soprattutto se sono coinvolti minori

quando i genitori non riescono a provvedere ai bisogni della prole

sostenendo persone disabili e anziani

In alcuni casi è d’obbligo effettuare una segnalazione agli operatori dei servizi sociali, in particolare nei casi di abbandono di un minore o in quelle famiglie in cui i genitori non riescono ad occuparsi dell’educazione del figlio o sostenerlo economicamente.

Come facilmente intuibile le condizioni di salute fisica e mentale del soggetto minorenne sono particolarmente delicate ed è quindi obbligatorio segnalare ogni caso in cui si trovi in pericolo o in situazioni poco adatte al suo sviluppo psicofisico. È indispensabile segnalare tutti i casi in cui il minore sia vittima di prostituzione o quando per qualsiasi motivo sia trasferito in comunità o in un istituto di cura.

Come si fa una segnalazione ai servizi sociali

Qualsiasi privato cittadino può effettuare una segnalazione agli organi competenti. Soggetti impegnati in lavori a contatto con persone fragili sono spesso coinvolti in queste dinamiche, ad esempio a scuola o in ospedale non è raro che si verifichino eventi in cui il personale deve segnalare situazioni difficili agli assistenti sociali.

La richiesta avviene sia oralmente che in forma scritta, ma si può anche segnalare in forma anonima se l’individuo si sente a rischio nel fornire le proprie generalità. Gli operatori incaricati intervengono in quei casi in cui i cittadini necessitano di un aiuto per risollevarsi e riemergere da situazioni di difficoltà.

Di quali settori si occupano?

Come si è potuto intuire, l’assistenza sociale lavora su più fronti, nello specifico:

settore minori e giovani;

settore anziani;

settore immigrazione;

settore disabili;

settore marginalità;

Uno fra i più citati è sicuramente il ramo che si occupa di fornire assistenza ai giovani e in particolare ai minorenni. In questi casi gli assistenti sociali si impegna a creare spazi adeguati a svolgere attività educative e culturali. Non è raro trovare centri estivi o doposcuola che si dedicano alla riabilitazione di minori.

Un'altra tipologia di attività è quella indirizzata alle persone anziane. Tra i principali compiti degli assistenti sociali ci sono la fornitura di pasti a domicilio e il sostegno nel trasferire la persona in una struttura adeguata, come ad esempio una RSA per la riabilitazione. I familiari possono fare domanda direttamente al Comune di residenza dove l’operatore dopo alcuni colloqui conoscitivi studierà il progetto assistenziale migliore per il soggetto da aiutare.

Il lavoro dell’assistenza sociale è fondamentale anche in quei casi in cui una persona immigrata si trova a doversi inserire in un nuovo Paese, con una lingua e spesso una cultura differente. In tal caso si offre supporto agli individui provenienti da altre nazioni a trovare un ambiente favorevole che possa ridurre al minimo le incertezze causate dall’ingresso in un nuovo Stato.

Quando si parla di servizio sociale non si può fare a meno di pensare all’aiuto fornito verso le persone disabili e alle loro famiglie. In questi casi vengono realizzate diverse attività volte ad integrare la persona nella società. Interventi domiciliari e di sostegno al lavoro sono fondamentali per una vita dignitosa di ogni cittadino, specialmente per i soggetti invalidi. In buona sostanza, questo sistema assistenziale è necessario a ridurre la marginalizzazione e le differenze, così che nessuno resti escluso lavorativamente e culturalmente. Grazie alle loro competenze psicologiche e sociologiche, gli operatori sociali sono in grado di inquadrare la situazione di ogni individuo che chieda aiuto o sia in difficoltà, e quindi stilare un programma di riabilitazione adatto.

Assistenti sociali: quando tolgono i figli?

Come accennato sopra, i servizi sociali intervengono ogniqualvolta vi sia un disagio vissuto da un minore, questo vuol dire che agiscono anche quando un genitore o i genitori non possono più provvedere ai suoi bisogni.

Attenzione però, non basta la condizione di povertà per togliere un figlio ad una madre o ad un padre, bisogna che vi sia una profonda trascuratezza da parte loro nei confronti del minore, tale per cui egli viva una vita poco salutare.

Spesso gli operatori sociali intervengono in casi molto difficili, quali la presenza di genitori alcolisti o che fanno uso di droghe, o quando si è di fronte a bambini che subiscono maltrattamenti e violenze.

Ma a chi viene affidato il minore vittima di condizioni di questo tipo?

Il giudice dispone che il figlio venga trasferito: