Si può tenere un riccio in casa? È una delle prime domande che dovresti porti se desideri un animale domestico e hai pensato a questo piccolo mammifero. La risposta, infatti, non è scontata e un passo falso potrebbe farti rischiare una sanzione.

Si può tenere un riccio in casa?

Ancor prima di cercare informazioni sulla sua dieta, sulle sue abitudini, sul suo carattere o su come accudirlo, questa è la domanda che dovresti porti se desideri un animale domestico e hai pensato a questo piccolo mammifero.

La risposta a questa domanda non è scontata. Benché, anche grazie al mondo del web, abbiamo esperienza di molte persone che detengono in casa propria una vasta gamma di specie diverse, è sempre bene informarsi a lungo per evitare conseguenze pecuniarie o addirittura penali.

Se è vero che, oggi come oggi, se si desidera un animale domestico non è d’obbligo optare per i soliti cani, gatti, criceti o canarini, lo è anche che non tutte le specie possono essere considerate animali d’affezione.

Per questo motivo, è importante prima di tutto capire quali sono le specie di riccio che la legge italiana permette di tenere in casa e quali, invece, sono considerate selvatiche.

Quali sono gli animali che si possono tenere in casa e cosa dice la legge

Se da un lato è possibile optare per un animale domestico che non sia il cane o il gatto, dall’altro è bene conoscere cosa dice la legge a proposito degli animali che possono essere tenuti in casa.

Per prima cosa, quindi, che tu voglia prendere un riccio o un altro animale che pensi possa essere considerato selvatico o non proprio domestico, dovresti prima di tutto conoscere la Convenzione di Washington (CITES) che elenca le specie animali che possono o non possono essere tenute in casa.

In linea generale, non è possibile tenere in casa gli animali selvatici. Se da una parte è semplice immaginare che animali come lupi oppure orsi non siano concessi, dall’altra le certezze vengono meno quando si tratta di piccoli animali come furetti, serpenti, uccelli o, appunto, ricci.

L’elenco CITES è vasto, ma per dare solo un’idea, ecco alcune specie che la legge permette di tenere in casa:

pappagalli;

iguane;

draghi barbuti;

serpenti (fatta eccezione per alcune specie);

furetti;

chinchilla;

tartarughe.

Tornando al riccio, vediamo quali sono le specie che possono vivere tranquillamente in casa e quali, invece, sono considerate animali selvatici e la cui detenzione non è permessa.

Quali specie di riccio esistono e quale si può tenere in casa

Ma cosa dice la Convenzione di Washington? Nella lista appena menzionata rientra anche una particolare specie di questo curioso animale: si tratta del riccio africano.

Di specie diverse ne esistono moltissime, ma, come evidenziato, solo una di queste può entrare nelle nostre case ed essere considerata domestica.

Per esempio, in Italia è illegale tenere in casa un riccio europeo, una specie autoctona del nostro territorio ed è considerato un animale selvatico. Giacché non è possibile, in Italia, tenere un animale selvatico in casa, dunque, qualora si decidesse di adottare uno di questi esemplari si rischierebbe di grosso.

Chi detiene animali selvatici rischia non solo pesanti sanzioni fino a 300.000 euro, ma anche l’arresto da 6 mesi a 2 anni.

Cosa fare se si trova un riccio in giardino

Alla luce delle informazioni appena fornite, appare chiaro che, nel caso uno di questi piccoli animali si aggirassero nel giardino di casa, non sarebbe mai una buona idea scegliere di farli diventare il nostro animale domestico.

Prima di tutto, non è semplice distinguere un riccio europeo da quello africano, perciò non è consigliabile affidarsi al proprio intuito e portarlo in casa. Meglio, piuttosto, offrire ospitalità, magari dandogli del cibo, facendo attenzione a non offrire cibo pericoloso (ad esempio, pane, latte, cioccolata o mandorle).

I ricci sono per lo più animali notturni, perciò non è sempre facile avvistarli. Quando capita, infatti, è probabile che l’animale non stia bene. Qualora ci si trovi di fronte a un riccio in difficoltà, malato o ferito l’idea migliore è non fare da sé, bensì contattare il Centro di Recupero Animali Selvatici di competenza nella Provincia in cui ci si trova.

Dove trovare un riccio e quanto costa

Assodato che questo mammifero possa essere un ottimo “ospite”, ma non possa essere prelevato dal suo habitat e tenuto in casa, se sei determinato a voler condividere casa con questo mammifero potrai optare per diverse soluzioni.

Puoi, infatti, contattare privati, benché questa soluzione non sia molto consigliabile, dal momento che non puoi sapere come è stato trattato l’animale fino a quel momento, né se si trovi in perfette condizioni fisiche.

Non tutti i negozi di animali vendono ricci. Qualora riuscissi a trovarne uno, considera che il prezzo non è generalmente molto elevato: si va dai 70 ai 150 euro, in base anche al colore del manto.

La soluzione migliore, comunque, come per molti altri animali, è rivolgersi a centri di accoglienza per animali. In questo modo, non solo risparmierai, ma offrirai all’animale una seconda chance di vivere in serenità e in benessere.