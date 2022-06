Se hai ricevuto una casa in donazione, magari dai tuoi genitori, forse sei tentato di metterla in affitto per arrotondare. Questa pratica non è vietata dalla legge, bisogna però fare attenzione ad alcune cose.

Hai ricevuto una casa in donazione e a questo punto hai dei dubbi e vuoi sapere se puoi affittarla? La risposta è sì, ma comunque la legge prevede il rispetto di alcune specifiche condizioni. Mentre la vendita di una casa donata richiede molto più tempo, l'affitto prevede delle tempistiche più brevi. Una regola importante che, però, bisogna seguire è quella relativa allo spostamento della residenza. Scopri quando e dove spostarla per non perdere i benefici fiscali.

É possibile affittare una casa ricevuta in donazione?

La donazione, che viene molto utilizzata ad esempio quando un genitore decide di lasciare la propria abitazione ad un figlio, presuppone che quest'ultimo abbia delle agevolazioni economiche e fiscali nel momento in cui sposta la residenza all'interno dell'immobile.

Il dubbio è se, nel momento in cui quest'ultimo concederà in locazione l'appartamento che gli è stato donato, allora perderà il diritto alle agevolazioni di cui ha usufruito, e dovrà, invece, restituire quanto gli spettava fino a quel momento.

L'ordinamento giuridico nazionale prevede solamente l'impossibilità di vendere la prima casa entro un determinato periodo di tempo e, invece, non dice nulla per quanto riguarda l'affitto di una casa ricevuta in donazione.

Perciò, sarà possibile inziare una locazione anche se per l'acquisto è stato utilizzato il bonus prima casa e sia, logicamente, se non se ne è usufruito. E, cosa ancora più importante, non si dovranno restituire gli sconti fiscali godute fino a quel momento.

Queste condizioni, però, saranno valide solamente nella circostanza in cui il soggetto che concede in affitto il proprio immobile rispetti requisiti e condizioni che riguardano la residenza; in caso contrario perderà tali diritti.

Affittare una casa ricevuta in donazione: cosa bisogna sapere

Chi affitta una casa ricevuta in donazione non potrà tenere la propria residenza all'interno dell'immobile se lo mette in locazione, ma dovrà necessariamente spostarla. Però, bisogna tenere presente che questa scelta inciderà notevolmente sull'aspetto economico e fiscale.

In particolare, per non dover restituire nulla all'Agenzia delle Entrate, bisogna obbligatoriamente spostare la propria residenza all'interno dello stesso Comune nel quale è situata l'abitazione che viene concessa in donazione.

Qualora, invece, si decida di spostare la propria residenza al di fuori del Comune in questione, si perderà il diritto di mantenere tutti gli sconti di cui si è usufruito e si dovrà, quindi, pagare quanto dovuto al momento della stipula dell'atto di donazione.

Ma per quanto tempo, poi, bisognerà mantenere la residenza nello stesso Comune?

Residenza nello stesso Comune, i limiti previsti dalla legge

L'ordinamento giuridico nazionale dispone che il donatario non potrà rivenderla entro un periodo di tempo che sia inferiore a cinque anni. Ma, la legge, invece, non prevede nulla per quanto riguarda l'opzione dell'affitto dell'immobile donato.

L'Agenzia delle Entrate a questo proposito è intervenuta chiarendo che risulta possibile spostare la propria residenza al di fuori del Comune nel quale è situato l'immobile donato, solamente una volta che siano trascorsi diciotto mesi dall'atto notarile; in caso contrario si perderanno i benefici economico-fiscali.

Per cui, se si vuole affittare una casa che ci è stata donata, è possibile farlo, ma è consigliabile non spostare la residenza in un altro Comune, se non si vogliono perdere e se si vogliono, dunque, mantenere i benefici fiscali di cui si è goduto in precedenza.

Si può vendere una casa ricevuta in donazione?

L'ordinamento giuridico nazionale dispone espressamente che è possibile vendere una casa ricevuta in donazione, ma solamente una volta che siano trascorsi cinque anni dalla data in cui è stato effettuato il rogito qualora si sia usufruito del bonus prima casa.

Perciò, la disciplina relativa alla vendita di un immobile donato risulta differente rispetto alla circostanza in cui quest'ultimo venga concessa in locazione. Infatti, la legge prevede, in maniera esplicita, il divieto di vendere prima di cinque anni dall'atto di donazione.

Per cui, se il soggetto che ha ricevuto in donazione un appartamento intende andarsene da quest'ultimo entro il suddetto periodo di tempo, allora dovrà necessariamente optare per l'affitto, tenendo comunque presente che dovrà tenere la residenza all'interno dello stesso Comune se non vorrà perdere le agevolazioni economiche fiscali di cui ha goduto precedentemente.

Donazione e compatibilità con il "bonus prima casa"

Abbiamo visto che non è possibile vendere la propria abitazione che ci è stata concessa in donazione prima del termine di cinque anni, qualora alla stipula dell'atto si abbia usufruito del bonus prima casa. Esiste, però, un'eccezione a questa regola, dal momento che la vendita non è vietata, qualora si decida di corrispondere tutti gli sconti e tutte le detrazioni di cui si è usufruito in precedenza.

Perciò:

se si vende prima dei cinque anni, si dovranno restituite le detrazioni sulle imposte e pagare le sanzioni dovute;

se si vende dopo i cinque anni, non si dovrà restituire nulla;

se si affitta prima dei diciotto mesi, si dovrà spostare la residenza all'interno dello stesso Comune;

se si affitta dopo i diciotto mesi, si potrà spostare la residenza al di fuori del Comune.

I requisiti per ottenerlo

Per poter ottenere il bonus prima casa, il nostro Stato richiede che i potenziali beneficiari dispongano e rispettino una lista di requisiti, sia al momento della stipula dell'atto e sia in un momento successivo a quest'ultimo.

Qualora tali requisiti non fossero, invece, rispettati, i benefici derivanti dal bonus prima casa verrebbero meno e il beneficiario dovrà versare tutte le imposte dovute, senza alcuna detrazione, ed, eventualmente, anche le relative sanzioni, in misura pari al 30% dell'imposta da versare.

Ecco quali sono i requisiti che bisogna necessariamente possedere per poter beneficiare del bonus prima casa. In particolare, occorre:

non essere titolari di un'altra abitazione all'interno dello stesso Comune;

non aver usufruito dello stesso bonus per un'altra abitazione;

che la nuova abitazione non sia classificata come di lusso (A/8 o A/9);

spostare la residenza nella nuova abitazione entro diciotto mesi dalla stipula dell'atto;

non vendere l'abitazione prima che siano trascorsi cinque anni, salvo particolari esigenze comprovate di carattere straordinario.

