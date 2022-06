Non ci sono leggi che vietano di uscire di casa senza documenti, ma non averli può portare a fastidiose conseguenze, specialmente se ci si rifiuta di fornire le proprie generalità.

Cosa comporta uscire di casa senza documenti? Si rischia una multa? Almeno una volta nella vita ciascuno si è fatto questa domanda, ma spesso non si conosce una risposta certa e chiara. Di tanto in tanto si preferisce uscire senza documenti per timore di smarrirli, altre si evita di portarli con sé per motivi meno nobili, ad esempio per sfuggire a possibili sanzioni, come coloro che utilizzano i mezzi pubblici senza essere in possesso del biglietto.

Sebbene il Codice penale non descriva tale situazione come reato, si potrebbe rischiare di essere fermati da un pubblico ufficiale ed essere accompagnati in caserma per una verifica.

È obbligatorio spostarsi avendo con sé i documenti?

A chiunque può capitare di uscire frettolosamente da casa per commissioni o per un imprevisto, dimenticando i documenti. Niente paura, non averli con sé non è un reato e non si incorre in una multa. Allo stesso tempo, se le Forze dell’ordine chiedono nome, cognome, indirizzo e data di nascita, nessuno può rifiutarsi di fornire le proprie generalità. Anche in questo caso, la legge chiarisce in maniera esplicita che:

“la carta d’identità od i titoli equipollenti devono essere esibiti ad ogni richiesta degli ufficiali e degli agenti di pubblica sicurezza.”

I documenti, dunque, devono essere esibiti ai poliziotti, ai carabinieri e ad ogni individuo appartenente alle forze dell’ordine. Se ci si rifiuta di comunicare i propri dati si incorre in due tipologie di reati:

falsa dichiarazione sull’identità o su qualità personali proprie o di altri, secondo l’articolo 496 del Codice penale chi incorre in questo reato viene punito con la reclusione da uno a cinque anni;

rifiuto di indicazioni sulla propria identità personale, l’articolo 651 del Codice penale stabilisce l’arresto fino ad un mese e una multa fino a 206 euro.

Uscire senza documenti non è dunque un problema, ma vi è una piccola riserva che forse avrete già intuito: la patente. Il Codice della strada, infatti, pone l’obbligo di portare sempre con sé la patente ogni volta che ci si mette al volante. Se non vengono esibiti viene emesso un verbale e viene stabilita una sanzione amministrativa. Il consiglio è dunque quello di collaborare in ogni occasione con le forze dell’ordine, fornendo nell’immediato le proprie generalità e comunicare agli agenti qualsiasi problematica, come l'eventuale smarrimento.

Fuori casa senza documenti: come comportarsi in caso di controllo?

Se si è fuori casa e non si ha con sé un documento di identità, è necessario fornire le proprie generalità all’agente che sta procedendo al controllo. In quel caso, se i dati rilevati dall’agente non corrispondono al vero, sarà prassi essere condotti in caserma o in un locale di polizia per una verifica, anche contro la volontà della persona. L’identificazione può durare fino a 24 ore e viene notificata alla Procura della Repubblica.

Documenti e identificazione: chi può chiederli?

Secondo la legge chi può richiedere al cittadino di mostrare i documenti e dichiarare le proprie generalità sono gli agenti delle Forze dell’ordine. Questi ultimi, infatti, sono autorizzati a richiedere che gli vengano mostrati oppure che vengano rese esplicite le generalità della persona. In alcuni casi è possibile che anche i membri dell’Esercito si avvalgano di questo potere, poiché hanno acquisito a tutti gli effetti lo status di pubblico ufficiale. Nel caso in cui gli agenti siano in borghese è necessario che loro per primi mostrino il distintivo così da avere la facoltà di pretendere i documenti.

Diverso è il discorso per i controllori di treni e autobus, che se da un lato possono richiedere le generalità del passeggero, dall’altro prima di esigere i documenti devono avvisare gli agenti di Polizia, che interverranno conducendo in caserma coloro che hanno commesso un’infrazione.

Come riconoscere un pubblico ufficiale?

Per evitare di fornire i propri dati a qualsiasi persona e magari essere vittime di truffa, è bene imparare a riconoscere un pubblico ufficiale. La prima cosa da fare è chiedere il tesserino di riconoscimento, posseduto da ogni agente. Questo accerta l’identificazione dell’ufficiale in borghese, che mostrerà la sua matricola. Ma chi sono i pubblici ufficiali? Spesso si crea confusione rispetto a chi ricopre questa carica. La legge è chiara, il Codice penale dispone all’articolo 357 che:

“sono pubblici ufficiali colore che esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa.”

È il caso del sindaco, o dei vigili urbani, ma anche:

gli ufficiali giudiziari i fattorini postali o portalettere

gli ufficiali sanitari gli ispettori le forze dell’ordine

i notai e gli avvocati di Stato

i consiglieri comunali

i magistrati

il controllore del treno

gli insegnanti della scuola pubblica

Le cariche elencate vengono inserite nella categoria di pubblico ufficiale, poiché nell’esercizio delle loro funzioni svolgono un servizio pubblico.