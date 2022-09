La legge italiana non vieta di tenere un furetto in casa come animale da compagnia, tuttavia ci sono alcuni obblighi da parte del proprietario da rispettare, esattamente come accade per i padroni di cani e gatti.

Si può tenere un furetto in casa? La risposta non è scontata e sull’argomento c’è parecchia confusione.

È vero che esiste il furetto selvatico, ma non è questa la specie alla quale ci riferiamo normalmente quando pensiamo a questo animale. In linea generale, infatti, ci si riferisce proprio al furetto domestico (mustela putorius furo) che rientra a tutti gli effetti tra gli animali d’affezione.

Non si tratta nemmeno di un roditore, come molti pensano, bensì di un mustelide, è carnivoro e veniva addomesticato già da Greci e Romani per la caccia al coniglio.

Insomma, il rapporto tra quest’animale e l’uomo è molto antico e, al pari di un cane o un gatto, si tratta di un pet che stabilisce un vero e proprio rapporto con il proprio umano e che soffre non poco la solitudine.

Per prima cosa, quindi, se si ha intenzione di adottare un furetto è bene informarsi a lungo sulle caratteristiche di questo pet, in modo da verificarne la “compatibilità” con il proprio stile di vita.

Inoltre, esattamente come per i padroni di cani e gatti, anche il proprietario del furetto deve tenere in considerazione alcuni obblighi, per esempio per quanto riguarda la registrazione all’Anagrafe degli animali d’affezione o per i viaggi all’estero.

Il furetto è un animale domestico: quali sono gli animali d’affezione

Molte persone sanno che non è possibile tenere in casa animali selvatici secondo la legge italiana.

Come già accennato, però, il furetto è un animale domestico a tutti gli effetti e rientra tra gli animali d’affezione, definiti giuridicamente dall’art. 1, comma 2, del Dpcm del 28 febbraio 2003:

"si intende per “animale da compagnia” ogni animale tenuto, o destinato a essere tenuto, dall’uomo, per compagnia o affezione senza fini produttivi o alimentari […]"

Inoltre, il Regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento Europeo individua, tra le specie considerate animali da compagnia, oltre a cani e gatti anche furetti, pesci tropicali, roditori e conigli domestici, anfibi e rettili, uccelli (in questi ultimi due casi esistono alcune specie che possono essere tenute in casa, mentre altre no).

Cosa bisogna sapere prima di prendere un furetto e come essere in regola con la legge

Prima di scegliere di accogliere un animale in casa è sempre bene informarsi in maniera approfondita su quali sono le sue esigenze, il carattere, l’alimentazione corretta e tutto ciò che c’è da sapere per garantire benessere al proprio pet.

Oltre a questi elementi, però, è fondamentale anche cercare informazioni riguardo a eventuali obblighi che, se non rispettati, portano al rischio di incorrere in sanzioni, dalla tutela della salute dell’animale (e quella dei condomini) fino ai documenti obbligatori. Un altro caso particolare è quello di tenere un maiale come animale domestico, per cui ci sono particolari regole da rispettare.

Per quanto riguarda il furetto domestico, non tutti questi adempimenti sono obbligatori per legge. Alcuni, per esempio, devono essere tenuti in considerazione solo in alcune situazioni.

Furetto domestico, sono obbligatori microchip e iscrizione all’Anagrafe?

I proprietari di cani lo sanno già: in Italia, per i cani, è obbligatoria l’iscrizione all’Anagrafe degli animali d’affezione, pena la sanzione pecuniaria che può variare da 38 fino a 232 euro.

Discorso diverso vale per i proprietari di un furetto domestico che, da questo punto di vista, condividono con i padroni di gatti la possibilità, su base volontaria, di iscrivere il proprio animale all’Anagrafe.

In questo caso, il proprietario può rivolgersi ai servizi veterinari dell’ASL del Comune in cui risiede o ha il domicilio o, in alternativa, direttamente al veterinario, il quale provvederà anche all’applicazione del microchip e rilascerà, in seguito, il certificato di iscrizione all’Anagrafe al proprietario.

Obbligo microchip per il furetto domestico per viaggiare in UE

Ci sono, però, casi in cui è obbligatorio anche per gatti e furetti, l’iscrizione all’Anagrafe, nonché l’applicazione del microchip.

Questo accade quando è previsto un viaggio all’estero. Benché in linea generale non sia previsto l’obbligo di iscrizione all’Anagrafe, né l’applicazione del microchip, gatti e furetti che devono sostenere un viaggio oltre i confini nazionali devono essere obbligatoriamente identificati.

Il proprietario dell’animale, dunque, dovrà portarlo ad applicare il microchip, il quale è fondamentale per ottenere il passaporto europeo (necessario, così come anche per il cane, per muoversi oltre i confini nazionali). Sul passaporto vengono indicate diverse informazioni, tra cui il codice microchip, quello relativo alla vaccinazione antirabbica e i dati relativi al padrone e al veterinario che ha rilasciato il documento.

Dove comprare un furetto e quanto costa

Già diffusa in altri paesi, la pratica di acquistare o adottare furetti si sta lentamente facendo largo anche in Italia.

Di certo, è necessario porre molta attenzione al momento dell’acquisto di questo animale. Per prima cosa, va detto che il costo di un furetto è variabile. Si può pagare dai 150 ai 400 euro, a seconda della lunghezza o della colorazione del pelo.

Così come per cani e per gatti, l’alternativa migliore è sempre quella di scegliere di adottare un furetto rispetto all’acquisto in un negozio di animali o cercando, anche online, allevatori o altri annunci privati.